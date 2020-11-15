Свободу незалежной: в Думе предложили Украине «деоккупацию»

Для деоккупации Украины от внешнего управления необходимо создать международную платформу. Об этом депутат ГД РФ Михаил Шеремет заявил, комментируя инициативу Киева по проведению саммита «крымской платформы», передает РИА «Новости».

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На «крымском» саммите украинские власти намерены обсуждать вопрос возвращения полуострова под свой контроль.

«Я твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской нам Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов, которые засели во власти», — подчеркнул Шеремет.

Он отметил, что сейчас заокеанские силы превратили Украину и миллионы ее граждан в инструмент для достижения «корыстных геополитических интересов».

«Самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала», — добавил парламентарий.

Шеремет также заявил, что украинцы заслуживают «настоящих патриотов» в руководстве — понимающих важность дружбы с Россией и неразрывность многовековых связей между странами.

В начале ноября руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов отверг обвинения со стороны украинского замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой в якобы превращении Крыма в «полуостров страха».

«Пропагандистские зубодробительные клише в отношении Крыма, которыми усеяно данное выступление, имеют такое же отношение к реальности, как подвиги древних укров к пятнам на солнце», — прокомментировал Молохов заявление украинской чиновницы.

На полях 75-й сессии Генассамблеи ООН Джапарова заявила, что Крым превратили в территорию страха, где по-прежнему репрессируются граждане Украины, выступающие против «оккупации». Дипломат добавила, что речь идет об этнических украинцах и крымских татарах. «Пусть посмотрят в зеркало и ужаснутся, увидев там Гуляй-поле, махновщину, зону бардака и тотальной безответственности», — подчеркнул Молохов.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина в свою очередь также заявила, что это Украина – территория, где притесняют русских.

«Настоящая территория страха — это Украина. Именно там многомиллионное русскоязычное население не может говорить на своем родном русском языке, там ущемляют права верующих крупнейшей конфессии в стране <…>, на Украине нет свободы слова, а неугодных журналистов просто уничтожают», — подчеркнула она.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2020 года заявил, что ухудшение отношений с Украиной не связано с присоединением Крыма. «Эта пена рано или поздно схлынет», – заявил президент по поводу недружественных отношений двух стран.

Путин также напомнил, что сначала на Украине произошел государственный переворот и власть была захвачена – в конце 2013 – начале 2014 годов. «C этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись», – отметил президент РФ. И лишь после этого, добавил он, крымчане решили войти в состав России.

В июне Путин также заявил, что в 2014 году Россия «не приобретала» Крым. «Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», – сказал он. Кроме того, политик подчеркнул, что хотел бы напомнить «всем заинтересованным наблюдателям», что крымский референдум был «высшей степенью проявления демократии».

«Если это так, то с этим нужно просто согласиться и относиться к этому решению людей с уважением», – считает Владимир Путин. «Трения» у властей РФ есть только с правящей украинской верхушкой.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине», – сказал президент РФ, добавив, что «украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им».