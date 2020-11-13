Конфликт трампистов и республиканцев: как Трамп рассорился с Fox News

Конфликт действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с телеканалом Fox News вдохновил главу государства на создание собственного онлайн-СМИ. Как отмечают журналисты издания Axios, стремящийся к мести американский президент сейчас рассматривает такую возможность.

«Он хочет разгромить Fox, в этом нет никаких сомнений», — приводит Axios слова близкого к президенту источника.

Запуск кабельного телеканала — дело крайне затратное, поэтому, по информации издания, Трамп склоняется к созданию собственного издания с возможностью ведения трансляций в интернете. Как отмечают журналисты, оно будет доступно по месячной подписке.

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Собеседники СМИ утверждают, что посредством нового канала Трамп собирается критиковать Fox News и посвятить этому много времени.

Подпортить каналу жизнь президент смог одним только намерением. Как отмечает Bloomberg, сообщения о планах Трампа создать конкурента телеканала спровоцировали падение акций Fox News больше чем на 6%.

Днем ранее президент США написал в своем Twitter, что

Fox News забыл, как пришел к успеху.

По словам главы государства, он с грустью наблюдает за падением рейтингов телеканала. После этого американский лидер ретвитил сообщения комментаторов, которые советовали телезрителям переходить на One America News Network (OANN) — кабельный канал, поддерживающий Трампа, — и консервативное интернет-издание NewsMax.

Такой конфликт выглядит весьма парадоксально, учитывая, что Fox News — СМИ консервативного толка. Он считается единственным крупным новостным каналом, поддерживающим Трампа и республиканцев по многим вопросам. Другие телекомпании, в честности CNN, CBS, ABC и NBC, по большей части открыто критикуют действующего главу государства.

Однако во время этих президентских выборов телеканал уже несколько раз продемонстрировал, что его лояльность республиканцам не безусловна.

Fox News был одним из первых среди СМИ, кто присудил победу на выборах в штате Аризона сопернику Трампа демократу Джозефу Байдену, чем серьезно разозлил действующего лидера.

Издание Vanity Fair со ссылкой на источник даже сообщало, что после заявления телеканала президент позвонил владельцу Fox News Руперту Мердоку и накричал на него. Согласно публикации, президент требовал от Мердока выпустить на канале опровержение заявления о ситуации в Аризоне, но медиамагнат отказался. Газета The New York Times сообщала, что в течение ночи после голосования Мердоку также звонил советник Трампа и супруг его дочери Иванки Джаред Кушнер.

Как объяснил «Газете.Ru» эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), американист Алексей Наумов, важно понимать, что

Fox News — это канал, поддерживающий республиканскую партию, а не исключительно Дональда Трампа.

К тому же телеканал, по его словам, заинтересован в объективном освещении ситуации. Эксперт отметил, что с Аризоной «все было понятно», а Fox News только показал правду.

За объявлением Байдена победителем в этом штате последовали другие обстоятельства, ухудшающие и без того напряженные отношения между телеканалом и президентом. Буквально на следующий день после заявления о результатах в Аризоне несколько крупных телеканалов США прервали трансляцию выступления Дональда Трампа из Белого дома. Так поступили NBC, ABC, CBS и «дочка» NBC News MSNBC. Телеканалы пошли на такой шаг, потому что что сочли заявления президента, в частности о голосовании, недостоверными.

Fox News передал речь Трампа целиком, но ведущая Марта Маккаллум отметила, что доказательства его словам «еще не были представлены».

Несколько дней спустя Fox News прервал трансляцию пресс-конференции предвыборного штаба Трампа, в ходе которой пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани обвинила демократов в «приветствии» мошенничества и незаконного голосования.

«Она заявляет, что другая сторона приветствует мошенничество и приветствует незаконное голосование. Если у нее нет больше деталей, чтобы подтвердить это, я не могу в хорошем настроении продолжать показывать вам это», — объяснил прерывание эфира ведущий Fox News. Подобные действия нехарактерны для этого телеканала, который обычно непрерывно показывает все пресс-конференции и митинги Трампа независимо от заявлений.

При этом споры президента с Fox News начались отнюдь не в период президентской гонки. Еще в июне Трамп раскритиковал телеканал за то, как он освещал слушания в конгрессе.

«Невероятно! Fox News только что отключил слушания в конгрессе из эфира как раз перед важными заявлениями свидетелей. Это уже, скорее, похоже на CNN!!! Fox потерялся!!!» — писал Трамп в своем Twitter. При этом он не уточнил, о каких слушаниях идет речь.

Утром в тот день в конгрессе министр финансов Стивен Мнучин рассказывал о программе финансовой поддержки американцев на фоне коронавируса. Там также выступал брат убитого полицией афроамериканца Джорджа Флойда, после гибели которого по стране прошла волна протестов.

Конфликт президента с телеканалом также имел место в середине декабря 2019 года.

Дональд Трамп тогда раскритиковал Fox News за запланированные этим СМИ интервью с Джеймсом Коми, который был уволен американским лидером с поста директора ФБР в мае 2017 года, а также с одним из организаторов расследования дела об импичменте Трампа, главой спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Адамом Шиффом.

«Трудно поверить, что Fox News будет брать интервью у отвратительных и полностью дискредитировавших [себя] бывшего главы ФБР Джеймса Коми и нечистого на руку политика — изворотливого Адама Шиффа», — написал тогда глава государства в Twitter.

Он отметил, что Fox «изо всех сил» стремится быть политически корректной телекоманией. При этом президент обратил внимание, что она все же осталась полностью отстранена от трансляции «провальных» теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

«Не знаете, почему Fox News больше хочет быть, как они (телекомпании MSNBC и CNN — «Газета.Ru»)? Они все умрут вместе, тогда как другие СМИ придут на их место.

Дела идут хорошо только у протрамповских шоу Fox. Остальное — ничто», — заявлял Трамп.

Тот факт, что у президента и до выборов были сложные отношения с Fox News, отметил и Алексей Наумов.

«Он смотрел канал и ругал его. То хвалил, то критиковал. Соответственно, нельзя сказать, что это было оружие пропаганды Дональда Трампа. Это всегда был консервативный телеканал, который соответствовал идеологической линии Трампа, когда партия была за ним», — подчеркнул эксперт.

Как обратил внимание эксперт РСМД, против Fox News идет и «ядерный электорат» Трампа, который утверждает, что телеканал продался тем, кто мешает Трампу победить на выборах.

Вместе с тем Алексей Наумов указал на шоу Такера Карлсона на этом телеканале. Эксперт отметил, что этот журналист — еще больший трампист, чем сам Трамп. Карлсон часто критикует президента за то, что тот отходит от «заветов трампизма», сказал он.

«Трамп, конечно, может попытаться создать такое СМИ, объединить вокруг себя своих ядерных сторонников, но он не сможет сделать это без того же Такера Карлсона», — констатировал специалист.

Как пояснил эксперт РСМД, конфликт Трампа и Fox News — это история взаимоотношений трампизма и республиканской идеи. «Они все-таки отдельно друг от друга», — резюмировал он.