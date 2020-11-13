ЕС готов ответить Минску на гибель оппозиционера новыми санкциями

Европейские власти допустили введение дополнительных санкций против Белоруссии из-за гибели одного из участников акций протестов Романа Бондаренко.

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«ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан», — заверили во внешнеполитической службе ЕС.

Ведомство напомнило, что европейские власти уже ввели санкции против «55 лиц, ответственных за насилие и запугивание». Европейский союз выразил готовность «ввести дополнительные санкции».

По мнению ЕС, гибель Романа Бондаренко — «это возмутительный и позорный результат действий властей Белоруссии, которые не только продолжают прямые и жестокие репрессии против своего населения, но также создали атмосферу, где такие беззаконные акты насилия имеют место».

В документе европейцы также выразили соболезнования семье погибшего белорусского оппозиционера.

Представительство ЕС в Белоруссии, в свою очередь, призвало власти республики провести прозрачное расследование и привлечь виновных к уголовной ответственности.

«Мы ужасно и глубоко опечалены трагической смертью 31-летнего Романа Бондаренко, который накануне умер в больнице от тяжелых травм, вызванных жестокостью милиции», — отмечается в сообщении на странице представительства в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что Бондаренко — «еще одна невосполнимая потеря в мирной борьбе страны за демократическое будущее, а все силовики, выполняющие уголовные приказы, должны нести ответственность за свои незаконные <...> действия по отношению к мирным гражданам».

Накануне Минздрав Белоруссии подтвердил смерть 31-летнего белоруса. По данным ведомства, он скончался от травм, полученных во время драки с неизвестными. 11 ноября Роман Бондаренко стал участником инцидента, который произошел во дворе одного из домов на улице Червякова в Минске.

По данным очевидцев, туда приехали люди в гражданской одежде и масках, которые стали снимать бело-красно-белые ленты. Между неизвестными и одним из тех, кто «вышел спросить, что происходит», завязалась перепалка. Бондаренко с силой оттолкнули, в результате чего он ударился головой о горку на детской площадке.

Как сообщили в ГУВД, сообщение о потасовке поступило около 22:30. По данным местных СМИ, сотрудники полиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и вызвали скорую помощь. После этого мужчину госпитализировали. В то же время портал tut.by сообщает иную версию: пострадавшего увезли на микроавтобусе, а в больницу Бондаренко поступил позднее из Центрального РУВД Минска. Формулировка, как передает ТАСС, была такой: «травмы получил во время драки».

Мужчине провели операцию. Но вечером 12 ноября он умер. В Следственном комитете выясняют обстоятельства смерти Бондаренко.

На «Площади перемен», недалеко от которой состоялась потасовка, регулярно собираются жители белорусской столицы. Они украсили территорию двора бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки.

В день смерти минчанина на этой «площади» собрались неравнодушные и провели минуту молчания, отмечает tut.by. Портал утверждает, что собравшиеся принесли к месту трагедии цветы и скандировали: «Жыве Беларусь!», «Не забудем, не простим!», «Трибунал!».

«В 12 часов дня в Беларуси была объявлена неофициальная минута молчания в память о погибшем 12 ноября Романе Бондаренко. Люди вышли в цепи солидарности в разных городах республики. Есть задержания на проспекте Независимости в Минске, в Бресте, Слуцке», — говорится на сайте незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна».