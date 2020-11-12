США грозят Китаю санкциями из-за Гонконга

Белый дом не исключает введения санкций против Китая после исключения из состава законодательного органа Гонконга четырех оппозиционных депутатов.

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«[Принцип] «ода страна — две системы» теперь просто фиговый листок, прикрывающий усиливающуюся однопартийную диктатуру КПК в Гонконге. <…> Не остается сомнений, что Коммунистическая партия Китая грубо нарушила свои международные обязательства», — заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

С точки зрения США, отстранив депутатов, Китай нарушил обязательства по китайско-британской декларации о передаче Гонконга КНР, согласно которой району должен быть гарантирован статус высокой автономии до 2047 года.

«США будут использовать все полномочия <…> для выявления и введения санкций против лиц, ответственных за ликвидацию свободы Гонконга», — заключил О'Брайен.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что критика Пекина из-за дисквалификации оппозиционных депутатов в Гонконге лишена каких-либо оснований.

«Во-первых, для подобных заявлений нет оснований, во-вторых, нет доказательств, а в-третьих, нет аудитории. Вопрос действительности мандатов членов Законодательного совета Гонконга является внутренним делом Китая и не относится к компетенции других стран», — указал дипломат.

Решение постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) по Гонконгу, напротив, — важный шаг для соблюдения принципа «одна страна — две системы», подчеркнул Вэньбинь, а также для реализации закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.

Помимо США, критически отнеслись к решению Пекина в Великобритании, Канаде и Евросоюзе. В частности, в Брюсселе отстранение депутатов охарактеризовали как сильный удар по политическому плюрализму и свободе самовыражения в Гонконге.

Лондон пошел дальше и вызвал посла КНР в МИД Великобритании, в ведомстве Пекин обвинили в нарушении обещаний данных жителям района, а именно — по сохранению его автономного статуса. А также указали на подрыв международной репутации Китая и долгосрочного развития Гонконга из-за решения по депутатам.

В чем обвиняют Пекин

Шквал международной критики спровоцировало то, что гонконгские власти 11 ноября отстранили четырех оппозиционных законодателей в ответ на решение постоянного комитета ВСНП по Гонконгу. Так, парламент КНР принял резолюцию, закрепляющую в качестве официального юридического требования к гонконгским депутатам — патриотизм. Собственно, этот документ дает право региональному правительству отстранить не проходящего по этим критериям законодателя без судебного решения.

В итоге исключили трех депутатов от Гражданской партии — Элвина Юнга, Квока Ка Ки и Денниса Квока, а также Кеннет Люн от «Гильдии профессионалов». В знак протеста к ним присоединились еще 15 законодателей.

Официально депутатов отстранили за несоответствие новому постановлению ВСНП, в котором действуют следующие критерии: законодатель лишается полномочий, если призывает к независимости специального района от Китая, не признает суверенитет КНР, обращается к другим государствам для вмешательства во внутренние дела Гонконга или каким-либо другим образом «угрожает его безопасности».

Какой именно из пунктов нарушили депутаты, не уточняется. По версии South China Morning Post, наиболее вероятной причиной исключения стал их призыв к Вашингтону ввести санкции против виновников нарушения прав человека в Гонконге во время массовых протестных демонстраций, да и в целом их лояльное отношение к акциям против урезания независимости региона.

Китайский закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге появился в ответ на демонстрации, начавшиеся в районе в прошлом году. В Пекине утверждают, что он нацелен на предотвращение сепаратизма, терроризма, сговора с иностранными силами и подрыва государственной власти. Однако правительства ряда государств мира, в том числе США, эти меры рассматривают как способ лишения Гонконга независимости.

Учитывая, что официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прямо заявил, что новые правила для гонконгских депутатов связаны с реализацией этого закона, опасения Вашингтона по этому треку лишь усиливаются. Как пишет The Guardian, дисквалификации депутатов — новая попытка Пекина усилить контроль над Гонконгом вместо соблюдения статуса широкой автономии. По мнению обозревателей издания, так Китай отвечает на антиправительственные протесты, подавляет инакомыслие и оппозицию.

«Первая ласточка»

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, Пекин в данный момент действует в рамках законодательных инициатив, принятых еще полгода назад, в том числе — закона об обеспечении нацбезопасности Гонконга.

«Ничего странного тут нет, власти КНР начинают закручивать гайки, и эти четыре оппозиционных депутата — лишь первая ласточка. Тут, скорее, интересно, когда это произошло — на разрыве между [действующем президентом США] Дональдом Трампом и [кандидатом-демократом] Джо Байденом. То есть в тот момент, когда очень жесткая политика Трампа против Китая уже прекращается, а какая-то новая политика Байдена еще не началась», — добавил эксперт.

По мнению Маслова, Пекин воспользовался этим временем, так как Соединенным Штатам, скорее всего, будет не до гонконгской темы как минимум до конца года. Более того, продолжает эксперт, в последний период Трампа наблюдается интересная особенность — он осуждает политику Пекина по отношению к Гонконгу, но никаких серьезных мер по этой линии не принимает.

«Не случайно гонконгские протестующие не раз говорили, что Америка их бросила. Активисты рассчитывали на вмешательство США после принятия закона об обеспечении нацбезопасности в Гонконге, а Вашингтон ушел из этой темы, лишь осудив действия Пекина.

Это довольно серьезная история, видимо американцы пока не готовы сражаться на этом поле», — указал Маслов.

В случае победы Байдена на выборах у его администрации, по сути, будет два пути, считает собеседник «Газеты.Ru». С одной стороны, он может ввязаться в большую антикитайскую кампанию из-за Гонконга, а с другой, дождаться пока накопиться ряд факторов по другим китайским районам.

«Санкции против Китая, скорее всего, будут, потому что администрация Байдена не сможет пройти мимо того, против чего всегда выступали США. Однако Пекин все же попытается сделать в этот период между двумя администрациями», — резюмировал эксперт.