Администрация Байдена: кто войдет в команду демократа

Правая рука демократа

Хотя официальные результаты президентских выборов в США все еще не обнародованы, кандидат от Демократической партии Джо Байден приступил к созданию собственной команды. Он уже заявил о намерении назначить на пост главы аппарата сотрудников Белого дома в новой администрации своего бывшего советника Рона Клайна.

Реклама

«Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми всего политического спектра — это именно то, что мне нужно в качестве главы администрации Белого дома», — приводит слова Байдена его переходная команда.

Сам Клайн предложение кандидата-демократа уже принял, он поблагодарил Байдена за оказанную честь в Twitter. «Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома», — написал Клайн.

Его возможное назначение в качестве главы администрации при Байдене не стало неожиданностью для американских СМИ. К примеру, The Wall Street Journal еще до официального объявления сообщала о вероятном присоединении Клайна к администрации Байдена.

Клайн достаточно долго работал с Байденом в администрации президента США Барака Обамы. Так, с 2009 по 2011 год он занимал пост руководителя аппарата вице-президента, в тот момент «правой рукой» главы государства как раз был Джо Байден.

«На протяжении долгих лет нашей совместной работы Рон был мне правой рукой, в том числе когда мы в 2009 году спасали американскую экономику после одного из сильнейших спадов в истории, а позднее, в 2014 году, боролись с ужасающим кризисом в области здравоохранения», — отмечал Байден.

Как пишет The Guardian, назначение Клайна в команду Байдена следует рассматривать как демонстрацию намерения кандидата-демократа сосредоточиться на борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. У экс-руководителя аппарата вице-президента богатый опыт работы в условиях кризиса здравоохранения. К тому же, в 2014 году Обама назначил его координатором по борьбе с вирусом Эболы. Клайн смог добиться определенных успехов в этом направлении и даже получил прозвище «царь Эболы».

При этом он уже работал по коронавирусу в команде Байдена в период предвыборной гонки. Как считает WSJ, Клайн доказал свою эффективность, не дав кандидату-демократу заразиться вирусом во время избирательной кампании.

Переходная команда

Кроме Клайна Байден уже собрал вокруг себя около 500 экспертов, которые в течении трех месяцев должны подготовить транзит власти, проанализировав действия американских федеральных ведомств.

Большая часть советников до этого работала в команде Обамы, но также есть и представители так называемого левого крыла Демпартии.

При этом, как пишет Politico, сторонники прогрессивистов не слишком положительно отнеслись к кандидатуре Байдена — они бы хотели видеть президентом сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса.

Тем не менее совместная работа продолжается, правда не в полную силу, так как действующий президент США Дональд Трамп не признает своего поражения, что блокирует специалистам доступ к работающим в проверяемых ими агентствах сотрудникам. Пока им приходится встречаться с бывшими сотрудниками администрации президента.

При этом некоторые работающие в переходной команде Байдена эксперты имеют возможность получить места и в самом Белом доме, подчеркивает Politico. Поэтому список специалистов позволяет предположить, как в результате будет выглядеть администрация Байдена.

Ключевые кандидаты

Будущим министром обороны США СМИ называют Мишель Флурной. В прошлом она занимала пост заместителя главы Пентагона по вопросам политики на первом сроке Обамы. В последнее время Флурной выступала за укрепление усилий по разработке новых вооружений для противодействия Китаю.

К слову, при работе в администрации Билла Клинтона она также занимала пост в минобороны, в частности, курировала вопросы, связанные с политикой в отношении России.

Место главы Госдепа, по версии СМИ, может занять Сьюзан Райс — опытный специалист по внешней политике, проработавшая на всех должностях от младшего сотрудника Совета национальной безопасности до высшего дипломата в Африке, посла ООН и советника по национальной безопасности. Она внесла немалый вклад во вмешательство США в конфликт в Ливии, отмечает Washington Post, по факту уговорив Обаму подключить Вашингтон к бомбардировкам африканской республики.

Министром финансов Байдена называют Лаэль Брейнард, бывшего заместителя главы американского минфина. Она работала в Федеральной резервной системе во время текущего кризиса, а также имела пост в министерстве финансов Обамы. При этом на это место претендует еще и сенатор от Массачусетса, представитель левого крыла демократов Элизабет Уоррен.

В выборе нового генпрокурора Байден может остановиться на кандидатуре сенатора от Алабамы Дуга Джонса, бывшего прокурора Северного округа штата. Джонс — давний друг Байдена, который помогал ему еще с его первой президентской кампанией в 1988 году. Кроме того, он имеет опыт работы в министерстве юстиции, где при Обаме занимал пост помощника генпрокурора по гражданским правам.

Касательно министерства внутренней безопасности, источники CNN не исключают назначения Алехандро Майоркаса, что сделает его первым латиноамериканцем во главе ведомства.

Он занимал пост заместителя секретаря МВБ во время правления Обамы. И, наконец, место посла США в ООН может уйти экс-заместителю госсекретаря США Венди Шерман. В администрации Обамы она курировала переговоры Госдепа по ядерной сделке с Ираном, а также работала в ведомстве еще при Билле Клинтоне.

Впрочем, однозначно говорить, что именно эти люди войдут в администрацию Байдена, нельзя — пока СМИ дают лишь предварительные прогнозы. Кроме того, нет и стопроцентной уверенности в том, что Байден в итоге вообще попадет в Белый дом: пока Трамп не признает своего поражения на выборах, а в ряде штатов продолжается подсчет голосов.