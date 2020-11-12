Постпред России в ООН заявил о возможном выходе из ОЗХО

Россия может выйти из Организации по запрещению химического оружия на фоне инцидента с Алексеем Навальным, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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По его словам, ОЗХО из организации для борьбы с оружием массового уничтожения превратилась в инструмент политических игр, например, Запада против России, передает РИА «Новости».

«Представьте, выйдем мы из ОЗХО и нам скажут: «Что и требовалось доказать». Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать. Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем», — пояснил Небензя.

В уставе ОЗХО обозначено, что она является органом по осуществлению Конвенции по химическому оружию, которая вступила в силу 29 апреля 1997 года. Главной задачей ОЗХО, в состав которой входят 193 государства-члена, является надзор за глобальными усилиями по постоянной и поддающейся проверке ликвидации химического оружия.

«Миссия ОЗХО заключается в осуществлении положений Конвенции о запрещении химического оружия (КХО), с тем чтобы реализовать наше видение мира, свободного от химического оружия, и устранить угрозу его применения в условиях, когда достижения химии используются во имя мира, прогресса и процветания», — сообщает сама организация.

Навального госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи № 1 в Омске 20 августа после того, как он почувствовал себя плохо на борту самолета Томск — Москва. Блогер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ. МВД России инициировало проверку по данному факту.

«Омские специалисты не нашли никакого токсиканта ни из числа медицинских препаратов, ни фосфоро-органических соединений, ни наркотических веществ, ни спиртов и их производных», — рассказывал «Газете.Ru» главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Спустя два дня Навального перевезли на лечение в ФРГ и почти сразу в его организме были «обнаружены следы боевого отравляющего вещества «Новичок». «ОЗХО подтвердила результаты, которые были обнаружены нами, шведской и французской лабораториями», — заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Москва в ответ указала, что омские врачи не обнаружили никаких отравляющих веществ в организме пациента. «У нас есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его погрузили и повезли в клинику Charite», — пояснял глава МИД России Сергей Лавров.

Сам пострадавший заявил, что его могли отравить только сотрудники Федеральной службы безопасности или Службы внешней разведки.

Директор СВР Сергей Нарышкин назвал эти заявления «тупой русофобской пропагандой» и указал, что, когда Навальный находился в России, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что в ситуации с Навальным Москва не приемлет разговора с позиции угроз и ультиматумов.

Он подчеркнул, что российская сторона готова сотрудничать по этому делу, «но исключительно на равноправной, взаимоуважительной основе».

«До тех пор, пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства <...> мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», — сказал Шульгин.

В середине октября Евросоюз опубликовал список ограничений против шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института. Аналогичные санкции также ввела и Великобритания. Участникам санкционного списка запретили въезжать на территорию Евросоюза и Великобритании, а их активы в странах будут заморожены.

Так, в санкционный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко. Москва ввела ответные санкции.

Стоит добавить, что, по заявлениям российских официальных лиц, производство «Новичка» в СССР было прекращено еще в 1990-х годах, а к сентябрю 2017 года были уничтожены все его запасы, в соответствии с международными соглашениями и под контролем международных наблюдателей ОЗХО.