Акелла промахнулся: почему штаты-предсказатели отдали победу Трампу

«Как голосует Огайо, так голосует страна», — эта старинная американская поговорка стала иллюстрацией феномена «колеблющихся штатов». Так в США называют регионы без укоренившихся партийных предпочтений, от голосования в которых зависит исход президентских выборов.

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Кандидаты, пытаясь привлечь на свою сторону симпатии избирателей из этих регионов, концентрируют вокруг них чуть ли не всю свою предвыборную кампанию. Например, за последние три дня до выборов президент Дональд Трамп провел 14 встреч с избирателями в семи ключевых штатах этого года.

Такое усердие главе государства не помогло. Исход выборов определили три колеблющихся штата: Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Во всех трех победу одержал демократ Джо Байден. И хотя официальные итоги выборов объявлены еще не были, без победы в этих трех штатах переизбрание Дональда Трампа невозможно.

От выборов к выборам состав колеблющихся штатов меняется. Если в этот раз исход гонки определила Пенсильвания, далеко не факт, что от нее что-то будет зависеть в 2024 году. Но есть среди колеблющихся штатов и совершенно особенные регионы.

Такие штаты не просто влияют на исход выборов, но своим голосованием фактически предсказывают, кто станет следующим главой Белого дома.

Эти регионы называют показательными или «лидирующими» (bellwether counties), подразумевая, что за их выбором следует вся страна. К числу таких штатов и относится Огайо из поговорки — с 1896 года избиратели этого штата почти всегда отдавали предпочтение будущему главе государства.

Осечки случались дважды — в 1944 и 1960 году. «Беспроигрышная серия» штата длилась 60 лет, но оборвалась в этом году: победу здесь с более чем 8%-м перевесом одержал Дональд Трамп, тем самым повторив свой подвиг 2016 года.

Нельзя сказать, что демократы не боролись за этот регион. Последний предвыборный митинг Байдена прошел именно здесь, в городе Кливленде. Опросы уверяли, что штат перекрасится в синий цвет, но победа Трампа оказалась слишком легкой.

Вероятно, в 2024 году Демократическая партия уже не будет уделять Огайо столь пристальное внимание. «Теперь выходить на это бывшее поле битвы — безнадежное дело для демократов. Голосование здесь теперь скорее напоминает выборы в Алабаме, чем в Мичигане», — пишет обозреватель издания Cleveland.com Брент Ларкин.

То же самое произошло и во Флориде — еще одном «лидирующем» штате, где Байден проиграл. Рекорд этого региона не такой впечатляющий, как у Огайо: две ошибки с 1928 года, последняя из них — достаточно недавняя — была совершена в 1992-м.

«Лидирующими» могут быть не только целые штаты, но и отдельные избирательные округа. Их «предсказания» бывают даже более точными.

В США насчитывается около 20 таких округов. На выборах 2012 и 2016 года все они правильно угадали будущего президента. Периодически, хоть и крайне редко, отдельные регионы из этого списка отдают предпочтение проигравшему кандидату. Однако эти ошибки еще никогда не были такими массовыми, как в этом году.

Более половины «лидирующих округов» проголосовали за Дональда Трампа, тем самым оборвав свои рекордные 50-, 60-, и даже 70-летние периоды без ошибок. Среди них — округ Валенсия в Нью-Мехико, который безошибочно отдавал предпочтение будущему президенту с 1952 года — самый продолжительный рекорд за всю историю США.

Более того: как отмечает корреспондент Politico Тим Альберта, «доля голосов за кандидатов здесь часто отражала их выступления на национальном уровне, что делает этот округ самым невероятным микрокосмом американских выборов».

Эксперты-американисты, впрочем, считают эти изменения естественными и обусловленными демографическими процессами.

«Население меняется. Красные штаты становятся синими или колеблющимися. Настало время и для этих округов», — говорит «Газете.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Специалист указывает, что в настоящее время внутриполитическая ситуация в США характеризуется идеологическим расколом и шатким политическим равновесием, из-за чего ситуация меняется от выборов к выборам. В столь неспокойной обстановке такие факторы, как «лидирующие» округа, отходят на дальний план. «Приметы приметами, но их нельзя воспринимать как неизменный закон, который действует всегда», — поясняет Гарбузов.

Эксперт РСМД американист Алексей Наумов отмечает, что сам по себе феномен регионов-предвестников победы в США не исчезнет: «Просто эту роль на себя возьмут новые штаты и округа.

Мы видим, что меняется Америка, меняется ее расовый и этнический состав. И вслед за ними меняются те самые bellwether counties».

Как добавляет эксперт, стареющий Огайо больше не будет колеблющимся штатом, став «республиканской цитаделью». Однако его роль, вполне вероятно, возьмет на себя в прошлом красный штат Аризона, где стремительно растет доля латиноамериканского населения.