«Ревизия наследия Трампа»: положит ли Байден конец торговым войнам с ЕС

Бывший вице-президент США Джо Байден принимает поздравления от мировых лидеров с победой на выборах президента. Официальные результаты еще не объявлены, о чем не перестает напоминать и Дональд Трамп, однако число политиков, поздравивших Байдена, достаточно внушительно. В частности, с бывшим вице-президентом связались многие европейские лидеры.

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Евросоюз, безусловно, внимательно наблюдал за ходом выборов в США. Отношения Европы и Соединенных Штатов проходили испытание на прочность во время президентства Трампа. Обуславливалось это не только расхождением взглядов по вопросам стратегической безопасности или климатических изменений, но и торговыми отношениями сторон. С приходом Джо Байдена Европа надеется на перезагрузку всех этих направлений, и, в первую очередь, Брюссель рассчитывает на новый диалог в сфере экономического сотрудничества.

Канцлер Германии Ангела Меркель, поздравляя бывшего вице-президента, заявила, что Европа готова внести больший вклад в отношения с США и назвала свободную торговлю одной из ключевых тем, в которой стороны должны найти компромисс.

«Плечом к плечу в тяжёлом испытании пандемии коронавируса, плечом к плечу в борьбе с потеплением климата и его глобальными последствиями, в борьбе с терроризмом. Вместе за открытую мировую экономику и свободную торговлю», — цитирует Меркель РИА «Новости».

США возвращаются в команду

Вместе с тем, Евросоюз не торопится менять уже наработанную в отношении Трампа торговую стратегию.

Первым серьезным действием содружества после выборов в США, на которых все американские СМИ уже отдали победу Байдену, стало введение более высоких пошлин на продукцию сельскохозяйственного и промышленного секторов. Это стало ответной мерой в затянувшемся споре о субсидировании Boeing и Airbus, в рамках которого США уже ввели пошлины на европейские товары на сумму почти $7,5 млрд.

Вместе с тем, замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, объявляя о решении Брюсселя, заявил, что ЕС призывает США отказаться от всех ранее введенных мер и оставить этот вопрос в прошлом.

«ЕС хочет позитивной и перспективной трансатлантической повестки дня. Поэтому мы призываем США согласиться с тем, чтобы обе стороны немедленно отказались от существующих контрмер. Мы ничего не нагнетаем, мы реализуем свои права, предоставленные ВТО», — заявил он.

Евросоюз действительно, с одной стороны, рассчитывает перевернуть страницу четырехлетней тарифной войны с президентом США Дональдом Трампом. Вместе с тем, Брюссель понимает, что торговые отношения с Белым домом могут остаться напряженными по самым разным вопросам — от налогообложения американских цифровых компаний до намерений Европы получать российский газ.

Министр торговли Нидерландов Сигрид Кааг после встречи европейских министров торговли в понедельник заявила, что повышение пошлин направлено на деэскалацию ситуации .

«Я понимаю, что это может выглядеть противоречиво. Но это также означает, что все карты теперь на столе. Мы ожидаем, что эти тарифы будут отменены в ближайшем будущем, когда мы сможем изменить торговую повестку дня с США», — заявила Кааг, добавив, что надеется на новый импульс в торговых отношениях с Вашингтоном.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер, председательствующий на заседании, заявил, что в ходе обсуждений «стало ясно, что большинство стран-членов рассматривают президентские выборы в США как возможность перестроить торговые отношения, разрешить торговые конфликты» и внести свой вклад в построение многосторонних, антипротекционистских торговых отношений.

Ожидания Европы основаны не на пустом месте. Байден сам говорил о желании снизить конфронтацию в торговле с партнерами США. К тому же, бывший вице-президент планирует отменить многие ключевые решения Трампа, которые в Европе вызывали, как минимум, недоумение. Речь идет, например, о таких вещах как возвращение США во Всемирную организацию здравоохранения или Парижское соглашение об изменении климата.

«Байден дал понять, что он видит США на мировой арене как игрока командного, а не одиночного. Мы хотим, чтобы Запад снова выступал единым фронтом. Только сообща мы обладаем достаточным влиянием для утверждения наших ценностей во всем мире. Мы, европейцы, готовы к более активному участию в этом партнерстве», — говорил ранее глава МИД Германии Хайко Маас.

Оптимизм европейцев не беспочвенен, отмечает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

«Все ожидают, что Байден будет проводить масштабную ревизию наследия Трампа. Насколько она будет глубока — сейчас очень сложно сказать, но то, что какая-то ревизия будет проходить во всех направлениях — я думаю это действительно так. И это затронет американо-европейскую торговлю, потому что именно эти вопросы осложняют отношения между союзниками. В Европе формируется антиамериканский ропот. В связи с этим администрация Байдена будет выравнивать ситуацию. Может быть не на все товары, может, не так сразу, а постепенно, но выравнивать ситуацию администрация должна», — считает эксперт.

В пользу подвижек в торговых отношениях сторон говорит и отношение Байдена к Китаю. Политик достаточно категорично смотрит на Пекин и его экономическую политику.

Для сдерживания растущего влияния КНР он может обратиться к союзникам.

Советники бывшего вице-президента Джеффри Прескотт и Брайан Маккеон заявили Reuters, что Байден намерен «не повторить ошибок Трампа» — речь идет о введении тарифов на европейские и канадские товары.

«Неудача администрации Трампа заключалась в том, чтобы действовать в одиночку. И это открыло Китаю лазейку», — заявил Джеффри Прескотт, бывший старший директор администрации экс-президента США Барака Обамы по Ирану.

При этом он не стал говорить, будет ли Байден отменять пошлины на европейские товары. «Он не собирается занимать преждевременную позицию, пока мы не увидим, что именно мы унаследуем. Однако консультации с союзниками станут центральной частью этого процесса», — заявил Прескотт.

В Европе, судя по всему, уже восприняли доносящиеся из США сигналы. Об этом свидетельствует тот факт, что в ходе последнего заседания министры торговли отложили решение по инвестиционной сделке ЕС с Китаем.

«Мы не торопимся начинать эндшпиль, особенно сейчас, когда у нас есть возможность работать вместе с США над взаимным подходом к торговой политике Китая», — приводит Politico слова министра торговли Нидерландов Сигрид Кааг.

Америка все еще прежде всего

Вместе с тем, говорить о каком-либо кардинальном развороте политики, полностью играющей на руку Евросоюзу, также не приходится. Джо Байден вовсе не является фанатом свободной торговли и в Брюсселе это знают.

Он обещал стимулировать производство в США и сделал центральным элементом своей предвыборной кампании лозунг «Покупай американское». Такая политика может стать относительно мягким проявлением протекционизма. Из нее следует достаточно осторожное отношение к заключению новых торговых соглашений.

Не испытывают излишнего оптимизма на этот счет и европейские СМИ. Немецкий «Der Spiegel», к примеру, пишет, что

Байден в вопросах торговли будет «воплощать своего рода политику Трампа с человеческим лицом».

«Он так же, как и его предшественник, будет проводить протекционистскую политику и будет ориентироваться на интересы промышленных работников, которые помогли ему достичь незначительного преимущества в колеблющихся штатах. Так что в экономической сфере в следующие четыре года мало что поменяется», — пишет издание.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, в нынешних обстоятельствах администрации Джо Байдена в первое время будет вовсе не до восстановления отношений с Европой и торговой войны с ней. В первую очередь, перед президентом США будут стоять внутренние проблемы.

«Конечно, европейские страны рассчитывают на более благоприятное для себя отношение со стороны США — это безусловно так, потому что он является наследником администрации Обамы. Но проблема заключается в том, что президент Байден — это президент на один срок [в силу возраста — Джо Байдену 77 лет]. Это все понимают. Он не успеет начать — а после 20 января ему надо с коронавирусом разобраться, с экономическим кризисом, с вакциной. Он может и не успеть за три года оставшиеся с небольшим все эти вопросы решить.

Поэтому приход Байдена отнюдь не на все вопросы дает ответы, в том числе, и для европейцев, потому что он — временная фигура и это будет временная администрация», — отмечает эксперт.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер заявил, что Европа готова достичь с новой администрацией США всеобъемлющего соглашения о торговой политике. Это может говорить о том, что Евросоюз ожидает достаточно сложных переговоров по каждой из групп товаров.

Вместе с тем, в предвыборной программе Джо Байдена говорилось, что любые новые торговые соглашения будут рассматриваться только после восстановления экономики США после пандемии. Бывший вице-президент в ходе избирательной кампании ясно дал понять, что он не планирует ставить акценты на вопросах торговли, по крайней мере, в первое время президентства.

Если же стороны и сядут за стол переговоров о заключении торгового соглашения, то ожидать скорых результатов здесь не стоит. В последние годы позиции Европы и США кардинально разошлись по многим ключевым вопросам, таким как налогообложение цифровых гигантов, конфиденциальность при передаче данных, пограничный углеродный налог и экологические стандарты производства.