Американцы признают победу Джо Байдена

79% жителей США признают кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов главы государства, свидетельствуют данные исследования Reuters / Ipsos. Еще 13% американцев заявили, что лидер гонки пока не известен, 3% считают победителем действующего президента Дональда Трампа, а 5% не смогли ответить на данный вопрос.

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Мнение респондентов несколько различается в зависимости от их причастности к демократам или республиканцам.

Так, среди сторонников Республиканской партии Байдена победителем называют 59% опрошенных, а у лояльных Демпартии — 83%.

На данный момент подсчет голосов все еще продолжается. Однако ведущие американские телеканалы уже называют Байдена предполагаемым победителем гонки, что также фиксирует аналитический центр Edison Research. По его данным, демократ уже получил 279 голосов выборщиков, тогда как для избрания необходимо набрать 270. Трамп же пока располагает 214 голосами.

Промежуточный результат подсчета голосов указывает, что Байдена на выборах поддержали более 76 млн избирателей — 50,7% от всех проголосовавших. На счету Трампа пока 71,6 млн голосов, что соответствует 47,6% от общего число участников голосования.

В настоящее время действующий президент США отказывается признавать свое поражение. С точки зрения Трампа, голосование было «мошенническим», из-за чего он требует пересчета голосов в ряде штатов.

В то же время, The New York Times по итогам своего анализа проведения выборов во всех штатах 11 ноября написал, что серьезных нарушений в ходе голосования не было.

По опросу Reuters / Ipsos, 70% американцев доверяют избирательным органам в своих штатах — они уверены в том, что те честно выполняли свою работу. При этом 72% респондентов согласны с тем, что проигравший обязан признать свое поражение на выборах. Также 60% американцев считают, что в январе в США произойдет мирная передача власти.

Республиканцы не доверяют

Однако, не все социологические службы говорят о единстве оценок итогов выборов среди американских граждан. Согласно результатам опроса Politico / Morning Consult,

70% сторонников Республиканской партии не согласны с предварительными результатами выборов и не считают голосование «свободным и справедливым».

Больше всего вопросов у республиканцев вызывает подсчет голосов в Пенсильвании — одном из «колеблющихся штатов», где поначалу уверенно лидировал Трамп, а затем взял верх Байден. С подозрением к этому относится 62% респондентов среди сторонников Республиканской партии, у демократов в предварительных итогах сомневаются только 8%. Кроме того, 54% опрошенных республиканцев не доверяют исходу гонки в Аризоне, в Висконсине — 55%, в Джорджии — 54% и в Неваде также 54%.

Все эти регионы входили в число «колеблющихся штатов», как и в Пенсильвании, изначально в них побеждал Трамп, но постепенно вышел вперед Байден. Действующий президент уверен, что это связано с досрочным голосованием, а именно — голосами, отправленными по почте. По его мнению, штаты посчитали «незаконные голоса» за Байдена, полученные уже после завершения дня выборов.

Собственно, Трамп именно поэтому пытается добиться пересчета голосов, чтобы доказать факт нарушений и изменить результат в свою пользу. Однако, по опросу Politico/ Morning Consult,

в позитивной исход кампании президента верят только 38% республиканцев, 45% респондентов называют победу действующего главы государства маловероятной.

К тому же, среди сторонников Республиканской партии лишь 40% опрошенных позитивно оценивают работу Трампа по посту президента, а негативно — 58%.

Верны ли опросы?

Впрочем, рассматривая различные исследования реакции американцев на предварительные итоги выборов, стоит ответить на вопрос, можно ли им доверять, считают американские аналитики. Обозреватель NPR Доминик Монтанаро подчеркивает, что те же предвыборные опросы продемонстрировали серьезное несоответствие с реальными результатами.

Исследования стабильно фиксировали неплохие показатели Байдена в таких штатах как Огайо, Айова, Флорида и даже традиционно республиканском Техасе, напоминает журналист, однако в итоге республиканец Трамп уверенно взял верх над демократом в данных регионах.

Похожая ситуация наблюдалась и четыре года назад, когда Трамп впервые стал президентом. Большинство исследований прогнозировали победу его оппонента в лице экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, но в итоге именно он занял кресло главы Белого дома.

«Разве избиратели Трампа не берут трубку и не отвечают на опросы, потому что они не доверяют СМИ или социологам? Есть ли причина, по которой опросы недооценили поддержку Трампа?» — задается вопросом Монтанаро, допуская, что ответом может быть ложь исследователей или аналитиков.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, американских социологов не стоит критиковать, в частности, их массовые опросы по факту лучшие в мире — они сохраняют пальму первенства в этом плане практически сто лет.

«Я бы не списывал американскую социологию в утиль, но к ней не стоит относится как к какому-то магическому шару. Они, конечно, могут ошибаться, из чего сами же и исходят. Не все респонденты признаются в том, что они готовы поддержать Трампа,

хотя голосуют за него на избирательных участках. Более того, ряд избирателей принимают решение непосредственно на участке, социология их ответ просто не может вытащить», — добавил эксперт.

Ошибки у американских социологов в преддверии выборов, действительно, были, подчеркнул Тимофеев, но все же они предсказывали победу Байдена, и это произошло. От ошибок в выборке уйти пока не удается, но у американцев данная погрешность составляет всего 1-2%.