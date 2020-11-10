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Первые перестановки Мишустина: Госдума утвердила новых министров

Кто возглавил министерства после перестановок в правительстве

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Госдума утвердила предложенных ранее Михаилом Мишустиным кандидатов на посты министра и премьер-министров. Указы о назначениях уже подписал президент Владимир Путин. Руководители сменились в министерствах транспорта, строительства и ЖКХ, природы и экологии, по развитию Дальнего Востока и Арктики. Что известно о новых руководителям ведомств — в материале «Газеты.Ru».

Госдума утвердила кандидатуры новых вице-премьера и пяти министров, предложенные председателем правительства России Михаилом Мишустиным накануне.

9 ноября, в первый день вступления в силу нового порядка формирования правительства, указами президента России Владимира Путина в отставку были отправлены: глава Министерства транспорта Евгений Дитрих, министр строительства Владимир Якушев и глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Указы президента о новых назначениях также подписаны, передает РИА «Новости».

Министр транспорта Виталий Савельев

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Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев

Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министерство транспорта вместо Евгения Дитриха, проработавшего на должности министра с 2018 года, возглавит генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Савельев не впервые примет непосредственное участие в политической жизни России. Еще 1996 году он участвовал в финансировании избирательной кампании губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, баллотировавшегося на второй срок.

После этого Савельев занимал, в том числе, пост председателя правления «Газпрома». С 2004 года по 2007 год он был заместителем министра экономического развития и торговли России Германа Грефа.

В минэкономразвития он курировал семь департаментов: государственных целевых программ и капитальных вложений, государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, внешнеэкономических отношений, экономического сотрудничества со странами СНГ, торговых переговоров, территориального развития, финансового департамента. В отставку Виталий Савельев подал после того, как Германа Грефа на посту министра экономического развития сменила Эльвира Набиуллина. Так он надолго перешел в бизнес.

Генеральным директором «Аэрофлота» Савельев стал в 2009 году.

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

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Первый замминистр Ирек Файзуллин Первый замминистр Ирек Файзуллин
Первый замминистр Ирек Файзуллин

Первый замминистр Ирек Файзуллин

Государственный Совет Республики Татарстан

Владимир Якушев, возглавлявший до 9 ноября министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, уже назначен указом президента полномочным представитель президента в Уральском федеральном округе. Он занимал должность в составе правительства с 2018 года. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники, одной из причин назначения Якушева в УрФО стали его не сложившиеся отношения с вице-премьером, курирующим строительство, Маратом Хуснуллиным.

На пост главы министерства строительства премьер-министр Михаил Мишустин выдвинул кандидатуру первого замглавы ведомства Ирека Файзуллина.

С 2010 по 2020 годы Файзуллин возглавлял министерство строительства Татарстана. Он пришел на смену Марата Хуснуллина.

В январе этого года Хуснуллин стал вице-премьером по вопросам строительства в правительстве Мишустина. На следующий день Файзуллин был назначен на пост замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Хуснуллин уже поблагодарил Якушева за совместную работу и пожелал ему удачи на новом месте работы. Комментируя кандидатуру Файзуллина, он отметил, что «это большой профессионал с огромным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне».

«Уверен, что под его руководством Минстрой сможет быстро и качественно решать все стоящие перед ведомством задачи», — заявил Хуснуллин.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов

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Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Дмитрий Кобылкин возглавлял ведомство с 2018 года. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев уже предложил кандидатуру экс-главы Минприроды на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета ЕР, сообщили в пресс-службе партии.

Вместо Кобылкина на пост утвержден министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Он возглавит ведомство при достаточно сложных обстоятельствах — экологических катастрофах на Камчатке и в Норильске.

Свою политическую карьеру он выстраивал, преимущественно, в Дальнем Востоке. В 2015-2018 годах занимал пост губернатора Амурской области, после этого был назначен министром по развитию Дальнего Востока (с 2019 года — Дальнего Востока и Арктики) в правительстве Дмитрия Медведева. Козлов сохранил свой пост и в правительстве Михаила Мишустина.

На этой должности он расставлял акценты в развитии Арктики. Ведомство разработало законопроекты о привлечении инвесторов в регион, а также стратегию развития Арктической зоны до 2035 года, которую президент России утвердил в этом году.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

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Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей... Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей...
Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей...

Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков

Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Вместо Козлова министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики возглавит Алексей Чекунков — генеральный директор фонда развития Дальнего Востока, он также входит в совет директоров ПАО «РусГидро». До того, как возглавить Фонд, Чекунков занимался экономикой и инвестициями.

Начал свою карьеру в инвестиционной группе компании АЛРОСА, где он занимал должность директора проектов, участвовал в консолидации ряда золотодобывающих активов в Якутии.

В 2011–2013 годах занимал пост директора и члена правления Российского фонда прямых инвестиций, отвечал за инвестиции в здравоохранение, энергосбережение, сырьевой сектор, а также за создание Российско-Китайского инвестиционного фонда с капиталом в $2 млрд.

В 2014 году Чекунков занял должность генерального директора АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики», созданного для ускоренного развития дальневосточного и байкальского регионов. С 2015 года он — один из членов правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Вице-премьер Александр Новак

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Михаил Мишустин также предложил назначить министра энергетики Александра Новака на пост вице-премьера. Таким образом, число зампредов в правительстве России увеличено до десяти.

Александр Новак занимал пост министра энергетики с 2012 года. До этого он работал заместителем министра финансов и занимал руководящие позиции в администрации Красноярского края и администрации Норильска.

Александр Новак — один из инициаторов сделки России со странами ОПЕК о сокращении добычи нефти. Именно это соглашение в 2016 году обеспечило остановку падения цен на нефть, а к 2018 году привело к их росту.

Однако весной этого года сделка сорвалась — стороны не смогли договориться. Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ хотели сократить добычу нефти, в то время как Россия настаивала на продлении действовавших ограничений. В результате развала сделки цены на нефть рухнули, а между странами началась ценовая война. В мае участники соглашения все же договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца.

Помимо этого, на время управления Новака министерством энергетики выпало строительство проекта «Северный поток — 2» на фоне попыток жесткого противодействия США.

Впервые возможное назначение Новака на пост вице-премьера начали обсуждать российские СМИ еще в 2017 году, когда с этой позиции ушел Аркадий Дворкович.

Три источника «Ведомостей» рассказали, что на посту вице-премьера Александр Новак будет курировать тему ТЭКа и гражданскую промышленность. Новак уже заявил, что будет курировать российскую энергетическую стратегию «в тандеме» с новым главой Минэнергетики Николаем Шульгиновым.

Министр энергетики Николай Шульгинов

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Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов
Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов

Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов

Максим Блинов/РИА «Новости»

На место Новака назначен генеральный директор «РусГидро» Николай Шульгинов — фигура малоизвестная российской публике. Он возглавил компанию в 2015 году. До этого он занимал руководящие позиции в различных электроэнергетических компаниях.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, Шульгинов имеет репутацию технически грамотного специалиста, но со сложным характером. В частности, у него, по информации издания, сложились непростые отношения с Александром Новаком.

По словам источника издания в правительстве, Николай Шульгинов стал министром «в первую очередь из-за своего опыта».