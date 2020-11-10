Выборы в США: что пишут телеграм-каналы

Начнем с обобщения, которое опубликовал ИА «Стекломой».

«Итак, чем запомнятся нынешние президентские выборы в США:

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1. Стремительным превращением американской политической элиты в геронтократию. На фоне нынешних кандидатов избравшийся в возрасте 47 лет Барак Обама кажется уже чуть ли не студентом.

2. Информационной грязью и дешёвой политической заказухой, которые не то что ушатами, а настоящим водопадом обрушивались на головы избирателей. Как будто американские политтехнологи вспомнили свои же собственные методички, по которым они работали в России в 1996 году.

3. Куриной слепотой или наглой ложью (даже не знаем, что хуже) всевозможных электоральных прогнозов, месяцами предсказывающих триумфальную победу Джо Байдена. Где они теперь, почему вдруг затихли, а?

4. Запредельным уровнем взаимной неприязни сторонников демократов и республиканцев — вплоть до погромов, поджогов и убийств на почве политических (!) предпочтений. Убить человека только за то, что он поддерживает республиканцев… Это точно Америка 2020 года, а не Испания 1936-го?

Неплохой список достижений. Но есть два куда более важных, системных пункта.

5. Техническая отсталость электоральной системы. Электронное голосование? КОИБы, веб-камеры на участках, иностранные наблюдатели? Что ты несёшь, Джим? Вот тебе пачка писем с бюллетенями — на тебя, твою семью, твоих домашних животных, твоих умерших родственников и съехавших пять лет назад прошлых хозяев дома. Заполнишь их все и пошлёшь по адресу, где они будут гнить неделями в богом забытом почтовом отделении.

6. (Закономерный итог п. 4 и п. 5.) Неготовность сторон признать поражение, о чём заранее и вполне официально заявили оба кандидата.

На фоне вышеперечисленного смешно и нелепо выглядят разглагольствования тех людей, которые под «подлинной демократией» почему-то подразумевают непредсказуемость электоральных результатов. В этом смысле эталоном демократии, наверное, стоит считать беднейшие страны Экваториальной Африки и Латинской Америки. Там тоже никто не знает итог голосования: то ли конституционный кризис случится, то ли гражданская война, то ли развал страны. Очень не хотелось бы, чтобы список этих «подлинных демократий» пополнила 330-миллионная страна с гигантским арсеналом ядерного оружия», — резюмирует канал.

Вообще говоря, сценарий, в котором крадется один или несколько ключевых штатов путем откровенного, в том числе совсем массового, вброса бюллетеней, штаб Трампа был обязан предусмотреть, пишет в свою очередь «Адекват».

«Даже не просто предусмотреть: процедура реагирования на такие новости еще на берегу должна быть отработана до автоматизма, как действия при подъеме по тревоге, с точностью до содержания исков с пресс-релизами и поминутных телодвижений ответственных лиц, — отмечает канал. — Вот прямо сейчас - счет не на дни, на часы - и увидим, как у сценария с алгоритмизацией. Наличие политической воли подразумевается, не те ставки, чтобы ее не проявить по полной, но воплощаться она должна не только и даже не столько в гневных твитах».

А вот РИАN заметил, как американские телеканалы MSNBC, ABC, CBS, CNBC и NBC прервали трансляцию выступления Дональда Трампа, где он обвинял команду Джо Байдена в махинациях на выборах.

«СМИ объяснили это тем, что слова Трампа — ложь. Просто прекрасно, так и нужно делать, если стоишь на стороне свободы слова. Не нравится спикер? Вырубай эфир», — констатирует канал.

Пока в США подсчитывают голоса на выборах, в России «независимый аналитик» Сергей Шпилькин до сих пор не нарисовал свою «кривую Гаусса», заметил «Доктор прописал» и вопрошает: «Это как же так-то?»

«Ведь это традиция - после каждых выборов в России рисовать «кривые» и тиражировать их силами Навального и Незыгаря. Да и не только после выборов, вон какие графики с «фальсификациями» рисовали на летнем общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию, любо-дорого. А сейчас что же?

Выборы в США? Ну, судя по реакции отечественных свободолюбцев утром 4 ноября, происходившее там задело их здесь до глубины души. А уж как темное отчаяние сменилось на буйную радость после того, как посчитали «почтовые» голоса (которые все сплошь за Байдена оказались, вот ведь совпадение) - про это целую повесть написать можно было бы.

Свидетели гражданской войны в США, голосовавшие на нынешних выборах, почему-то вопросов не вызывают. Странный рост голосов за одного из кандидатов - тоже. Превышение числа проголосовавших над числом зарегистрированных избирателей - и это не проблема;

Это же в России можно ко всему цепляться. Это в России можно рисовать кривые Гаусса, а когда речь про США - так там данных недостаточно. То есть в одном случае «презумпция виновности», в другом - «презумпция невиновности». Или все банальнее, просто кураторы посоветовали не рефлексировать?» — задается вопросом канал.

Между тем госсекратарь США Майкл Помпео призвал Александра Лукашенко провести новые «честные» выборы под «независимым» наблюдением.

«Видимо, госсекретарь уверен, что при «честном» и «независимом» американо-европейском наблюдении белорусы 1823 и 1850 г.р. поддержат Тихановскую», — иронизирует «Мейстер».

«Право слово, мы не являемся горячими сторонниками Лукашенко. Скорее даже наоборот. Но если сейчас Александр Григорьевич пошлет господина госсекретаря в направлении Мичигана и Висконсина (а именно так он и сделает), то мы белорусского лидера поймем и поддержим. Пускай американцы у себя сначала порядок наведут, а потом других жизни учат» — пояснил канал.

Ну и коль скоро речь зашла о Белоруссии, завершим этот обзор постом Никиты Кричевского.

Он отреагировал на то, что Следственный комитет Белоруссии обвинил в организации массовых беспорядков в стране создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и экс-главреда Романа Протасевича.

Комментируя эту новость, профессор подчеркнул, что Александр Лукашенко и его окружение, на его взгляд, никак не могут взять в толк, что за каждым Telegram-каналом стоят не столько частные лица, сколько их меркантильные интересы. И не деньги даже, а то, что на них можно купить.

«Договоритесь, купите, оплатите блок, наконец, и живите спокойно», — с юмором советует Кричевский.

На этом все!

До следующей недели...