«Хрен редьки не слаще»: чего российские политики ждут от Байдена

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн заявил, что в Соединенных Штатах тема отношений с Россией превратилась в «очень политизированный вопрос». По его словам, официальная позиция Белого дома заключается в том, что диалог с Москвой необходим, но пространства для дискуссии очень мало по ряду причин.

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«Часть из них — это сдвиг приоритетов, непоследовательные взгляды даже в самой администрации. Мы в какой-то степени в отношении России действовали всеми методами (то есть противоречиво). Я считаю, что существует определенное стремление в США, и оно не ограничивается лишь одной или другой стороной политического спектра, оно есть у обеих партий (республиканцев и демократов)», — добавил Бигэн.

Стремление заключается в том, чтобы найти пути продвинуться вперед, продолжил представитель Госдепа, это необходимо для того, чтобы сдвинуться с очень низкой точки в отношениях России и США.

По его словам, в США существует два разных подхода к дальнейшим отношениям с Москвой: первый заключается в продолжении постоянного давления для изменения «поведения» России, а второй предполагает параллельное сотрудничество для возможного создания пространство по продвижению вперед российско-американских отношений.

«Я в большей степени отношусь ко второму лагерю, будучи представителем администрации высокого ранга. Такого же взгляда придерживаются президент [Дональд Трамп] и госсекретарь [Майк Помпео], что нам следует вести дискуссии с РФ <...>, даже если у нас есть сферы глубоких разногласий», — резюмировал Бигэн.

Подсчет голосов, отданных за кандидатов на президентских выборах в США, продолжается. По данным американских СМИ, лидирует кандидат-демократ Джо Байден.

Согласно этим оценкам, представителю Демократической партии удалось набрать 290 голосов выборщиков, когда необходимый минимум для победы составляет 270. Трамп же получает лишь 214 голосов. Официальных результатов до сих пор нет. Более того, штаб Трамп утверждает о фальсификациях на выборах и собирается потребовать пересчета голосов в нескольких штатах.

Антироссийская платформа

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, российско-американские отношения в настоящее время находятся на столь низкой точке, что кажется, будто они уже не могут стать хуже.

«Однако могут [стать хуже], я не исключаю, что так может произойти при Байдене. Они вполне могут стать хуже в том смысле, что демократическая администрация США может начать политику более активного давления на Россию», — отметил сенатор.

Пушков выделил три направления, по которым взаимодействие Вашингтона и Москвы могут ухудшиться, если кресло главы Белого дома займет Байден. Во-первых, через активизацию НАТО на антироссийской основе.

«Как известно, у Трампа были большие претензии к альянсу и его европейским союзникам, что вывело блок за пределы приоритетов его администрации. Байден, скорее всего, с самого начала подтвердит приоритетность НАТО и отношений с европейскими союзниками. Поскольку альянс изначально был создан для противостояния так называемому советскому блоку и унаследовал это предназначение в отношении России, наиболее естественной платформой для сплочения НАТО в контексте преодоления негативного наследия Трамп станет антироссийская платформа», — пояснил сенатор.

Второе направление, на котором могут произойти не лучшие сдвиги, — Украина. По мнению Пушкова, для Трампа она была проблемой и обузой, а для Байдена это возможность оказать дополнительное воздействие на Москву через активизацию военных связей и военного содействия Киеву.

«Третье — во внешней политике Байдена, вероятно, большую роль будет играть идеологическая составляющая, а именно — кампания в защиту прав человека и нацменьшинств. У Трампа она фактически отсутствовала во внешнеполитической повестке, тогда как демократы традиционно уделяют подобным вопросам больше внимания. Я думаю, что администрация Байдена сделает это одним из знамен своей внешней политики, и одним из главных объектов критики будет Россия», — указал сенатор.

В качестве условно положительных моментов Пушков назвал возможное продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сенатор допустил, что администрация Байдена может поставить ряд своих условий, но, возможно, не таких жестких, как администрация Трампа.

«Еще один относительно позитивный момент — возможное возвращение США к ядерной сделке вокруг иранской ядерной программы. В таком случае они сократят или полностью откажутся от санкций против Ирана, что облегчит торговые и деловые контакты с Тегераном. Однако для этого Байдену придется преодолеть существенное сопротивление внутри США, скорее всего, республиканцы будут настаивать на сохранении решения Трампа. Так что здесь намерения по возвращению у администрации Байдена есть, но сумеет ли она это сделать и на каких условиях — открытый вопрос», — резюмировал Пушков.

Никакого оптимизма

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что никаких оснований для оптимизма при победе Байдена нет. По его словам, отношения США и России либо останутся в нынешней холодной точке, либо будут дальше деградировать.

«Я ожидаю ужесточения позиций США в части, касающейся ситуации в ближайшем окружении России, в частности, на Украине. Также ужесточения американской риторики по всему комплексу вопросов по правозащитной проблематике со списками Магнитского, Навального и прочих.

Не исключаю, что можно будет чуть легче договориться по СНВ 3, но вряд ли это ключевой вопрос для двусторонних отношений. Их повестка дня значительно более обширна, увы, по всем другим вопросам у нас стагнация или регресс», — заявил сенатор «Газете.Ru».

С мнением об отсутствии возможности каких-либо положительных изменений согласна первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, отношения между Россией и США менялись в лучшую сторону крайне редко.

«Мы всегда возлагаем какие-то надежды, мы и на Трампа возлагали, и на Билла Клинтона. Какая конъюнктура будет политическая в Соединенных Штатах, так и будет. Президент США не такой уж независимый. Главное, чтобы не было ухудшений», — указала депутат.

С точки зрения Журовой, Россия всегда будет соблюдать принцип невмешательства в чужие выборы и примет любой выбор американского народа. Она также добавила, что Москва последовательно пытается улучшить взаимодействие с Вашингтоном и продолжит работать в этом направлении.

«Однако две супердержавы все равно будут соревноваться как два спортсмена, необязательно это будет связано с каким-то негативом — просто каждый из них хочет победить, у него есть амбиции. У наших стран, к сожалению, точно так же», — подчеркнула депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Изменений не будет

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич уверен, что победа Байдена, скорее, приведет к изменениям внутри США, а не подходу Вашингтона к взаимодействию с Москвой.

«Хрен редьки не слаще — никак не поменяются отношения России и США при Байдене.

Они [американские политики] говорят, что мы их враги, хотя мы всю жизнь пытались быть друзьями и демонстрировали соответствующее отношение. Скорее всего, ситуация поменяется внутри США, и вряд ли они смогут с ней справиться. Они разорвали свое общество и продемонстрировали отсутствие демократии», — сказал сенатор «Газете.Ru».

По его словам, проблемы гражданского общества и разнузданной борьбы теперь будут терзать США длительное время, вероятно, это приведет к большим внутренним проблемам. Но ожидать уменьшения давления на Россию не стоит, так как этим вопросом занимаются Госдеп и американские спецслужбы.

«Они понимают, что российская сторона для них опасна своей нравственностью, духовностью, суверенитетом, целостностью, могуществом и возможностями. США давно пытаются затормозить развитие России и будут продолжать этим заниматься, это часть их менталитета — они от этого не отступят. Мы живем, жили и будем жить в таких условиях, на них не надо обращать внимания. России следует выстраивать отношения с теми государствами, кто этого хочет, и развивать себя», — добавил Клинцевич.

Заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская в беседе с «Газетой.Ru» призвала пока не делать выводов относительно политики Вашингтона в отношении Москвы.

«Российско-американские отношения, конечно, могут измениться в случае победы Байдена, потому что у него будет своя политика, прежде всего, в отношении России. Я думаю, мы это увидим, если он действительно официально победит. Все ожидают негативной разницы в подходах Байдена и Трампа к взаимодействию с Москвой, но опять-таки надо дождаться официальных итогов выборов, не стоит предвещать последующие события», — резюмировала депутат.