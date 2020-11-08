Будет хуже: сенатор предрек ужесточение отношений РФ с США

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов дал прогноз по поводу дальнейшего развития отношений с США на фоне возможной победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Его слова приводит РИА «Новости».

«Демократы в свое время инициировали закон о сдерживании России», — подчеркнул он.

По словам Климова, хотя Штаты и заинтересованы при Байдене продлить Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ), но выставить это попробуют как свою инициативу. Ряд «стоящих за Байденом» людей, «очень серьезных профессионалов», понимает, добавил сенатор, что ликвидация соглашений по контролю над вооружениями опасна для Америки.

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Нельзя не отметить, что Джо Байден считает Россию самой большой внешнеполитической угрозой для Америки. Об этом бывший вице-президент заявил в интервью телекомпании CBS.

«Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — отметил он на вопрос телеведущей.

Китай, по мнению Байдена, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами, или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

Байден также обвинил своего соперника на выборах, президента США Дональда Трампа, в некомпетентности. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — заявил Байден. Такой подход, считает демократ, вызвал увеличение ракетного арсенала Северной Кореи и приблизил Иран к созданию ядерной боеголовки. «Друзья по НАТО» отворачиваются от США, поскольку «не могут положиться» на администрацию Трампа.

В сентябре Байден заявил, что Россия — противник, но не враг для Америки. Он также пригрозил Москве «платой по счетам» за «вмешательство в выборы». Напомним, власти РФ отвергают обвинения в нарушении американского избирательного процесса.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на алтаре внутренней политики США всегда есть место для ненависти к России. Президент РФ Владимир Путин прекрасно понимает, что у США имеется русофобский подход к двусторонним отношениям с Москвой, добавил представитель Кремля.

«На алтаре внутренней политики Соединенных Штатов Америки есть стандартное место для ненависти к России. Это стандартное место, и оно там существует испокон веков», — отметил Песков.

В конце октября замглавы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что возможность договориться с Соединенными Штатами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) «под вопросом».

Договоренность по данному вопросу возможна «как определенный компромисс», однако американская сторона не демонстрирует готовности к компромиссам, пояснил Рябков. «.Мы делаем вывод, что достижимость той или иной базовой договоренности на нынешнем отрезке, мягко говоря, под вопросом», – отметил замглавы МИД РФ.

За неделю до этого Рябков сообщил, что Москва не будет удовлетворять дополнительные требования Вашингтона для продления СНВ-3. Притом РФ может пересмотреть свое предложение США заморозить на год ядерные арсеналы для переговоров по продлению договора, так как «меняются обстоятельства».

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.