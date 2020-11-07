Вечный соперник: как президентство Байдена повлияет на отношения с Китаем

Один из ключевых вопросов внешней политики Соединенных Штатов последние несколько десятков лет заключается в том, каким образом власть должна выстраивать отношения с Китаем. В США как политики, так и СМИ считают КНР не только главным конкурентом страны, но и главной угрозой.

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Американские СМИ уже говорят о Джо Байдене как об избранном главе государства, сам демократ также уже объявил о своей победе, и теперь на повестке встал вопрос о том, каким образом власть будет выстраивать линию отношений с Пекином.

Китай уже возлагает надежды на восстановление отношений с США в период правления новой американской администрации.

«[Надеемся, что] новая администрация США будет работать с КНР в том же направлении, чтобы выстроить отношения без конфликтов, без конфронтации, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве», — заявил замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал в интервью телекомпании Fox Business, что в случае победы на президентских выборах Байдена в действительности это будет говорить о «победе Китая».

«Если он одержит победу на выборах, то победу одержит Китай. Если Китай одержит победу, то я могу вам сказать, они будут владеть этой страной. Победа Байдена — это большая победа для Китая, все, чего они хотят — так это победы Байдена», — убежден Трамп.

При этом сам республиканец утверждает, что «обернул такую возможность вспять». Как вспомнил глава государства, раньше высказывались предположения, что в 2019 году экономика Китая превзойдет американскую, но этого не произошло, поскольку Трамп одержал победу на выборах.

Действительно, в период правления республиканца отношения Вашингтона и Пекина достигли своего вполне закономерного рубежа в виде торговой войны, которая идет с 2018 года.

Но помимо этой проблемы, наиболее остро также встал вопрос отношений Китая и США в военно-политической сфере. Среди особенно острых проблем в отношениях двух государств — права нацменьшинств в Китае и реакция США на положение этих людей в стране.

Главным образом речь идет о Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Внутренней Монголии.

Как утверждается в многочисленных сообщениях СМИ и правозащитных организаций, в Синьцзяне около миллиона мусульман-уйгуров удерживаются в так называемых «лагерях перевоспитания», где их, по сути, заставляют отказаться от своей религии. Аналогичная ситуация, согласно докладу Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation — американская неправительственная исследовательская организация), складывается и в Тибете: власти КНР направляют сотни тысяч жителей региона в военизированные учебные центры, которые, как отмечают эксперты, очень напоминают трудовые лагеря.

Во Внутренней Монголии ситуация несколько проще. В конце сентября издание The Guardian писало о проходящих там акциях протеста против планов властей КНР ввести обязательное обучение в школах только на китайском языке.

Как полагает китаевед и публицист Николай Вавилов, с приходом к власти в США демократов организации, которые ведут борьбу за права человека, получат существенную поддержку.

«Демпартия США — главные крестоносцы в распространении демократической идеологии в странах мира. Очевидно, они многократно увеличат поддержку не только организационную и информационную, но и финансовую всем движениям за права человека во всех странах мира. В Китае те, кто ратует за получение определенных прав для уйгуров, тибетцев и жителей Внутренней Монголии, получат существенную финансовую поддержку. Протестные движения обретут новое дыхание», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

В этом контексте он также упомянул и Гонконг, над которым, по его словам, сейчас снова сгущаются тучи. Новую волну протестов, которая захлестнет этот регион, Николай Вавилов назвал очевидной.

«Вопрос по санкциям там однозначный: обе партии США выступают за введение большего количества санкций против лидеров, которые руководят национальными автономиями. Скорее всего, санкции будут расширяться в течение всего срока президентства Джо Байдена», — предположил он.

Еще одна проблема американо-китайского военно-политического сотрудничества — обострение ситуации в Южно-Китайском море.

Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации этой территории, где КНР сформировала искусственные острова на спорных архипелагах. Речь о Парасельских островах и островах Спратли. Многие годы они остаются предметом многонационального регионального конфликта, основными фигурантами которого выступают Вьетнам и Китай. Помимо этих стран, частичные или полные претензии на острова предъявляют Бруней, Малайзия и Филиппины.

Как обратил внимание Николай Вавилов, демократы в Южно-Китайском море, вероятно, будут действовать не «своими руками», а за счет сил союзников, в частности, Вьетнама. В связи с этим он допустил, что в период правления Байдена американцы попытаются вырвать из рук Пекина возросшее влияние на Вьетнам.

«В последнее время Китай многократно возвеличивал свои экономические отношения с Вьетнамом, товарооборот возрос до огромных сумм. При Байдене, скорее всего, поддержка Вьетнама со стороны США увеличится», — сказал китаевед.

По его мнению, прямой конфронтации в Южно-Китайском море при Байдене не будет. Вместе с тем он допустил, что она может произойти между членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китая. Как подчеркнул Вавилов, при таких обстоятельствах будет разыгрываться карта «действия чужими руками».

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИИ ВШЭ и профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лузянин также выразил мнение, что в Южно-Китайском море ситуация с конфликтностью полностью сохранится, так как система противоречий по спорным островам остается неизменной. По его словам, США настолько «втянулись в эту региональную конфронтацию», что теперь не могут выйти из нее «одним движением пера».

«США никогда не оставят этот лакомый кусок. В Вашингтоне будут максимально использовать средства усиления раздора между Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. В этом отношении, к сожалению для Китая, регион островных споров будет только усиливаться в плане конфронтаций», — объяснил Сергей Лузянин «Газете.Ru».

Сам Байден, говоря об этом регионе, рассказывал, что будучи вице-президентом встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, который заявил, что Пекин создает зону идентификации полетов в Южно-Китайском море, где нельзя будет летать. По словам Байдена, тогда он ответил, что американцы могут делать это.

К слову, в этом контексте демократ укорил Трампа за то, что тот «обнимается» с председателем КНР, лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным, а в союзников тычет пальцем.

Как обратил внимание Николай Вавилов, именно в этом проявится еще одно существенное отличие политики Байдена от Трампа.

«Трамп лично всегда позитивно относился к Си Цзиньпину, но, в целом, ругал экономическую политику Китая. При Байдене все наоборот: он резко негативно отзывался о Си Цзиньпине и Коммунистической партии Китая, но очень позитивно говорил об экономических связях Китая и США», — констатировал эксперт.

Как полагают специалисты, с приходом к власти в Соединенных Штатах Байдена ситуация в военно-политической сфере не изменится.

«Стратегически военно-политическая линия в эпоху Байдена в принципе не изменится. Она не будет кардинально отличаться от трамповской политики. Базовые противоречия сохранятся: это геополитическая нестыковка США и Китая, их колоссальная конкуренция в Азиатско-Тихоокеанском регионе, масса локальных высокотехнологических противоречий и т.д», — сказал Сергей Лузянин.

В свою очередь, Николай Вавилов отметил, что Вашингтон при любых обстоятельствах будет рассматривать Пекин как стратегического соперника.