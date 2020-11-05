Несбыточные надежды: почему Трамп потерял поддержку белых мужчин

Результаты выборов в США остаются неизвестными из-за долгого подсчета многочисленных голосов, присланных по почте. У обоих кандидатов есть шансы на победу, все зависит от того, как проголосовала Невада, которая дает голоса шести выборщиков — ровно столько осталось набрать Джо Байдену для победы. Сейчас у него в кармане 264 голоса выборщиков из необходимых 270. У Дональда Трампа 214 голосов, однако если он сохранит свое преимущество в Северной Каролине, Пенсильвании, Джорджии и Аляске, то получит лишь 268 голосов.

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В США, тем временем, уже пытаются проанализировать, как прошли выборы 2020 года.

Явка намного превысила показатели 2016 года, а по данным телеканала CNBC она и вовсе стала рекордной за последние 120 лет. Однако, вопреки ожиданиям Демпартии, такая активность не привела к «синей волне». Скорее, напротив, сторонники Трампа мобилизовались, что стало ответом на одну из самых ожесточенных кампаний демократов против их соперника.

Оказалось, что действующий президент продемонстрировал успехи среди цветного населения США. Однако это, похоже, компенсируется потерями среди тех, кто оказал ему поддержку в 2016 году, — белых мужчин. Такие данные следуют из опросов Edison Research.

Трамп одержал победу во Флориде и Техасе во многом благодаря этому. Во Флориде, согласно опросам, глава Белого дома и его оппонент поровну разделили голоса латиноамериканцев. В 2016 году за Трампа там проголосовали четверо из десяти избирателей-латиноамериканцев. В Техасе четверо из десяти латиноамериканцев проголосовали за Трампа, по сравнению с тремя из десяти в 2016 году.

Республиканский социолог и консультант Райан Тайсон, который отслеживал кампанию Трампа во Флориде, заявил Politico, что способность президента заручиться поддержкой традиционно демократических избирателей сыграла огромную роль в его победе.

«Когда осядет пыль в этой кампании, вы обнаружите, что Дональд Трамп — любите ли вы его или ненавидите — имеет самую разнообразную коалицию избирателей из всех республиканцев, когда-либо существовавших во Флориде», — заявил социолог.

Национальный экзит-пол Edison Research свидетельствует, что, хотя Байден забрал больше голосов цветных избирателей, Трамп получил больше поддержки среди них, чем в 2016 году.

Около 11% афроамериканцев, 31% латиноамериканцев и 30% американцев азиатского происхождения проголосовали за президента, что на 3 процентных пункта выше, чем в 2016 году среди всех трех групп.

Как отмечает заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, результаты выборов показывают, что Трамп в принципе нарастил свою поддержку. По последним подсчетам за него проголосовало более 68 млн человек по сравнению с почти 63 млн голосов, которые он получил в 2016 году. Соответственно, пропорция могла уменьшиться, потому что за него проголосовали представители меньшинств.

«Часть латиноамериканцев боятся более левого курса, который может проводиться Демократической партией. Кроме того часть латиноамериканцев поддерживают более жесткую миграционную политику, как ни парадоксально, потому что более жесткая миграционная политика защищает тех латиноамериканцев, которые уже сейчас в Америке.

А если США будут проводить либеральную миграционную политику, то те латиноамериканцы, которые сейчас уже находятся на территории США, столкнутся с большей конкуренцией, уровень их благополучия упадет», — считает эксперт.

Вместе с тем опросы показывают, что кандидат от Республиканской партии, похоже, потерял поддержку среди белых мужчин и пожилых избирателей в Джорджии, Пенсильвании и Висконсине.

Хотя Трампа по-прежнему поддерживает большинство этих избирателей, некоторые из них отдали свои голоса Байдену. Глава Белого дома одержал победу во всех трех штатах в 2016 году. На этот раз Висконсин отдал голоса Байдену, а результаты в Джорджии и Пенсильвании пока неизвестны.

Опросы показывают, что за Трампа проголосовали семь из десяти белых мужчин в Джорджии, по сравнению с восьмью из десяти на прошлых выборах. В Висконсине свои голоса за него отдали шесть из десяти белых мужчин, по сравнению с семью из десяти в 2016-м.

Национальный экзит-пол CNN также указывает, что Трамп немного потерял поддержку белых мужчин, и именно его успехи среди цветного населения стали причиной, по которой кандидаты идут вровень.

Глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, обращает внимание на голосование в Мичигане и Висконсине — оба штата отдали преимущество Байдену, хотя четыре года назад голосовали за Трампа.

«Такой вывод может основываться на том, что он испытывает трудности в двух штатах Мичигане и Висконсине, что говорит о том, что его поддержка размылась — там у него нет такого преимущества, которое было в 2016 году.

Объяснить это можно все тем же самым — кризис и эпидемия.

Эти штаты, конечно, и раньше находились в незавидном положении, там фактически депрессивные районы, а сейчас там положение только ухудшилось. Из-за чего они должны поддерживать его? Ядерный электорат Трампа — это белые рабочие Среднего Запада, а это Мичиган и Висконсин», — отмечает эксперт.

Дональд Трамп делал ставку на экономические достижения. Однако в планы по его переизбранию вмешалась пандемия коронавируса, лишив президента его главного козыря. В июле министерство торговли США отчиталось о сокращении ВВП США во втором квартале 2020 года на 32,9%, что стало антирекордом: эксперты отмечали, что даже во время Великой депрессии 1929-1933 годов не фиксировалось столь стремительного падения за столь короткий период. Уровень безработицы в этот же период вырос до 14,7%.

И, как отмечает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, именно тот электорат, во многом благодаря которому Трамп победил в 2016 году, является наиболее чувствительным к экономическим неудачам.

«Он обещал вернуть производство в США, создать новые рабочие места и, действительно, это было так, и места были созданы, но волна пандемии все это смыла, и вместо новых рабочих мест появилась безработица, вместо подъема экономики — спад на 30%. Обыватель считает, что за все это несет ответственность президент», — отмечает эксперт.

Того же мнения придерживается и Дмитрий Суслов.

«Это связано с тем, что за последние четыре года он не только не сумел, но даже по большому счету не попытался должным образом выполнить одно из главных своих предвыборных обещаний — защищать права рабочего человека. Да, Трамп проводил протекционистскую политику в отношении Китая, и вроде как на словах поддерживал реиндустриализацию — возвращение производства обратно в Америку. Но, в целом, его политика по-прежнему отвечала интересам богатейших слоев американского населения, интересов Wall Street, Трамп снижал налоги для богатых, проводил политику дерегулирования, а не поддерживал рабочий класс. Поэтому часть рабочего класса в Трампе разочаровалась», — отмечает эксперт.