Наркотики, флаги и гендеры: что еще выбирали американцы

Рекорды популярности

Американские выборы 2020 года оказались событием исторического масштаба — в этот день было побито несколько рекордов. Например, явка на голосовании составила более 66%. Для США такой показатель считается высоким — в последний раз явка превысила его 120 лет назад, на выборах 1900-го года.

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Были и абсолютные рекорды.

Хотя окончательный итог выборов до сих пор неизвестен, Джо Байден уже стал самым популярным кандидатам в истории президентских выборов в США — за него проголосовали более 72 млн американцев.

До этого момента рекорд принадлежал Бараку Обаме, за которого в 2008 году голоса отдали почти 69,5 млн граждан.

А вот третье место в этом «первенстве» занял Дональд Трамп — на этих выборах он получил более 68,5 млн голосов. И это делает действующего президента самым популярным за всю историю кандидатом от Республиканской партии.

Неожиданные победители

Разнообразие выборов принесло и разнообразие победителей. Особенно на местном уровне.

В штате Делавэр на выборах в местный сенат с большим отрывом победила 30-летняя Сара Макбрайд.

Представительница Демократической партии стала первой в истории США женщиной-трансгендером в статусе сенатора.

Свой каминг-аут она сделала еще в 2012 году, с тех пор профессионально занимаясь проблемами секс-меньшинств. Политического опыта у нее тоже достаточно — Макбрайд работала в команде экс-губернатора Делавэра Джека Маркела, а также помогала ныне покойному сыну Джо Байдена Бо, когда тот занимал пост генпрокурора штата.

Победе Макбрайд в традиционно поддерживающем демократов Делавэре удивляться не приходится. На голосовании ей отдали голоса 73% избирателей.

А вот победа еще одного кандидата — республиканца Дэвида Андала, баллотировавшегося в палату представителей штата Северная Дакота — удивляет сильнее.

Дело в том, что победитель выборов скончался от коронавируса за месяц до дня голосования.

На июньских предварительных выборах он победил давнего действующего представителя штата Джеффа Делзера, заручившись поддержкой губернатора Северной Дакоты Дуга Бургама и сенатора США Кевина Крамера. Последний тогда говорил, что поддерживает Андала, потому что «нам нужно больше республиканцев Трампа в законодательном собрании штата».

Согласно решению генерального прокурора штата, к ситуации будут относиться так же, как к решению чиновника уйти в отставку. А это означает, что Республиканская партия округа назначит представителя для заполнения вакантного места в палате.

Прощай, Конфедерация

После прошедших этим летом по всей стране протестов движения Black Lives Matter, которые сопровождались осквернением памятников деятелей прошлого и требованиями пересмотреть историю Конфедеративных Штатов Америки, одним из самых важных для американской публики стало голосование в штате Миссисипи.

Здесь власти поставили перед гражданами вопрос: стоит ли заменить флаг, на котором в течение последних 126 лет использовались символы проигравшей в Гражданской войне стороны?

Еще 19 лет назад этот же вопрос на аналогичном референдуме провалился. Однако на этот раз большинство жителей все же выступили за то, чтобы отказаться от символов расистского, по их мнению, прошлого. Большую роль в этом сыграли спортсмены штата, многие из которых считали оскорбительным для себя выступать под старым флагом.

На новом флаге Миссисипи изображен цветок магнолии — символ штата. Его окружают 20 звезд, напоминающих, что Миссисипи стал 20-м штатом, присоединившимся к США, и надпись, изображенная также на однодолларовой купюре: In God We Trust — «Мы верим в Бога». 21-я, желтая звезда на флаге — это дань уважения коренному народу Чокто, проживающему на территории штата.

Этот вариант флага был выбран из почти 3 тыс. других версий.

Наркотический бум

Уже по традиции в отдельных штатах прошли референдумы о правовом статусе наркотических психоактивных веществ. Впервые голосования по подобным вопросам прошли в 2012 году. Тогда Колорадо и Вашингтон легализовали марихуану для использования в рекреационных целях. За последние 8 лет число штатов, где разрешено употреблять каннабис, увеличилось до 11.

В этом году решение о статусе наркотиков принималось сразу в семи штатах.

В Нью-Джерси, Аризоне, Монтане и Северной Дакоте разрешили использовать марихуану в рекреационных целях. Еще дальше пошли столичный округ Колумбия и Индиана.

В первом избиратели выступили за легализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов.

А в одном из городов Индианы Мичиган-сити городской совет единогласно проголосовал за декриминализацию широкого спектра психоделических наркотиков, в том числе галлюциногенных грибов.

Орегон побил все рекорды, став первым штатом, в котором декриминализовали не только психоделики типа ЛСД и галлюциногенных грибов, но и тяжелые наркотики, такие как героин, кокаин, метамфетамин.

Тут важно отметить, что продажа этих наркотиков все еще остается незаконной. Однако теперь за хранение небольшого количества этих веществ гражданам не грозит тюремное заключение. Если они попадутся властям, им предложат выбор: заплатить штраф в размере $100 либо пройти диагностику в центре лечения наркозависимости.