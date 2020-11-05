Давайте сотрудничать: чего Китай ждет от нового президента США

Китай рассчитывает, что новая администрация Соединенных Штатов продолжит выстраивать с Пекином отношения на основе взаимного уважения, заявил в ходе пресс-конференции заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

Реклама

»[Надеемся, что] новая администрация США будет работать с КНР в том же направлении, чтобы выстроить отношения без конфликтов, без конфронтации, основанные на взаимном уважении и взаимовыгодном сотрудничестве», — подчеркнул он.

Лэ Юйчэн назвал важным, чтобы оба государства сосредоточились на сотрудничестве.

Только таким образом, по словам замминистра, можно поставить двусторонние отношения на верный путь. Он признал, что у Китая и США есть разногласия, которые следует урегулировать, но также есть и пространство для сближения.

«Поддержание и продвижение здорового развития китайско-американских отношений — это в интересах как КНР, так и Соединенных Штатов. На это также надеется весь мир», — констатировал он.

Китайская газета Global Times ранее писала, что КНР не возлагает надежд ни на одного из кандидатов в президенты США для улучшения двусторонних отношений с этой страной. Журналисты отметили, что Китай сосредоточен на внутренних делах и развитии, которые напрямую зависят от правительства страны и народа, а не от следующего американского президента.

«За день до президентских выборов в США Китай сосредоточен на внутренних делах, а не на американских выборах. Большинство китайцев рассматривает американские выборы как шоу», — пояснила газета.

Как указали в издании, большинство китайских экспертов, которые специализируются на США, заявили, что следят за выборами спокойно, без явных предпочтений, поскольку полагают, что

развитие и будущее Китая зависят не от следующего президента США, а от усилий китайского народа и правительства.

При этом китайские эксперты предупредили, что на фоне напряженных китайско-американских связей, Пекину следует обратить внимание на потенциальный конституционный кризис после выборов в Соединенных Штатах, обратили внимание в Global Times.

«В случае неконтролируемых внутренних конфликтов в Соединенных Штатах [после выборов] президент [этой страны] может использовать внешние проблемы для отвлечения внимания от внутреннего хаоса. [В этом случае] китайско-американские отношения могут оказаться под угрозой», — указали в материале.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее утверждал, что в случае победы на выборах главы государства в Соединенных Штатах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена Китай «завладеет США».

«Смотрите, Китай будет владеть Соединенными Штатами, если эти выборы проиграет Дональд Трамп. Если я не выиграю выборы, Китаю будут принадлежать Соединенные Штаты. Вам придется научиться говорить по-китайски», — сказал американский президент в ходе беседы с радиоведущим Хью Хьюиттом.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Итоговые результаты на текущий момент не подведены, подсчет голосов продолжается. В настоящее время лидирует Джо Байден, однако

предварительные результаты могут корректироваться в процессе подсчета, поскольку в разных штатах действуют разные временные рамки учета голосов, которые были отданы по почте.

Из-за голосования по почте окончательные итоги выборов будут подведены в этом году позже обычного. На фоне пандемии COVID-19 в этом году досрочно по почте или лично на участках проголосовало рекордное число американцев — больше 100 млн из примерно 233 млн обладающих правом голоса граждан. То есть досрочно голосовали более 47% всех зарегистрированных избирателей.

Помимо президентов, на выборах также избирали вице-президента, всех 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса Соединенных Штатов. Кроме того, американцы голосовали за губернаторов 13 штатов и территорий.