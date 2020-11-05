«Власть рухнула»: Зеленскому предсказали импичмент

»Власть в нашей стране рухнула. Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос — импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону. Мы готовы говорить об этом вопросе», — заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

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Возмущение парламентария связано с намерением президента Украины добиться отставки всех судей Конституционного суда после принятия некоторых поправок в антикоррупционном законодательстве Украины.

Как отметил депутат, президент страны сам объяснил свои действия интересами внешних сил — послов G7 и партнеров, — которые обещают государству помощь.

Но Кива усомнился в ее пользе и назвал это «еще одним подтверждением внешнего управления» Украиной.

«Оппозиционная платформа — За жизнь», которую представляет Кива, ориентируется на электорат юго-востока страны, ее оппоненты регулярно осуждают партию за якобы пророссийскую позицию. ОПЗЖ лидировала по числу голосов в Донбассе на парламентских выборах прошлого года. Ее председатель Виктор Медведчук регулярно приезжает в Москву на встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Выступление Кивы связано с ситуацией вокруг Конституционного суда Украины, который ранее отменил ряд антикоррупционных мер. В офисе главы государства назвали это решение неправовым и принятым не в интересах страны. Кабмин отдал поручение возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

После этого Зеленский внес в Верховную раду законопроект, который предполагает прекращение полномочий действующего состава КСУ, а также предложил Раде признать недействительным решение Конституционного суда об отмене некоторых антикоррупционных норм.

Президент предостерег страну от «кровавого хаоса», призвав депутатов предотвратить его. Соответствующее заявление он сделал в ходе обращения к правящей партии «Слуга народа». «Либо страна снова будет втянута в кровавый хаос, либо государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. <...> И если тот хаос, который создает КСУ за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах», — подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент, «время уговоров и мягкости закончилось», теперь предстоит перезагрузить всю систему Конституционного суда в стране.

Кроме того, он назвал ситуацию с КСУ уничтожением ценностей.

В свою очередь, председатель суда Александр Тупицкий от имени органа пригласил главу государства на встречу, чтобы обсудить сложившийся конституционный кризис. «Хочу обратиться к президенту. Мы, судьи Конституционного суда, хотим пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате <...>. Надо убрать искусственный конфликт», — заявил он на пресс-конференции, связанной с началом политического кризиса в стране.

Как отметил Тупицкий, в сложившейся ситуации важно взаимодействие всех ветвей власти. По его словам, необходимы контакты с целостными системами, непосредственно, с президентом, главой парламента и при необходимости — с премьер-министром.

Тупицкий усмотрел в законопроекте Владимира Зеленского, предусматривающего лишение действующих судей КС полномочий, признаки государственного переворота.

«Сегодня появляется проект закона, за ночь его склепали, у которого есть признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю», — подчеркнул он.

Тупицкого удивило заявлением главы государства, которое он сделал на прошедшем 29 октября заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, о том, что неизвестно, чего ждать от КС завтра. «А должно быть известно? Наверное, есть желание создать новый Конституционный суд, который будет сообщать? Будут ли эти решения конституционными? Тяжело сказать», — сказал судья.

Он посчитал целью Зеленского создание послушного «кнопочного» суда. Тупицкий обвинил окружение украинского лидера в попытках сделать КС зависимым.