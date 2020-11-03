Волки Эрдогана: Франция запретит турецкую группировку

Власти Франции намерены запретить на территории страны деятельность организации турецких националистов «Серые волки». Как заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен, соответствующее решение будет рассмотрено советом министров 4 ноября.

Реклама

«Мы решительно намерены бороться с [исповедующими радикальные идеи] организациями, запрет деятельности некоторых из них уже утвержден», — добавил министр.

Ряд запретов, о которых говорит глава французского МВД, был принят во второй половине октября. В первую очередь речь идет об исламистской ассоциации «Шейх Ясин», чей основатель Абдельаким Сефриуи критиковал обезглавленного террористом в середине октября учителя Самюэля Пати, а также о мусульманской некоммерческой организации «BarakaCity» — ее участников обвинили в связах с исламистскими движениями и оправдании терроризма.

Дарманен не уточнил, почему к списку запрещенных организаций планируется добавить «Серых волков», но местные СМИ отмечают, что за последний год представители этой группировки были замечены в нескольких серьезных инцидентах.

Так, в конце октября турецкие националисты устроили беспорядки в Дижоне. Их акции носили антиармянских характер — радикалы осквернили памятник геноциду армян.

Кроме того, «Серые волки» были замешаны в нападении на участников армянского митинга в городе Десин-Шарпье. Как отмечает Le Parisien, демонстрации проходили в июле на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Поскольку в противостоянии Азербайджана и Армении власти Турции открыто поддерживают Баку, антиармянские выступления «Серых волков» могут косвенно свидетельствовать о связях организации с Анкарой.

При этом официально турецкие власти не подтверждают наличие каких-либо контактов с ультрарадикальной группировкой. Более того, ее деятельность запрещена на территории государства с 80-х годов прошлого века. Однако старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский уверен в том, что «Серые волки» непосредственно связаны с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Они были созданы турецкой партией националистического движения (на данный момент входит в правительственную коалицию) на основе так называемых идеологических очагов.

Это воплощение национального идеала турок — создание государства «Великий Туран» от Адриатики до Тихого океана», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Без партии националистического движения Эрдоган не смог бы получить большинство в парламенте, продолжил Надеин-Раевский, а также выиграть референдум 2017 года, который предусматривал переход от парламентской республики к президентской. Учитывая, что «Серые волки» — креатура именно этой партии, их связь с Эрдоганом совершенно очевидна, отмечает специалист.

Экстремистская деятельность

«Серые волки» получили мировую известность в 1981 году в результате покушения на папу Римского Иоанна Павла II на площади святого Петра в Ватикане. Нападение совершил член организации Мехмет Али Агджа — он тяжело ранил понтифика в живот и был арестован на месте.

«Они занимались похищениями людей и убийствами. До турецкого переворота 1980 года в день погибало порядка 20 человек. После же организацию, в составе которой было около 200 тыс. боевиков, на территории Турции запретили, и она перешла в другие страны. Ее деятельность по всему миру базируется на турецких общинах. При этом «Серые волки», в частности, не запрещены в Германии и Нидерландах», — рассказывает об организации Надеин-Раевский.

Ситуация вокруг статуса «Серых волков» во Франции изменилась в июле из-за столкновений в Нагорном Карабахе, считает эксперт.

По его мнению, на фоне пограничного инцидента на Южном Кавказе азербайджанцы начали преследовать армян по всему миру. Однако необходимого количества людей для этого у них не было, что вынудило их искать поддержку у турецких националистов. Из-за этого «Серые волки» и обратили на себя внимание французских властей, поскольку летом во Франции по подозрению в причастности к антиармянским акциям был задержан один из предводителей организации.

За время существования группировки ее члены отметились во многих инцидентах. «Серые волки» активно взаимодействуют с турецкими диаспорами по всей Европе, связаны с Северным Кипром, действуют в том же Азербайджане, хотя и подпольно. В постсоветской республике деятельность организации была официально запрещена 25 лет назад из-за поддержки мятежа против президента республики Гейдара Алиева.

Как предполагает Надеин-Раевский, один из представителей «Серых волков» мог стоять за убийством российского летчика около турецко-сирийской границы.

Истребитель Су-24 был сбит в 2015 году, но пилоту удалось катапультироваться — он был убит уже на земле. Тогда этот инцидент вызвал серьезное обострение в отношениях России и Турции.

Ответ Макрона

Готовящийся запрет на деятельность «Серых волков» во Франции происходит на фоне обострившегося противостояния Эммануэля Макрона и Реджепа Эрдогана, к которому турецкому президенту удалось привлечь другие страны Ближнего Востока.

Сделанное президентом Франции в начале октября заявление о «кризисе ислама» и намерении бороться с «исламским сепаратизмом», а также его отказ осудить публикации карикатур на пророка Мухаммеда после убийства продемонстрировавшего их своим ученикам парижского учителя Самуэля Пати позволили Эрдогану перевести свой конфликт с Макроном в религиозную плоскость.

Президент Турции обвинил своего французского коллегу в проведении кампании ненависти против ислама, назвал психически нездоровым и призвал турок к бойкоту Франции.

После его заявлений не только в Турции, но и в других исламских государствах начали проходить антифранцузские демонстрации, а в социальных сетях активно раскручивался призыв к бойкоту французских товаров и страны в целом.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, «Эрдоган пытается представить Францию не просто как противника по каким-то конкретным вопросам, но как идейного, принципиального врага ислама».

»Макрон понимает, насколько опасно то, что происходит в мусульманских странах. Он все время старается донести свою позицию: враг — не ислам, а именно исламский радикализм, — поясняет эксперт. — То есть Эрдоган пытается превратить всех мусульман в свою опору, когда Макрон хочет расколоть исламский фронт. При этом делает это президент Франции не только из-за бойкота или уличных демонстраций, а чтобы убедить большую часть мусульман в том, что он им не враг».

Эрдоган активно подливает масла в огонь антифранцузских выступлений, Париж отвечает. Франция всерьез рассматривает возможность ограничения импорта турецких товаров, а также не исключает увеличения военного присутствия в Средиземном море.

Как отмечает Рубинский, Эрдоган пытается выставить Макрона «врагом мусульман» ради реализации своих геополитический целей. Интересы Анкары и Парижа пересекаются в таких точках, как Восточное Средиземноморье, Ливия, Сирия и Карабах.

На этих территориях Турция проводит агрессивную политику: фактически захватывает шельф Греции и Кипра в Средиземном море, нарушает эмбарго на поставки оружия и вмешательство в конфликт в Ливии, нападает на союзников НАТО в лице сирийских курдов, а также открыто поддерживает Азербайджан в Нагорном Карабахе.

Франция же активно пытается помешать действиям Анкары, и при таком раскладе запрет «Серых волков» вполне укладывается в политику Парижа в отношении Турции — в особенности на фоне возможной связи Эрдогана с этой националистической группировкой.