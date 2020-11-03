Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Волки Эрдогана: Франция запретит турецкую группировку

«Убийства и похищения»: Франция избавляется от турецких радикалов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Франция решила запретить ультрарадикальную турецкую группировку «Серые волки», получившую мировую известность после организации покушения на Папу Римского. На французской территории националисты нападали на армян, оскверняли памятники геноциду и устраивали беспорядки. Попытка Парижа запретить группировку именно сейчас — это очередной виток конфронтации с Анкарой, которая запустила антифранцузскую кампанию в исламском мире.

Власти Франции намерены запретить на территории страны деятельность организации турецких националистов «Серые волки». Как заявил глава МВД республики Жеральд Дарманен, соответствующее решение будет рассмотрено советом министров 4 ноября.

«Мы решительно намерены бороться с [исповедующими радикальные идеи] организациями, запрет деятельности некоторых из них уже утвержден», — добавил министр.

Ряд запретов, о которых говорит глава французского МВД, был принят во второй половине октября. В первую очередь речь идет об исламистской ассоциации «Шейх Ясин», чей основатель Абдельаким Сефриуи критиковал обезглавленного террористом в середине октября учителя Самюэля Пати, а также о мусульманской некоммерческой организации «BarakaCity» — ее участников обвинили в связах с исламистскими движениями и оправдании терроризма.

Дарманен не уточнил, почему к списку запрещенных организаций планируется добавить «Серых волков», но местные СМИ отмечают, что за последний год представители этой группировки были замечены в нескольких серьезных инцидентах.

Так, в конце октября турецкие националисты устроили беспорядки в Дижоне. Их акции носили антиармянских характер — радикалы осквернили памятник геноциду армян.

Кроме того, «Серые волки» были замешаны в нападении на участников армянского митинга в городе Десин-Шарпье. Как отмечает Le Parisien, демонстрации проходили в июле на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Поскольку в противостоянии Азербайджана и Армении власти Турции открыто поддерживают Баку, антиармянские выступления «Серых волков» могут косвенно свидетельствовать о связях организации с Анкарой.

При этом официально турецкие власти не подтверждают наличие каких-либо контактов с ультрарадикальной группировкой. Более того, ее деятельность запрещена на территории государства с 80-х годов прошлого века. Однако старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, тюрколог Виктор Надеин-Раевский уверен в том, что «Серые волки» непосредственно связаны с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Они были созданы турецкой партией националистического движения (на данный момент входит в правительственную коалицию) на основе так называемых идеологических очагов.

Это воплощение национального идеала турок — создание государства «Великий Туран» от Адриатики до Тихого океана», — говорит эксперт «Газете.Ru».

Без партии националистического движения Эрдоган не смог бы получить большинство в парламенте, продолжил Надеин-Раевский, а также выиграть референдум 2017 года, который предусматривал переход от парламентской республики к президентской. Учитывая, что «Серые волки» — креатура именно этой партии, их связь с Эрдоганом совершенно очевидна, отмечает специалист.

Экстремистская деятельность

«Серые волки» получили мировую известность в 1981 году в результате покушения на папу Римского Иоанна Павла II на площади святого Петра в Ватикане. Нападение совершил член организации Мехмет Али Агджа — он тяжело ранил понтифика в живот и был арестован на месте.

«Они занимались похищениями людей и убийствами. До турецкого переворота 1980 года в день погибало порядка 20 человек. После же организацию, в составе которой было около 200 тыс. боевиков, на территории Турции запретили, и она перешла в другие страны. Ее деятельность по всему миру базируется на турецких общинах. При этом «Серые волки», в частности, не запрещены в Германии и Нидерландах», — рассказывает об организации Надеин-Раевский.

Ситуация вокруг статуса «Серых волков» во Франции изменилась в июле из-за столкновений в Нагорном Карабахе, считает эксперт.

По его мнению, на фоне пограничного инцидента на Южном Кавказе азербайджанцы начали преследовать армян по всему миру. Однако необходимого количества людей для этого у них не было, что вынудило их искать поддержку у турецких националистов. Из-за этого «Серые волки» и обратили на себя внимание французских властей, поскольку летом во Франции по подозрению в причастности к антиармянским акциям был задержан один из предводителей организации.

За время существования группировки ее члены отметились во многих инцидентах. «Серые волки» активно взаимодействуют с турецкими диаспорами по всей Европе, связаны с Северным Кипром, действуют в том же Азербайджане, хотя и подпольно. В постсоветской республике деятельность организации была официально запрещена 25 лет назад из-за поддержки мятежа против президента республики Гейдара Алиева.

Как предполагает Надеин-Раевский, один из представителей «Серых волков» мог стоять за убийством российского летчика около турецко-сирийской границы.

Истребитель Су-24 был сбит в 2015 году, но пилоту удалось катапультироваться — он был убит уже на земле. Тогда этот инцидент вызвал серьезное обострение в отношениях России и Турции.

Ответ Макрона

Готовящийся запрет на деятельность «Серых волков» во Франции происходит на фоне обострившегося противостояния Эммануэля Макрона и Реджепа Эрдогана, к которому турецкому президенту удалось привлечь другие страны Ближнего Востока.

Сделанное президентом Франции в начале октября заявление о «кризисе ислама» и намерении бороться с «исламским сепаратизмом», а также его отказ осудить публикации карикатур на пророка Мухаммеда после убийства продемонстрировавшего их своим ученикам парижского учителя Самуэля Пати позволили Эрдогану перевести свой конфликт с Макроном в религиозную плоскость.

Президент Турции обвинил своего французского коллегу в проведении кампании ненависти против ислама, назвал психически нездоровым и призвал турок к бойкоту Франции.

После его заявлений не только в Турции, но и в других исламских государствах начали проходить антифранцузские демонстрации, а в социальных сетях активно раскручивался призыв к бойкоту французских товаров и страны в целом.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский, «Эрдоган пытается представить Францию не просто как противника по каким-то конкретным вопросам, но как идейного, принципиального врага ислама».

»Макрон понимает, насколько опасно то, что происходит в мусульманских странах. Он все время старается донести свою позицию: враг — не ислам, а именно исламский радикализм, — поясняет эксперт. — То есть Эрдоган пытается превратить всех мусульман в свою опору, когда Макрон хочет расколоть исламский фронт. При этом делает это президент Франции не только из-за бойкота или уличных демонстраций, а чтобы убедить большую часть мусульман в том, что он им не враг».

Эрдоган активно подливает масла в огонь антифранцузских выступлений, Париж отвечает. Франция всерьез рассматривает возможность ограничения импорта турецких товаров, а также не исключает увеличения военного присутствия в Средиземном море.

Как отмечает Рубинский, Эрдоган пытается выставить Макрона «врагом мусульман» ради реализации своих геополитический целей. Интересы Анкары и Парижа пересекаются в таких точках, как Восточное Средиземноморье, Ливия, Сирия и Карабах.

На этих территориях Турция проводит агрессивную политику: фактически захватывает шельф Греции и Кипра в Средиземном море, нарушает эмбарго на поставки оружия и вмешательство в конфликт в Ливии, нападает на союзников НАТО в лице сирийских курдов, а также открыто поддерживает Азербайджан в Нагорном Карабахе.

Франция же активно пытается помешать действиям Анкары, и при таком раскладе запрет «Серых волков» вполне укладывается в политику Парижа в отношении Турции — в особенности на фоне возможной связи Эрдогана с этой националистической группировкой.