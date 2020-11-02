С палками на спецназ: как испанцы бунтуют против карантина

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал прекратить «насильственное и иррациональное поведение» после прошедших на этих выходных протестов по всей стране. Многие испанцы вышли на улицы своих городов, чтобы высказать недовольство мерами правительства по борьбе с распространением коронавируса.

Испания стала первой страной в Евросоюзе, в которой с начала пандемии зарегистрировали больше 1 млн зараженных коронавирусом. Об этом 21 октября сообщила газета El Pais.

С 25 октября в стране действует режим повышенной готовности — объявлен комендантский час после 23:00 и запрет на сбор более шести человек. Единственный район, на который не распространяется комендантский час — Канарские острова. Там эпидемиологическая ситуация позволяет обойтись без чрезвычайных мер, заявлял Санчес.

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А 29 октября с подачи премьер-министра нижняя палата парламента Испании одобрила продление режима чрезвычайного положения (ЧП) сразу на полгода. После этого многие граждане вышли на улицы своих городов, несмотря на ограничения.

В минувшие выходные в ходе протестов и столкновений с полицией 12 человек были ранены в Мадриде, 32 — задержаны.

Митинги прошли также в Барселоне, Малаге, Витории, Валенсии, Сантандере и Бургосе. Некоторые протестующие поджигали мусорные баки и автомобили, крушили витрины и перекрывали улицы баррикадами. Местные СМИ, ссылаясь на рассказы очевидцев, сообщают о грабежах магазинов.

В Барселоне по итогам протестов задержаны 14 человек. В результате столкновений пострадали по меньшей мере 30 человек, из которых 20 — сотрудники полиции.

В Лороньо в результате стычек с манифестантами пострадали семь полицейских, шестеро были задержаны. К протестующим здесь присоединились и представители туристического бизнеса, недовольные новыми ограничениями.

В Бургосе протесты сперва носили мирный характер, однако вскоре сотни молодых людей, вооруженных камнями и палками, напали на полицейский спецназ. Полиция была вынуждена отступить. Ущерб, нанесенный городскому хозяйству и частным лицам — из-за погромов и поджогов — оценивается миллионами евро.

Ожесточенные протесты прошли и в Кантабрии, на севере Испании, особенно в столице региона Сантандере. По обвинению в применении насилия к полицейским там задержано восемь человек.

На митинги против карантина вышли жители Страны Басков — там, в том числе, звучали и лозунги с требованием независимости от Мадрида.

Педро Санчес в своем Twitter призвал протестующих к спокойствию и солидарности.

«Только благодаря ответственности, единству и самопожертвованию мы сможем победить пандемию, опустошающую все страны. Жестокое и иррациональное поведение групп меньшинств недопустимо. Это не выход», — написал премьер-министр в субботу вечером.

Протесты осудила и глава Мадридского автономного сообщества Изабель Диас Аюсо, которая ранее вступила в публичный конфликт с премьер-министром, обвинив его в превышении своих полномочий.

«Люди, сеющие хаос на улицах, подвергают себя большей опасности и не борются за свою жизнь. Это организованные группы, стремящиеся воспользоваться ситуацией и опасениями людей», — приводит ее слова The Guardian.

Когда центральное правительство попыталось ввести новые ограничения в Мадриде, местные власти начали сопротивляться и даже пытались заблокировать их введение через суд. Министр юстиции Мадрида заявил, что частичный карантин обойдется экономике столицы в €8 млрд, а Изабель Диас Аюсо написала в Twitter: «Спасибо за хаос, Педро Санчес».

В результате премьер-министр объявил о введении режима ЧП на территории автономного сообщества Мадрид в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, что позволило ему воспользоваться расширенными полномочиями, которые он продлил еще на полгода на прошлой неделе.

Испания стала второй европейской страной после Италии, столкнувшейся с масштабами пандемии. В марте Мадриду пришлось ввести жесткий карантин. Однако вскоре после того, как кривая случаев заражений и летальных исходов начала выравниваться, премьер-министр Петро Санчес настоял, чтобы начать постепенный выход из карантина. Так Испания начала снимать ограничения к летнему туристическому сезону.

Когда количество случаев коронавируса снова начало расти, у правительства меньшинства оказались связаны руки. Любые национальные меры требовали поддержки либо консервативных оппозиционных партий, либо каталонских националистических сил.

В июне оппозиция не стала поддерживать наделение правительства расширенными полномочиями, в результате чего 17 регионов страны фактически оказались полностью ответственны за борьбу с пандемией на местах. Объявлять режим ЧП могли только местные власти. Однако никто так и не осмелился пойти на этот шаг, опасаясь ухудшения своей репутации среди избирателей.

Весной Испания снимала карантин, оказавшись в наиболее тяжелом экономическом положении по сравнению с другими государствами Евросоюза. Ее ВВП, по официальным прогнозам, может сократиться на 9,2%, бюджетный дефицит может превысить 10%, а безработица — охватить пятую часть трудоспособного населения. И брать на себя ответственность за повторную заморозку экономики местные власти не хотели.

В результате Испания, столкнувшись со второй волной коронавируса, не смогла дать скоординированный отпор.

Ситуацией воспользовалась оппозиция. Крайне правая партия «Вокс» начала активно критиковать меры правительства по борьбе с распространением коронавируса. Если во время первой волны политическая жизнь в Испании остановилась и все сосредоточились на противодействии пандемии, то на этот раз «Вокс» инициировала проведение в парламенте голосования по вынесению вотума недоверия руководству страны.

«Правительство Санчеса — худшее в мире, из тех, кто столкнулся с коронавирусом», — заявлял председатель «Вокс» Сантьяго Абаскаль. Один из депутатов партии обвинил Санчеса в смерти тысяч испанцев от коронавируса и в том, что правительство заботилось прежде всего о своей безопасности, а не о гражданах.

Однако поддержкой других оппозиционных сил «Воксу» не удалось заручиться, в результате чего голосов для вотума недоверия ей не хватило.

Тем не менее, партии все же удалось частично повлиять на протестные настроения. Абаскаль ранее заявил, что «сейчас больше причин, чем когда-либо, чтобы протестовать против этого правительства, которое нас разоряет», и призвал полицию защитить право на протест. При этом в применении насилия он обвинил «крайне левых».

Как отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин, оппозиция действительно пытается еще больше спровоцировать ситуацию, чтобы укрепить свои позиции за счет кризиса, с которым сталкивается сегодняшнее правительство.

«Первая волна показала, что, когда правительства стали принимать какие-то меры, и ситуация улучшилась, рейтинги стали очень сильно расти. У Меркель вырос рейтинг, у Макрона вырос рейтинг, да и у Санчеса тоже. Но сейчас вторая волна, и многие спрашивают: «Почему правительство поздно отреагировало?», «Почему ограничения вводят?». Какая-то усталость накапливается у людей — эмоциональная и физическая, — потому что эти запреты мешают общаться с родственниками, нормально работать, проводить мероприятия, бизнесу мешают, все теряют деньги, привычный образ жизни меняется — все это накапливается и выплескивается вот в такого рода действия», — отмечает эксперт.

Между тем, к новым ограничениям переходят все больше европейских стран. 28 октября о национальном карантине объявили Франция и Германия. Разница, однако, состоит в том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон пообещали экономическую поддержку тем, кто пострадает от ограничительных мер.