Додон проиграл: Молдавия подводит итоги выборов

Бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует на выборах президента республики после обработки 99,95% протоколов. Прозападный кандидат набирает 36,16% голосов избирателей, на втором месте — действующий глава государства Игорь Додон с 32,61%.

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Третью сточку занимает лидер «Нашей партии» Ренато Усатый — 16,90% голосов, следом идут Виолетта Иванова из партии «Шор» (6,49%), глава партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе (3,26%). Остальные кандидаты набирают менее 3%.

Явка составила 42,76%, или 1 214 757 избирателей, на прошлых выборах в первом туре проголосовали 50,95% молдаван. ЦИК страны уже признал голосование состоявшимся, так как явка превысила 33,33%.

Учитывая, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, Молдавию ожидает второй тур президентских выборов, в котором Санду и Додон будут бороться за пост главы государства. В соответствии с законодательством республики, голосовании состоится через две недели, то есть 15 ноября.

Невероятный 1%

Итоги голосования для многих наблюдателей стали неожиданностью, поскольку Додон в преддверии дня выборов стабильно лидировал в различных рейтингах кандидатов. Правда, говорить, что президента поддерживало большинство населения, не приходилось, хотя он и обгонял Майю Санду.

Так, в исследовании Date Inteligente от 24 октября Додон набирал 36,5% голосов, тогда как бывший премьер получала только 30%. На третьем месте шел Ренато Усатый (около 14%).

Как заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, предварительный итог первого тура выборов — результат массовых фальсификаций при голосовании в диаспоре.

«Процедура выборов за рубежом отличается, они могут голосовать по иностранным паспортам, без предварительного списка и вне помещения посольства или консульства — это приводит к массовому искажению результатов. Там Додон набрал 1% голосов, что кажется невероятным.

Нельзя найти молдавскую общность, которая дала бы президенту такой маленький процент голосов», — уверен эксперт.

При этом в намерении фальсифицировать выборы подозревала действующие власти и сама Майя Санду: она заранее призвала своих сторонников готовиться к протестам. После закрытия избирательных участков она объявила о фиксации нескольких сотен нарушений.

«Я увидела много попыток украсть выборы. Были попытки организованного подвоза избирателей, провокации и другие нарушения. <…> Только по организации подвоза избирателей поступило 300 заявлений», — указала кандидат.

В то же время, ЦИК республики констатировал, что голосование прошло в свободной обстановке и без серьезных нарушений. С этим согласился и Додон, по его словам, выборы прошли свободно, корректно и демократично.

«Как действующий президент хочу поблагодарить всех граждан страны, которые приняли участие в выборах независимо от того, кого вы поддержали. Вы проявили патриотизм, ответственность за судьбу страны», — подчеркнул глава Молдавии.

Не выявили серьезных нарушений и наблюдатели от Содружества независимых государств. «Наблюдатели от СНГ не зафиксировали существенных нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов», — заявил глава миссии наблюдателей СНГ Виктор Гуминский.

Анализируя ситуацию в республике, нельзя отбрасывать в сторону политический раскол, существующий в республике, хотя в этой избирательной кампании он сыграл меньшую роль, чем четыре года назад, полагает Владимир Брутер.

И этот раскол в этом году выразился в противостоянии двух идеологических вектором, которые предложили избирателям два кандидата: Майя Санду выступала с евроатлантических позиций, Игорь Додон — с условно пророссийских.

Экс-премьер активно выступает за евроинтеграцию республики. Додон же придерживается политики сближения с Москвой, и именно этот фактор, с позиции местных СМИ, обеспечил его победу на прошлых президентских выборах.

Кто победит?

Впрочем, наиболее серьезным испытанием для конкурентов станет второй тур. По его итогам Санду вполне может уступить Додону, хотя с учетом текущей ситуации с полной уверенностью об этом говорить нельзя.

С точки зрения Владимира Брутера, второй тур может пройти точно так же: Додон может столкнуться с подтасовками на избирательных участках за пределами республики.

«Если бы не было голосов диаспоры, Додон бы выиграл, а так он находится под очень большой угрозой. Скорее всего, президент на данным момент не знает, как ее купировать», — уверен эксперт.

Не менее важным станет то, как распределятся голоса избирателей, поддерживающих тех кандидатов, которые вышли из гонки после первого тура. По мнению Брутера, голоса Ивановой частично уйдут Додону, а к Санду отойдут избиратели Усатого.

«Вероятно, Усатый получил от спонсоров диаспорального голосования ряд предложений, которые постарается реализовать. Пока неясно, как он поддержит Санду, но он определенно выступит против действующего президента», — резюмировал эксперт.