«Черти политического ада»: Зеленский заявил о сговоре олигархов

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что «старые элиты и олигархи» устроили заговор против него и страны.

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«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда — это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против», — уверен украинский глава.

Свое мнение он обосновал тем, что «только слабый президент и слабое государство — залог сохранения их коррупционного образа жизни». «Иначе они не умеют. Как там говорят — на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица. Так совпало», — написал глава страны в своем Telegram-канале.

По его словам, на чаше весов из-за инцидента с Конституционным судом сейчас находятся уничтожение всего, за что украинцы боролись «на всех майданах», и полноценная свобода.

Конфликт Зеленского и КС возник после того, как судьи решили, что статья Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование противоречит основному закону страны. Помимо этого, суд отобрал у Национальной антикоррупционной прокуратуры право проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. Это привело к тому, что доступ в Единый реестр электронных деклараций был закрыт.

Таким образом нарушилась система антикоррупционной реформы. Ее принятие было одним из условий предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом и финансовой помощи Киеву от международных кредиторов.

В офисе президента Украины уверены, что действия судей КС противоречат интересам страны. Правительство поручило возобновить доступ к реестру в обход решения суда, передает РИА «Новости».

В итоге Зеленский решил распустить КС, объявить новый набор членов суда и признать ничтожными решения судей. Соответствующий законопроект он направил на рассмотрение депутатов.

Глава КС, в свою очередь, увидел в этом признаки конституционного переворота и сообщил, что пока не намерен покидать свой пост, так как требование президента направлено не конкретно на него, а на всех членов КС.

Тем временем Венецианская комиссия Совета Европы предложила помочь Украине в разработке конкретных решений по урегулированию ситуации. Европейцев обеспокоило поспешное решение Зеленского отправить в отставку полный состав КС.

По мнению Венецианской комиссии, если Конституционный суд все-таки будет распущен, то это станет нарушением основного закона страны в части разделения власти.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с послами стран «Большей семерки» для обсуждения борьбы с коррупцией в стране.

«Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК [Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции] и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] и другие — они и будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути», — подчеркнул он.

По словам Ермака, которые передает пресс-служба президента, «события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства». В связи с этим он надеется, что правоохранители дадут оценку ситуации.

«Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить», — заверил он.

Глава офиса главы государства подчеркнул, что Зеленский «настроен очень решительно». Президент, по словам Ермака, «не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял».

Пресс-служба Зеленского отмечает, что временный поверенный в делах США Кристина Квин выразила готовность «Большой семерки» помочь украинским властям «в дальнейшем продвижении на пути реформ».