«Признание поражения»: Алиев осудил Пашиняна за письмо Путину

У России нет причин участвовать в карабахском конфликте — так президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал просьбу премьер-министра Армении Никола Пашиняна к главе РФ Владимиру Путину провести консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности армянской территории.

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Как пояснил Алиев в Баку на встрече с турецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, письмо Пашиняна в Москву показывает, что Армения уже признала свое поражение, сообщает Azernews.

«Это письмо, по сути, является признанием поражения, поскольку к России обратились за военной поддержкой, хотя для этого нет никаких юридических оснований. Азербайджан проводит свою военную операцию на территории Азербайджана, что признано международным сообществом», — уточнил Алиев.

Он имел в виду, что война в Карабахе не попадает под действие соглашения между Москвой и Ереваном в рамках ОДКБ, а также то, что Нагорный Карабах указывается как территория Азербайджана в резолюциях ООН.

«На территории Армении никаких операций не ведется, и у нас нет таких планов. Если бы у нас были такие планы, мы могли бы сделать это в июле. Как вы знаете, Армения тогда напала на нас на госгранице, и мы выгнали ее с наших земель, не переходя на ее территорию», — подчеркнул Алиев.

В обращении Пашиняна к Путину, о котором сообщалось в субботу 31 октября, армянская сторона ссылается на второй пункт «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией» от 1997 года, сообщает Sputnik.

Однако этот документ касается защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности РФ и Армении, всесторонней помощи Москвы Еревану, но опять же — в нем говорится только об угрозе нападения на армянскую территорию, а не на Нагорный Карабах.

«Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Арменией по обеспечению ее безопасности», — заявил Пашинян в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

В этой связи ответ Москвы звучал вполне ожидаемо: Россия готова помочь Армении, но только в том случае, если нагорнокарабахский конфликт перейдет на территорию союзника Москвы.

«Ряд статей этого договора предполагает конкретные действия в случае возникновения угрозы вооруженного нападения или акта агрессии в отношении территории друг друга», — напомнили в МИД России.

Дипломаты подчеркнули, что позиция страны соответствует положениям договора.

«В соответствии с договором Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Тем не менее главный советник премьера Армении Вагаршак Арутюнян заверил, что Москва ответила согласием на просьбу Пашиняна.

«Ответ можно рассматривать как готовность реализовать этот договор. Россия четко ответила: «мы начинаем консультации»… Консультации скоро начнутся, и, по моему мнению, эти решения будут приняты очень быстро. Мы вместе оценим угрозу, оценим необходимую помощь — и вид, и объем. Туда входят и политическая, и дипломатическая, и военная помощь», — пояснил Арутюнян.

Причиной согласия Москвы он назвал тот факт, что российские власти трактуют текущий конфликт в Карабахе якобы и как угрозу своей стране, частности — в плане возможного проникновения террористов через южные границы РФ.

Алиев в Twitter высказался против участия в войне третьей стороны.

«Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны и не видим этого. Потому что сопредельные страны являются нашими партнерами и друзьями. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее», — написал он.

Эскалация между Арменией и Азербайджаном в Карабахе произошла 27 сентября нынешнего года. В Баку заявили, что армянская армия атаковала населенные пункты в Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах.

В Ереване же сообщили, что конфликт начала азербайджанская армия, предпринявшая наступление на карабахском направлении и атаковавшая в том числе Степанакерт.