«Слишком напуган»: Байден обвинил Трампа в страхе перед Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп боится в личной беседе задать президенту России Владимиру Путину вопросы по поводу сообщений в The New York Times о якобы предложении вознаграждения боевикам со стороны российских военных в Афганистане за атаки на американский контингент. Об этом заявил кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден.

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Дискурс касается июньских заметок в NYT о том, что сотрудники ГРУ Минобороны РФ якобы предлагали боевикам движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России по решению Верховного суда) деньги за нападения на американских и коалиционных военных в Афганистане. Стоит отметить, что за четыре месяца ни одного доказательства этого так и не было представлено.

«За головы американских солдат, служащих в Афганистане, назначают награду. А Трамп слишком напуган, чтобы перечить [Путину]. Он разговаривал с ним шесть раз и ни разу не упомянул это», — приводит ТАСС слова Байдена, произнесенные на предвыборном митинге в Мичигане.

Демократы не впервые спекулируют на этой теме — в начале октября претендент на пост вице-президента Камала Харрис в ходе дебатов с вице-президентом страны Майком Пенсом пообещала, что в случае победы в электоральной гонке Байден «привлечет к ответственности» Россию за любую угрозу американским войскам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию NYT, выразил сожаление в связи с тем, что крупные СМИ не брезгуют подобными «утками».

«Мы просто в очередной раз можем выразить сожаление в связи с тем, что когда-то крупнейшие мировые СМИ, уважаемые мировые СМИ, высококлассные мировые СМИ в последние годы все чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки», — сказал представитель Кремля.

Министерство иностранных дел РФ подчеркнуло, что публикация на страницах NYT — вброс американской разведки, который «наглядно демонстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов», которым «приходится придумывать чушь».

С российской стороны также прозвучали обвинения в адрес разведки США в причастности к наркоторговле в Афганистане. МИД РФ предположил, что американским разведслужбам не нравятся усилия российских дипломатов, которые «способствуют запуску мирных переговоров» между правительством в Кабуле и талибами.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев назвал слухи «нелепыми» и напомнил, что, у истоков «Талибана» стояли именно США. Силовик указал, что Вашингтон в 1980-х годах в рамках «одной из самых продолжительных и дорогостоящих операций в истории ЦРУ» потратил миллиарды долларов, чтобы поддержать афганских моджахедов, которые впоследствии «составили костяк террористических сил не только в Афганистане, но и во всем регионе».

Даже в США мало кто поверил в правдивость этих сообщений NYT, в которых издание ссылается на неназванные источники и данные, полученные якобы при допросах афганских террористов.

Трамп заявил, что ни его, ни Пенса не информировали о «нападениях русских» на американских солдат в Афганистане.

«Никто не говорил такого ни мне, ни Пенсу, ни главе аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу о так называемых нападениях русских на наши войска в Афганистане. <...> New York Times занимается распространением фейк-ньюс!» — подчеркнул глава Белого дома.

Он также уточнил, что на американские войска в Афганистане вообще «особо много не нападали». Кроме того, Трамп призвал NYT раскрыть свой анонимный источник и не заниматься «вбросами». Он предположил, что источника у журналистов в принципе не было — его выдумали.

Агентство национальной безопасности США, которое предпочитает проводить разведку с использованием электронных средств наблюдения, заявило, что также не располагают какой бы то ни было информацией, подтверждающей сообщения NYT.

Официальный представитель «Талибана» Сухейль Шахин также назвал эти сообщения абсолютной ложью и пояснил, что подобные публикации являются попыткой дестабилизации ситуации в стране со стороны противников запуска мирного процесса, передает РИА «Новости».

По его словам, эти «ошибочные данные» передали сотрудники департамента национальной безопасности в Кабуле нескольким американским и европейским журналистам, чтобы «саботировать процесс мирного урегулирования» в Афганистане.