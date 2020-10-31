«Не интересно»: Саакашвили отказался быть премьером Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили опроверг информацию о том, что он займет пост премьер-министра страны после победы оппозиционного объединения «Сила в единстве» во главе с Единым национальным движением, намеревавшимся выдвинуть именно Саакашвили на пост премьера.

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На прошедших 31 октября парламентских выборах ЕНД набрала 35%, а «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили — 30% голосов (по данным экзит-полла IPSOS-Франция), передает портал «Грузия Онлайн».

«Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии. Но меня волнует то, что я не могу вернуться домой», — сказал Саакашвили.

Он добавил, что созданное им ЕНД одержало победу во всех крупнейших городах Грузии.

«Оппозиционный спектр одержал убедительную победу. Мы должны сформировать широкую коалицию оппозиционных сил, правительство национального единства, чтобы оппозиция смогла объединиться вокруг единой цели», — пояснил политик.

По словам лидера другой оппозиционной партии — «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе, пока рано говорить о том, изменится ли характер диалога Тбилиси с Москвой после победы ЕНД, передают «Известия».

«Я даже не рассматриваю перспективу, что у ЕНД будет власть. Мы этого не допустим.

Впрочем, радикальной воли что-то менять у этих партий просто нет. Понятно, что надо раз и навсегда разрубить гордиев узел и начать переговорный процесс, чтобы в первую очередь защищать грузинские интересы. Хотя для защиты наших интересов необходимо разговаривать по всем направлениям, в том числе вести прямой диалог с Россией, на это власть не решается», — пояснила политик.

В период подготовки к выборам Саакашвили объявил, что не будет вступать в конфронтацию с Россией в случае победы ЕНД на выборах в республике. По его словам, в настоящее время существуют другие задачи.

«Нашей задачей не является конфронтация с кем-либо. Наша задача — решение внутренних проблем. В долгосрочной перспективе, конечно же, мы решим все наши проблемы, в том числе и те, которые касаются нашей международной повестки и внутренних территорий», — заверял экс-президент.

В интервью грузинскому телеканалу «Формула» он также отмечал, что готов стать премьер-министром Грузии только на два года, после чего собирается вернуться на Украину.

Сейчас же Саакашвили заочно обвинен по ряду уголовных дел и лишен грузинского гражданства. Суммарно ему грозит до девяти лет тюрьмы, и это только по завершенным расследованиям.

Формально единственным вариантом может стать президентское помилование, но в правящей партии «Грузинская мечта» не раз отвергали подобную возможность.

В Кремле же считают, что «возвращение» Саакашвили в грузинскую политику может иметь для страны только отрицательные последствия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Саакашвили принес Грузии большую трагедию, Москва и Тбилиси до сих пор ощущают последствия. Главное, по словам представителя Кремля, чтобы политик «снова не наломал дров», сообщает РИА «Новости».

Сейчас Саакашвили является председателем Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины. В июне нынешнего года он признал, что Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики, а налоговая система РФ организована более эффективно.

«Меня это очень расстраивает — по дерегуляции Россия ушла далеко-далеко вперед Украины… И по налоговой системе, и по этой системе тоже, давайте будем говорить, как есть», — сказал политик.

По словам бывшего президента Грузии, российское правительство «слушает» бизнес «активнее», чем это делают украинские власти, которые «все разговаривают, но воз и ныне там».

Саакашвили также указал, что Москва «выигрывает у Киева войну на фронте реформ», что было «главным коньком» независимой Украины.