Будете наказаны: Брюссель требует от Венгрии не покупать вакцину в РФ

Если Венгрия приобретет российскую вакцину против коронавируса, то Еврокомиссия примет против этой страны административные меры. Такое предупреждение сделал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

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«Любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза», — приводит его слова ТАСС. Российская вакцина пока не получила сертификацию ЕС.

Мамер обратил внимание, что Брюссель согласен на поставки препаратов от тех стран, которые будут производить препарат на территории Евросоюза, и не ведет переговоры по этому вопросу с Россией или Китаем. Представитель ЕК обратил внимание, что другие вакцины смогут попасть на рынок Европы только, если ЕС их одобрит. Но и получение сертификации не будет означать, что они станут частью стратегии вакцинации европейских граждан.

«Это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на наш рынок, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации, и они никогда не будут являться частью стратегии вакцинации ЕС, которая заключается в размещении предварительных заказов вакцины на условиях [частичной] предоплаты», — заявил он.

Таким образом Мамер прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который ранее сообщил, что Будапешт проводит переговоры с Москвой и Пекином о возможных поставках вакцин.

Как передает Reuters, венгерские власти ожидают, что первая партия антикоронавирусного препарата прибудет в страну в конце декабря или в начале января следующего года. К весне, как отметил Орбан, Венгрия уже сможет получить доступ к двум-трем различным вакцинам. С апреля страна, скорее всего, сможет «объявить победу над пандемией».

Неделей ранее стало известно, что правительство поручило экспертам в области здравоохранения изучить эффективность вакцин против COVID-19, которые были разработаны в России и Китае. Об этом 22 октября заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

По его словам, Венгрия будет готова закупить указанные препараты, если будет доказана их эффективность. ТАСС отмечает, что ранее Будапешт отказался от приобретения европейской вакцины, над которой сейчас работают специалисты под эгидой Европейского союза. Но в начале августа Венгрия сделала у Еврокомиссии предзаказ на 5 млн доз вакцины от COVID-19.

ЕК, в свою очередь, уже договорилась с шестью западными компаниями о поставках их вакцин. С тремя из них — AstraZeneca, Sanofi-GSK и Johnson & Johnson — контракты уже заключены. Еще с тремя — CureVac, Moderna и консорциумом BioNTech-Pfizer — они находятся в финальной стадии подготовки.

Предполагается, что благодаря этим контрактам в совокупности ЕС получит примерно 1,2 млрд доз вакцин. Крупнейший из контрактов — с AstraZeneca на 400 млн доз — уже вступил в силу 27 августа, и ЕК оплатила по нему €336 млн.

Но в то же время Еврокомиссия оценила риски и предупредила, что реальное количество полученных доз может оказаться намного меньше, так как вакцины могут получиться эффективными не у всех компаний. Таким образом, страны-участницы Европейского союза в 2021 году могут ощутить нехватку вакцин.

При этом приобретение российской вакцины ЕК не рассматривала изначально. Европейские власти сомневаются, что российский «Спутник V» безопасен.

В то же время источники в Брюсселе уже неоднократно поясняли, что ЕС не хочет отдавать России этот сегмент европейского рынка и заказы на миллиарды евро, которых тогда лишатся европейские компании, подчеркивает ТАСС.

«Спутник V» — это российская вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. Ее разработал Центр им. Гамалеи. В настоящее время препарат проходит финальные пострегистрационные испытания.