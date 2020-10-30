«Циничное преступление»: как мир воспринял серию атак во Франции

Международное сообщество выразило соболезнования и солидарность с народом Франции после серии террористических атак на территории государства. Наибольший резонанс вызвало нападение в стенах церкви в Ницце, где вооруженный ножом мужчина атаковал прихожан. В результате погибли три человека, одна из жертв была обезглавлена. Власти объявили о введении максимального уровня террористической угрозы на территории государства.

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Свои соболезнования французскому народу уже выразили президент России Владимир Путин, папа Римский Франциск, канцлер Германии Ангела Меркель, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, президент США Дональд Трамп и многие другие мировые лидеры.

В частности, Путин направил телеграмму своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону, отметив в тексте, что

Москва готова к самому тесному взаимодействию с Парижем и другими зарубежными партнерами в борьбе с терроризмом.

«Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества», — говорится в телеграмме.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также добавил, что нападение в Ницце — абсолютно ужасающая трагедия. А патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал атаку чудовищным злодеянием, совершенным при кощунственном использовании религиозных лозунгов.

Напавший оказался 21-летним беженцем Туниса, который прибыл во Францию 9 октября этого года. Спустя несколько недель после этого он ворвался в церковь с криками «Аллах акбар», продолжая повторять эту фразу даже после того, как его задержала полиция.

Представители мусульманских общин уже осудили эту атаку, в том и в России.

Как заявил президент США Дональд Трамп, радикальным исламистским террористическим атакам необходимо положить конец. По его словам, ни одна страна в мире не может с этим мирится.

«Своими сердцами мы с народом Франции. В этой борьбе Америка вместе с нашим старейшим союзником», — написал американский лидер в Twitter.

В то же время президент Бразилии Жаир Болсонару выразил уверенность в том, что нападение вооруженного человека на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы является проявлением христианофобии. Он напомнил, что одной из жертв террориста, который «испытывает ненависть к христианам», стала 44-летняя бразильянка.

При этом осуждение теракта также исходило и от лидеров стран Ближнего Востока. Они проводили четкое различие между исламом и актами насилия.

В первых рядах свои соболезнования Франции выразила Турция, несмотря на серьезную критику со стороны Анкары в адрес Парижа из-за публикации карикатур на пророка Мухаммеда французским сатирическим журналом Charlie Hebdo.

«Совершенно очевидно, что причастные к жестоким нападениям в местах религиозного поклонения, не имеют представления о принципах гуманизма и морали. Турция как страна, противостоящая проявлениям терроризма и теряющая в борьбе с террористами своих граждан, солидарна с французским народом, в том числе с жителями Ниццы. Анкара выступает против насилия и террора», — говорится в сообщении турецкого МИД.

Опасные карикатуры

Ситуация вокруг публикации этих карикатур по факту и спровоцировало волну насилия во Франции. 16 октября учитель истории Самюэль Пати был обезглавлен в Париже за демонстрацию данных материалов на одном из своих занятий. Случай в Ницце стал вторым нападением, а в след за ним попытка атаки произошла на улицах города Авиньон. Еще несколько инцидентов произошло в Лионе и Париже, но на сей раз обошлось без жертв.

Убийство Пати запустило негативную цепочку событий, поскольку Макрон встал на сторону погибшего, никак не осудив карикатуры Charlie Hebdo или их демонстрацию. С точки зрения французского лидера, учитель отстаивал право Франции жить, как сообщество свободных граждан.

Это вполне закономерно вызвало гнев со стороны представителей исламского мира, так как большинство мусульман считают недопустимым изображение посланника Аллаха, тем более в карикатурном образе. Своеобразную кампанию против Франции возглавила Турция, а именно лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган.

24 октября президент Турции заявил, что психика Макрона нуждается в лечении, потому что лидер Франции пообещал развернуть активную борьбу «против носителей радикальной идеологии». Эрдоган отдельно выделил то, что проявление враждебности к исламу также является проявлением враждебности к Турции.

Параллельно с этим в исламских государствах начали проходить антифранцузские демонстрации, а в социальных сетях активно раскручивался призыв к бойкоту французских товаров и страны в целом. Более того, появились карикатуры на Макрона, где президента Франции изображали как дьявола.

Как заявил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский,

нельзя отрицать, что террористы потянулись во Францию во многом именно из-за развернутой Эрдоганом кампании.

«По тому же теракту в Ницце было ясно, что этот беженец, напавший на церковь, оказался во Франции не просто так. То есть эта масштабная кампания, по сути, затачивает агрессию», — отметил эксперт.

Макрон от своих слов относительно борьбы с радикалами отказываться не собирается, несмотря на теракты и критику. Напротив, Франция можно сказать готовится к войне — военные мобилизуются для защиты церквей в преддверии Дня всех святых, а также усиливается охрана аэропортов и вокзалов. Более того, президент открыто называет исламских террористов угрозой для Франции и обещает сделать все возможное для ее ликвидации.

Турецкий удар

При этом стоит указать, что участие Турции в этой истории может сыграть против нее. По сути, Анкара, раскручивая кампанию против Макрона, в большей степени преследует свои геополитические интересы.

Агрессивная риторика со стороны Турции — далеко не редкость, а ее отношения с Францией уже длительное время оставляют желать лучшего.

Стороны придерживаются разных позиций в Восточном Средиземноморье, Ливии и Сирии. В первом случае Париж выступает на стороне Афин и Никосии, которые противостоят незаконным действиям Анкары на континентальном шельфе.

Во-втором, Франция критикует Турцию за отправку сирийских исламистов в качестве поддержки правительства национального согласия (ПНС) в Ливии, что нарушает международные договоренности о невмешательстве в ситуацию и мешает стабилизации ситуации.

В-третьем, французская сторона выражает недовольство односторонними действиями турок в Сирии, без какой-либо кооперации или хотя бы уведомления своих партнеров по НАТО. В частности, в прошлом году Макрон заявил о «смерти мозга» альянса как раз на фоне начала операции Турции против сирийских курдов на севере республики.

То есть противостояние сторон носит геополитический характер, но раскручивая антифранцузскую кампанию Эрдоган пытается представить его как идеологическое и даже религиозное.

Вряд ли Турция сможет отвлечь внимание от своей агрессивной политики подобным образом. По мнению Надеина-Раевского, такая привязка не может сыграть в пользу Анкары. «На отношения Франции и Турции это уже повлияло крайне негативно. Турки оказались в окруженном положении, так как арабы и французы решили прекратить закупки их товаров. Теперь ожидать от Парижа, что он пойдет на попятную в этом вопросе, просто смешно», — подчеркнул эксперт.

Лидеры Евросоюза уже осудили действия Анкары в Восточном Средиземноморье, а также раскритиковали ее агрессивную риторику в адрес европейских государств. Как объявил глава Евросовета Шарль Мишель, государства объединения готовы заставить Турцию их уважать.

В Брюсселе пообещали выработать совместный ответ на действия турецкой стороны до конца года. По информации европейских СМИ, наиболее вероятным вариантом является введение санкций против Анкары, правда при условии, что Турция продолжит проводить агрессивную политику.

В то же время во Франции рассматривают три ответные меры после того, как Эрдоган начал выступать за бойкот французских товаров. По информации радиостанции Europe1, речь идет о возможном ограничении импорта турецких товаров, увеличении военного присутствия в Средиземном море и взятии под контроль «каналов турецкого влияния в стране». Тут стоит указать, что Париж уже отозвал своего посла из Анкары, что необходимо рассматривать как первый шаг в этом направлении.