Экс-министр заявила о феодализации Украины после выборов

Бывшая глава Минюста Украины Елена Лукаш критически восприняла итоги местных выборов в стране. В эфире телеканала «112 Украина» она заявила, что в стране нет серьезной политической силы, объединяющей народ.

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Успеха добились региональные партии, подчеркнула она, поэтому в условиях отсутствия «партии государственного масштаба» продолжится феодализация Украины.

«Есть лоскутное одеяло, и это лоскутное одеяло трещит по швам. И это наша любимая Украина», — заявила Лукаш.

По ее словам, украинцы, тяжело пережившие коронавирусный экономический кризис, теперь не надеются на центральную власть в Киеве, полагаясь на местных лидеров.

27 ноября украинский политолог Константин Бондаренко заявил, что главным итогом местных выборов на Украине стало фактическое разделение страны на «уделы». По словам эксперта, в сравнении с прошлыми выборами ситуация изменилась. «Киевская власть столкнется с наличием 25 «удельных княжеств», которые будут диктовать Киеву свои условия и с которыми надо будет искать общий язык. Это главный итог местных выборов», — сказал Бондаренко.

Еще один результат выборов, по его наблюдениям — практически везде мэры городов утвердились на своих постах. Но несмотря на фактический провал, у президентской партии «Слуга народа» сохраняется власть над страной в целом, добавил политолог.

Выборы на Украине прошли 25 октября. Партия «Слуга народа» провалилась. Явка на данных выборах стала самой низкой за всю историю независимой Украины — на участки пришли 36,8% избирателей. Это, впрочем, связывают с пандемией коронавируса.

Партия Зеленского теряет позиции — ей в затылок дышит «Оппозиционная платформа — За жизнь», опирающаяся на электорат Юго-Востока страны. Консолидировать все националистические силы смог экс-президент Петр Порошенко и его «Европейская солидарность», отбивающая запад Украины. Мэром Киева остается Виталий Кличко.

Елена Лукаш, бывшая министром юстиции при президенте Викторе Януковиче, уже не в первый раз критикует Зеленского и его команду. В июне она заявила, что избранный в 2019 году президент обманул своих избирателей, пообещав избавиться от предыдущих кадров, а вместо этого набрал в штат людей, связанных с экс-главой государства Петром Порошенко и скандальным американским инвестором Джорджем Соросом.

«Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами», — подчеркнула Лукаш.

Она также добавила, что сейчас у президента Украины команда состоит из невероятно слабых руководителей или вовсе «профессиональных предателей».

В начале лета стало известно, что почти половина украинцев — 46,1% — считают, что их страна разваливается, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международном институтом социологии (КМИС).

При этом 40,8% высказали мнение, что Украина «сшивается как страна и идет путем объединения». 46% респондентов полагают, что государство находится в стагнации и не развивается, жизнь в нем становится все более невыносимой.

Для 47,3% респондентов Украина, может и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну. Оптимистами в этом вопросе оказались жители запада и центра страны. При этом пессимистичные прогнозы чаще всего давали на юге и востоке Украины.

В опросе также поднималась тема национализма в стране. 37,6% респондентов выразили мнение, что радикалы и националисты делают все для развала страны и при этом не имеют представления, как ей управлять. В то же время 28,7% опрошенных украинцев решили, что на националистах как раз и держится государство, поскольку они не дают подчинить его другим странам.