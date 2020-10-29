Ставка на Саакашвили: с чем Грузия подошла к парламентским выборам

Грузия готовится к парламентским выборам. Согласно принятым поправкам в конституцию, по пропорциональной системе в парламент будут избраны 120 депутатов, а по мажоритарным округам будет распределено 30 мест.

Кроме того, партия, победившая на парламентских выборах, но не набравшая 40% поддержки избирателей, не сможет сформировать правительство, а проходной барьер будет снижен до 1%.

Нововведения стали результатом серьезной и упорной борьбы оппозиции. Противники правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вообще крайне тщательно готовились к главным выборам, и избирательные изменения не единственное их оружие.

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К победе через «Единство»

Такой низкий проходной барьер подарил надежду малым партиям, которые не могли раньше пробиться к участию в политической жизни страны, особенно на фоне таких тяжеловесов, как «Грузинская мечта» и главная оппозиционная сила «Единое национальное движение» (ЕНД), основателем которой является экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили.

На этот раз число участников выборов побило рекорд — 57 партий и два блока. Один из них с говорящим названием «Сила в единстве» — состоит из пяти оппозиционных партий: «Единое национальное движение», «Государство для народа», «Прогресс и свобода», «Республиканская партия Грузии» и «Европейские демократы». Конечно, главная роль отведена именно ЕНД.

У грузинской оппозиции уже есть опыт в объединении для общей победы. «Сила в единстве» была создана еще летом 2018 года для борьбы с правящей партией на президентских выборах. Блок состоял из 11 партий, однако уже в июле, главный оппозиционный лагерь столкнулся с серьезными внутренними противоречиями.

Вообще изначально грузинская оппозиция, а таких партий в стране около 30, планировала выступить одним фронтом. С конца мая политические силы собирались и вели консультации в попытке согласовать списки кандидатов в мажоритарных округах. Процесс проходил достаточно тяжело.

«Объединившись, мы победим, я уверен в этом на все 100%. Мы принесем победу не себе, а народу. Сегодня мы сделали шаг, который был нужен нашему обществу, а не какой-то одной партии или политику. С таким победным настроем мы начнем предвыборную кампанию», — говорил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе после того, как партии согласовали имена единых кандидатов, которые выступят на предстоящих парламентских выборах в шести мажоритарных округах Тбилиси.

Через месяц он заявил, что «Новая Грузия» выступит на выборах самостоятельно, «чтобы максимально получить голоса оппозиционно настроенных избирателей».

Еще через месяц Вашадзе и ЕНД («Единое национальное движение») начали борьбу за один из столичных округов. Стороны выдвинули своих кандидатов и обвиняли друг друга в нарушении достигнутых ранее договоренностей. Вообще подобные скандалы возникали неоднократно на протяжении всей предвыборной кампании.

Отказалась от объединения и другая оппозиционная сила — «Единая Грузия — Демократическое движение». Партия покинула стол переговоров еще до того, как остальные представители оппозиции все же согласовали списки по мажоритарным округам.

«Европейская Грузия» (ЕГ) — вторая по влиятельности оппозиционная сила — также отказалась объединяться.

«Эта идея была изначально неприемлема… Было бы разумно договориться по мажоритарным кандидатам, то есть ЕГ и ЕНД оставались бы конкурирующими партиями по пропорциональной системе выборов, а в мажоритарной части координировали бы свои действия. Но ЕНД не согласилось», — заявил лидер партии Гига Бокерия.

В конечном итоге, блок «Сила в единстве» составили пять партий.

«За последние месяцы обществу было интересно, не распалась ли оппозиция. Вот мы стоим здесь, и мы не только не распались, но и к нам добавились силы и ресурсы, в том числе интеллектуальные. Обещаем, что это объединение, которое было создано в 2018 году, достигнет решающей победы на парламентских выборах 2020 года», — заявил председатель ЕНД Григол Вашадзе, объявляя о создании блока в сентябре.

Однако после регистрации «Силы в единстве» как участника на выборах конфликты продолжились.

«Саакашвили должен вернуться»

У «Единого национального движения» на эти выборы свои планы. Задача, которую преследует партия, куда амбициознее, чем просто победа над «Грузинской мечтой». ЕНД планирует, чтобы следующим премьер-министром страны стал Михаил Саакашвили.

«Михаил Саакашвили должен вернуться в Грузию и быть лицом к лицу со своим народом. Именно поэтому «Единое национальное движение» и объединенная оппозиция приняли решение назвать его кандидатом на пост премьер-министра», — заявил в начале сентября Григол Вашадзе.

Понятно, что это решение созрело не за один день и обсуждалось со всеми оппозиционными партиями. По этой причине, вероятно, и покинул объединение Георгий Вашадзе, который рассчитывал хотя бы побороться за кандидатство в премьеры от оппозиции.

Недовольство решением «Силы в единстве» высказывали и другие представители оппозиции, например, лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе — он является единым кандидатом оппозиции в одном из округов в Тбилиси, и ЕНД обещало ему поддержку, однако после критических высказываний о выдвижении Саакашвили партия потребовала от Джапаридзе извинений.

Бывший президент Грузии начал готовить почву для выдвижения своей кандидатуры заранее.

27 августа на странице политика в Facebook был выпущен видеоролик, на котором Саакашвили заявил о своем намерении вернуться в Грузию. Ролик доступен только для грузинской аудитории. Свое заявление политик сделал на грузинском языке.

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче, и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует.

Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — заявил Саакашвили.

Экс-президент продолжает исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины. Параллельно он проводит активную избирательную кампанию в своих соцсетях и выступает в режиме онлайн на митингах ЕНД, появляясь на развернутых на площадях проекторах. Вернуться в Грузию Саакашвили не может — на территории страны на политика заведено сразу несколько уголовных дел.

Ранее суд Тбилиси заочно приговорил политика к трем годам лишения свободы в связи с превышением служебных полномочий из-за помилования полицейских, осужденных по делу об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

Также Саакашвили был приговорен к шести годам лишения свободы в связи с обвинениями в организации избиения в 2005 году своего оппонента, депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из своих интервью жену экс-президента Сандру Рулофс.

В течение года приговор экс-президенту будет вынесен еще по двум уголовным делам — за растрату государственных средств и по делу о жестоком разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года.

Помиловать политика может только президент Грузии Саломе Зурабишвили, однако она уже заявляла, что не собирается этого делать.

Все это не только мешает Саакашвили вернуться, но и занять пост премьер-министра, даже в случае победы его партии на выборах — экс-президент лишен грузинского гражданства.

Борьба за каждый голос

Впрочем, говорить о победе «Силы в единстве» не приходится, по крайней мере, на основании общественных опросов. Предвыборные рейтинги в Грузии составляют Национал-демократический институт США (NDI), Международный республиканский институт (IRI), телекомпании «Имеди», «Формула», «Рустави 2» и оппозиционный телеканал «Мтавари архи».

И по всем этим опросам, в том числе и исследованию оппозиционного канала, лидирует правящая «Грузинская мечта», причем с достаточно большим отрывом от «Силы в единстве», которая занимает второе место.

Интрига, однако, состоит в том, какой именно результат получит «Грузинская мечта» и хватит ли ей голосов, чтобы сформировать большинство. Из шести опросов всего два прогнозируют такой исход. Исследование Gorbi для «Имеди» показывает, что правящая партия может набрать 56,3%. Опрос Survation для «Рустави 2» пророчит «Грузинской мечте» 55,6%. Все остальные результаты не превышают 40%.

В случае если правящая партия не получит абсолютное большинство голосов, то сформировать коалицию ей, с большой долей вероятности, попросту не удастся. Вместе с тем, если «Единое национальное движение» и, к примеру, «Европейская Грузия — движение за свободу» суммарно наберут столько же голосов, сколько и правящая партия», то оппозиция сформирует коалиционное правительство. Учитывая же тот факт, сколько противников «Грузинской мечты» принимает участие в выборах, правящей партии критически важно набрать более половины голосов.

Парламентские выборы пройдут в условиях пандемии COVID-19. Однако руководство страны сразу заявило, что переносить голосование не будет, но проведет его в соответствии со всеми предписанными правилами. Избиратели будут в масках, а члены комиссии — с дополнительными средствами защиты.