«Дуда сфальсифицировал»: Лукашенко не признал выборы в Польше

Запрет абортов был только поводом для проходящих в Польше протестов, изначальной причиной является незаконный приход к власти президента страны Анджея Дуды, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Реклама

По его словам, на прошедших 12 июля выборах президента Польши Дуда не победил своего конкурента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского. Официальные итоги второго тура голосования в Польше показали небольшой перевес в пользу Дуды: 51,03% голосов избирателей против 48,97%.

«Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это все началось»,

— приводит слова Лукашенко агентство «БелТА».

Кроме того, он в очередной раз заявил о причастности Варшавы к событиям, происходящим в настоящий момент в Белоруссии. «Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами», — сказал он.

Неделю назад в Польше начались массовые демонстрации, вызванные постановлением Конституционного суда, согласно которому прерывание беременности по причине патологии плода объявлялось противоречащим положениям основного закона страны.

По словам Лукшенко, не последнюю роль в польских демонстрациях сыграло недовольство жителями своим экономическим положением. «Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли», — заявил президент Белоруссии.

Тем не менее, объявление результатов голосования в Польше не привело к началу антиправительственных протестов, хотя оппозиция и подала в Верховный суд более тысячи исков с требованием признать выборы нелегитимными. Основные претензии оппозиции касались того, что Дуда использовал площадки на государственных телеканалах в качестве президента, однако, по сути, выступал как кандидат на пост президента.

Также в жалобах указывались доводы об использовании Дудой государственных финансовых средств на проведение своей кампании.

Месяц спустя — 9 августа — президентские выборы прошли уже в Белоруссии. По официальным данным ЦИК страны, победу на них одержал Лукашенко, получив немногим более 80% голосов. Его ближайшую соперницу — лидера оппозиции — Светлану Тихановскую, по сведениям ЦИК, поддержали примерно 10% избирателей.

Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и других крупных городах республики начались акции протеста. Оппозиция заявляла о фальсификации результатов голосования. Почти три месяца локальные акции продолжаются, некоторые из них собирают до 100 тыс. участников.

Евросоюз и США официально не признали эти выборы и ввели санкции против белорусских властей. Лукашенко же заявил, что в протестах виноваты США, а также Украина, Литва, Латвия и Польша.

«Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так.

Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом, и танки начинают передвигаться, и самолеты летать, это неслучайно», — говорил глава государства.

Кроме того, он в очередной раз обвинил Польшу в территориальных притязаниях на Гродненскую область. «Вы видите эти заявления о том, что если Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заверил Лукашенко.

Представитель МИД России Мария Захарова, со своей стороны, также призвала Варшаву прекратить открыто поддерживать антиправительственные беспорядки в Белоруссии, выделять средства оппозиции и спонсировать пропагандистские СМИ для информационной атаки на Минск. По ее словам, Польша пытается подорвать суверенитет соседней республики.

Польское внешнеполитическое ведомство назвало такие обвинения необоснованными. «Я проинформировал посла, что в Польше решительно отвергает такие обвинения. Я заявил Чушеву, что мы удивлены, разочарованы и озабочены особенно тем, что эти слова исходили из уст самого президента Лукашенко», — написал в Twitter замглавы польского МИДа Марчин Пшидаш.

Кроме того, власти Польши сообщили, что создали условия для более легкого пересечения границы оппозиционерам, подвергшимся гонениям в Белоруссии.