Контроль за вечеринками: Меркель объявила частичный карантин

В ФРГ вводят ограниченный карантин с начала ноября и до конца месяца. Причиной тому послужила сложная обстановка с распространением коронавируса.

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«Нам нужно в ноябре, со 2-го числа, еще раз напрячь свои силы, общенационально. Это будет ограниченное напряжение сил, которое мы продлим до конца ноября», — сказала канцлер Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель.

По ее словам, такие меры необходимы для того, чтобы «в декабре иметь возможность снова оживить социальную жизнь».

«Мы приняли решение о сокращении личных контактов. Это означает, что пребывание вне дома разрешено со 2 ноября только при участии членов собственного и еще одного домохозяйства, максимально — это десять человек. Число участников встреч в квартирах, частных вечеринок будет контролироваться более жестко», — предупредила канцлер ФРГ.

Помимо этого, по ее словам, также будут закрыты театры, кино, фитнес-центры, публичные дома, косметические салоны, отели и общепит. Исключение составит работа заведений на вынос. Все матчи футбольной бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.

При этом Меркель подчеркнула, что этот карантин будет отличаться от весеннего тем, что детские сады и школы продолжат работу при соблюдении «улучшенных гигиенических требований». По ее словам, обеспечение школ и дошкольных заведений является «политической целью».

В то же время Меркель призвала «в принципе отказаться от туристических поездок». Предполагается, что ночевки в отелях будут разрешены только в случаях, вызванных острой необходимостью, а не в туристических целях.

При этом, если религиозные заведения будут соблюдать эпидемиологические требования, то этот карантин не коснется богослужений.

Правительство ФРГ выразило готовность возместить небольшим фирмам значительную часть ожидаемого торгового оборота за ноябрь. Под это определение подпадают организации, где количество сотрудников не превышает 50. Они получат долю в 75%, а более крупные — 70%.

В середине ноября власти проведут анализ эффективности выбранных мер и при необходимости их скорректируют.

Канцлер Германии заявила, что в настоящее время число новых случаев заражения растет по экспоненте. «За последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии и на аппаратах ИВЛ», — добавила Меркель.

Политик предупредила, что, если такая динамика сохранится, то система здравоохранения страны может не справиться с нагрузкой. «Сейчас наша система еще справляется, но при нынешнем темпе в течение недель ее эффективность окажется на грани», — заверила глава кабмина.

По словам Меркель, немецкие специалисты в 75% случаев уже не могут отследить источник заражения. Она отметила, что сегодняшнее решение властям страны далось тяжело. Но, считает Меркель, другого пути сдерживания распространения коронавируса нет.

В свою очередь премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал вводимые меры «необходимой четырехнедельной терапией».

За последние сутки в германии выявили 14,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным. При этом за тот же период времени скончались 27 человек.

С начала эпидемии в стране медики зарегистрировали 449 275 случаев заболевания COVID-19 и 10 098 летальных исходов. Излечились более 326 тыс. зараженных.

Относительно высокие темпы прироста заболеваемости фиксировались в конце марта — начале апреля. Тогда специалисты ежедневно выявляли более 6 тыс. заразившихся.

Уже в мае статистика в стране стала улучшаться, и постепенно власти начали отменять введенные ограничения. С июля ситуация с распространением инфекции вновь ухудшилась — число инфицированных опять начало постепенно расти.

По мнению экспертов, одна из основных причин такой ситуации — нелегальные вечеринки и нарушение правил дистанцирования в барах и во время частных мероприятий.