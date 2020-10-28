«Он оказал нам большую услугу»: Трамп пытается привлечь электорат Сандерса

Президент США Дональд Трамп, путешествуя по стране и проводя митинги за неделю до выборов, пытается использовать все возможности для своей победы. И, помня, что привело его к успеху 4 года назад, пытается повторить те же трюки. В последнее время Трамп все чаще обращается к сторонникам главного социалиста Америки — сенатора от штата Вермонт, демократа Берни Сандерса, который в апреле снял свою кандидатуру с участия на выборах.

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«Он оказал нам большую услугу. В прошлый раз к нам пришли многие люди Берни, потому что они согласны со мной в торговле», — сказал Трамп о Сандерсе в понедельник в Пенсильвании.

Выступая на митинге в Нью-Гэмпшире несколькими днями ранее, глава Белого дома также сделал комплимент в адрес Сандерса. «Одно о нем: он борется. Вы знаете, он борец. Но он почему-то не против проиграть», — сказал Трамп.

Так, глава Белого дома пытается заигрывать с крайне левым электоратом Берни Сандерса, надеясь снова заручиться частью их голосов.

Когда Сандерс объявил о прекращении своего участия в выборах, стало понятно, что это его последняя попытка. Сейчас политику 78 лет и, очевидно, что в следующей гонке он уже не станет участвовать. В отличие от этих выборов, четыре года назад он боролся до конца.

В 2016 году Берни Сандерс стал настоящей звездой американских праймериз. Сенатор-социалист заручился огромной поддержкой молодежи, что вызывало беспокойство Хиллари Клинтон, которая в итоге и оказала конкуренцию Трампу.

В июле 2016 года на съезде партии демократов в Филадельфии Сандерс, выступая, призвал своих сторонников проголосовать за Клинтон. В ответ толпа сторонников сенатора начала недовольно шуметь и скандировать «хотим Берни!». Сандерс еще до начала мероприятия разослал своим поклонникам сообщения с просьбой сделать ему личное одолжение и не протестовать на съезде. Однако церемония открытия несколько раз прерывалась криками в его поддержку.

Согласно некоторым постизбирательным опросам, не менее 12% сторонников Сандерса в результате проголосовали за Трампа. Если бы они выбрали Клинтон, то этого было более чем достаточно, чтобы она победила в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине и, соответственно, праздновала общую победу.

Мартовский опрос ABC и Washington Post показывал, что и в этом году 15% сторонников Сандерса поддержали бы Дональда Трампа, если кандидатом от демократов станет Джо Байден. В результате Демпартия, оглядываясь назад, пыталась все это время понять, стоит ли ей ждать повторения сценария 2016 года — станут ли сторонники Сандерса портить им игру. И Трамп, судя по всему, рассчитывает на этот вариант.

За четыре года в рядах левого движения обратного разворота не произошло. Напротив, после победы на выборах 2016 года Дональда Трампа для американских социалистов наступил «золотой век» — число их сторонников растет с невероятной скоростью.

Это видно на примере движения «Демократические социалисты Америки» — крупнейшего общественно-политического движения социалистов в США. Если в 2016-м, до выборов, членов ДСА было 6,5 тысяч, то по состоянию на август 2019-го их число увеличилось до 56 тысяч.

Ориентированное на экологию движение Sunrise, стартовавшее в 2017 году с планом поддержки кандидатов, нацеленных на борьбу с изменением климата, становится все более мощной силой левых. Sunrise и другие молодежные группы активистов, многие из которых считают Сандерса своим кумиром, вовсю ведут работу, чтобы добиться изменений после выборов. Партия рабочих семей, которая поддержала Элизабет Уоррен в 2020 году и Сандерса в 2016 году, работает над созданием «народной хартии» для восстановления страны после пандемии коронавируса, и ключевые прогрессивные лидеры и группы уже подписали ее.

Комитет кампании сенатора, получившей название «Друзья Берни Сандерса», стал за эти четыре года меньше, но продолжает работать. Его цель — поддерживать избирательную базу и волонтеров, чтобы использовать эту платформу. Никто из левых политиков, в том числе и член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес, чья карьера резко набирает обороты, не может соперничать с влиянием Сандерса в интернете.

Так или иначе, главному политику-социалисту Соединенных Штатов уже удалось оставить наследие, с которым не могут не считаться демократы и республиканцы.

Однако глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев считает, что на этот раз ожидать повторения сценария 2016 года не приходится. Тогда симпатии руководства Демпартии были слишком очевидны. Когда Сандерс планировал бороться до конца, Джо Байден, который на тот момент занимал пост вице-президента, заявил журналистам, что, по его информации, сенатор готов поддержать Клинтон. Спустя неделю состоялись встречи Сандерса с Байденом и Бараком Обамой — на тот момент президентом США.

Сенатор обсуждал с Байденом основные положения своей предвыборной программы и по итогам встречи признал, что ему необходимо привлечь новых избирателей. Обама, в свою очередь, лично объяснил Сандерсу, почему он поддерживает не его, а Хиллари Клинтон. Демократической партии требовалась мобилизация широких масс электората и именно поэтому демократы так активно агитировали за Клинтон. Тогда сенатор от Вермонта аргументы не принял и подчеркнул, что не будет отступать от своего плана и продолжит борьбу. Однако спустя месяц он все же признал победу Клинтон на праймериз.

«В 2016 году фактически его заставили сняться с выборов. Его сторонники очень сильно переживали и поэтому так проголосовали. Я не думаю, что в этом году будет такая же ситуация. Здесь вопрос в другом — эта поддержка у демократов — достаточно разношерстная — насколько они все выступят единым фронтом против Трампа. Речь идет не только о сторонниках Берни Сандерса. Важно, насколько будет активна молодежь, насколько будут активны чернокожие американцы», — считает эксперт.

Берни Сандерс уже поддержал Джо Байдена, однако, для его активных и преданных сторонников такие призывы ничего не значат.

Впрочем, ситуация может измениться. Американские СМИ обсуждают, что сенатор от штата Вермонт ведет переговоры с Байденом о возможности войти в его правительство в качестве министра труда, в случае победы демократа.

Новость об интересе Сандерса к этой должности обрадовала левых демократов, которые настаивают на том, чтобы прогрессивные политики заняли руководящие должности в потенциальной администрации Байдена. «Он был бы потрясающим [министром труда]», — сказал Роберт Райх, бывший министр труда в администрации Клинтона.

Назначение Сандерса на руководящий пост также может помочь устранить любые опасения его преданных сторонников, которые голосовали за Трампа в 2016 году скорее от обиды на руководство Демпартии. Политик пользуется достаточно мощным влиянием, особенно среди активной молодежи и студенчества. Его сторонники обвиняли группу поддержки Хиллари Клинтон в рядах Демократической партии в попытках саботировать кампанию Сандерса и грозили судебными исками партийному истеблишменту.

Впрочем, никаких официальных заявлений на этот счет не поступало ни от Байдена, ни от Сандерса. Между тем, как отмечает Юрий Рогулев, демократы действительно на этот раз попытались учесть ошибки, которые они допустили четыре года назад.

«Демократы в этом плане более предусмотрительно себя вели и в пару к Байдену поставили Камалу Харрис. В качестве кандидата в вице-президенты они выбрали темнокожую женщину с более левыми, чем у Байдена, взглядами. Но по иронии судьбы поддержки среди, например, темнокожего населения у нее не очень много. Вопросы вызывает ее прежняя карьера — она была прокурором, который отправил в тюрьмы довольно большое количество чернокожих американцев. Неудивительно, что многие имеют возражения против ее кандидатуры», — отмечает эксперт.