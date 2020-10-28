Сейчас не до абортов: почему США игнорируют протесты в Польше

Руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус заявила, что США продолжают поддерживать «законные устремления» белорусского народа, говоря об антиправительственных протестах в Белоруссии. «США и весь мир солидарны с народом Белоруссии. Он продемонстрировал необычайное мужество и силу перед лицом жестоких репрессий», — отметила представитель ведомства.

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Как указала Ортэгус, США присоединились к 51 государству-члену ООН и делегации Евросоюза в осуждении продолжающихся нарушений прав человека в Белоруссии. По ее словам, Вашингтон поддерживает демократические устремления белорусов через свободные и справедливые выборы.

Западные страны активно поддерживает белорусских демонстрантов практически с начала запуска протестов и отказываются признавать легитимность Лукашенко. Против Минска уже ввели ряд санкций, а активистов пытаются поддержать с помощью благотворительных фондов. Власти республики расценивают подобные шаги как вмешательство во внутренние дела государства, а также считают, что США стоят за организацией протестных акций.

Подход Вашингтона к ситуации в Белоруссии выглядит несколько неоднозначным на фоне всплеска протестных настроений в другой европейской стране — Польше. Массовые демонстрации вспыхнули в республике почти неделю назад из-за постановления Конституционного суда о том, что прерывание беременности по причине патологии плода не соответствует положениям основного закона страны.

Казалось бы, польские демонстрации никак не пересекаются с белорусскими протестами, однако в обоих случаях речь идет о нарушении прав человека, на защиту которых США по всему миру реагируют достаточно остро. При этом активисты в Польше также сталкиваются с жесткими разгонами протестов со стороны полиции, в том числе с использованием спецсредств.

Однако в Вашингтоне ситуацию никак не комментируют: Госдеп не выпускает заявлений, американский лидер Дональд Трамп не упоминает этот вопрос в рамках предвыборной кампании, и даже его оппоненты в лице представителей Демократической партии отчасти игнорируют польские протесты.

Такое молчание, впрочем, наблюдается только по треку абортов, в то время как ущемление прав ЛГБТ-сообщества в Польше США активно критикуют. В частности, американский посол в Варшаве Жоржет Мосбахер в конце сентября высказывалась в защиту сексуальных и национальных меньшинств в республике. «Права человека — это не идеология», — подчеркивала представитель американской дипмиссии.

Острый вопрос

Решение польского Конституционного суда фактически означает запрет абортов на территории государства. По данным за прошлый год, 98% операций по прерыванию беременности в Польше проводились именно по причине патологии плода. В связи с отменой этой практики, теперь польские женщины смогут сделать аборт только если беременность наступила в результате изнасилования, или она угрожает ее жизни и здоровью.

По разным оценкам, подобное решение может привести к негативным последствиям для польского общества как минимум увеличить количество нелегальных абортов.

Да и особой поддержки населения ужесточение закона не встречает. По прошлогоднему исследованию IBRiS, 50% респондентов вполне устраивало действующее законодательство, за принятие дополнительных мер выступали только 15% поляков.

Если же рассматривать ситуацию с абортами в США, то это крайне чувствительный вопрос для американского общества. На федеральном уровне они разрешены по всей стране, но этот момент отдельно регулируется с учетом законодательства штатов. К примеру, в Техасе эта практика практически под полным запретом, а в Калифорнии полностью разрешена.

Отстраненное отношение администрации Трампа к протестам в Польше по этому вопросу, по сути, можно объяснить как раз ситуацией внутри США. Президент представляет Республиканскую партию, которая известна своими консервативными взглядами.

Pew Research Center в 2019 году писал, что 62% республиканцев выступают против абортов, и только 36% поддерживают эту практику. Противоположная ситуация у демократов, где 82% «за» и лишь 17% «против». При этом, в целом, американцы, скорее, поддерживают право на аборт, чем требуют его запрета — 61% против 38%.

К тому же, Вашингтон поддерживает хорошие отношения с правым правительством Польши, с которым имеет ряд общих интересов. Польские власти придерживаются проамериканского курса, поддерживая политику США в отношении «сдерживания России», в частности, активно выступают за усиление американского контингента на их территории.

По сути, Польшу можно назвать одним из союзников Трампа в Евросоюзе, тогда как с ключевыми государствами объединения — Францией и Германией, — у президента в последнее время, мягко говоря, натянутые отношения.

В подобных условиях Вашингтону не слишком выгодно критиковать польские власти и поддерживать протесты против запрета на аборты. Более того, американские власти, скорее, разделяют их решение, поскольку вместе с Варшавой присоединились к глобальному пакту против абортов.

Речь идет о декларации Женевского консенсуса, подписанной 22 октября, — как раз в день принятия скандального решения в польском Конституционном суде. Документ направлен на улучшение здоровья женщин, сохранение жизни людей и укрепление семьи. При этом одна из главных целей декларации — «подтверждение отсутствия международного права на аборт».

Аспект выборов

Впрочем, если молчанию Белого дома отчасти можно найти объяснение, то отсутствие серьезной реакции со стороны демократов несколько не вписывается в общую политику партии. В то же время, по белорусскому треку кандидат в президенты от Демпартии Джо Байден обещает ввести санкции против окружения Лукашенко, если сможет занять пост главы государства.

Польшу же политик в середине октября причислил к «тоталитарным странам», только вот в штабе Байдена это утверждение быстро назвали оговоркой.

Более того, советник демократа Майкл Карпентер объявил, что кандидат в президенты привержен делу обеспечения безопасности наших союзников на восточном фланге, особенно Польши.

В свою очередь, штаб Трампа ухватился за эту историю и напомнил об интервью Байдена The New York Times, в котором демократ практически открыто оскорбил польскую общину в США. Так, политик заявил, что Демпартия больше не ходит в польские клубы в разных штатах, потому что желает иметь коалицию людей «более умных, модных и интеллигентных».

Возможно, этот промах частично объясняет игнорирование протестов против запрета абортов со стороны демократов, хотя они активно поддерживают предоставления женщинам этого права. При этом в США проживает около 10 млн выходцев из Польши, что играет свою роль в преддверии президентских выборов.

По октябрьскому исследованию Bertelsmann Stiftung, Польша — единственная страна Евросоюза, где население больше поддерживает Трампа, а не Байдена. К действующему главе США положительно относятся 38% поляков, а его оппоненту — 30%. Негативное отношение у поляков именно к кандидату-демократу, поскольку 77% жителей страны уверены, что Демократическая партия в США отлично работает.

Согласно опросу CNBC/Hart Research от 24 октября, на общенациональном уровне Трамп набирает 40% рейтинга, Байден получает 51%. Проблемы у президента наблюдаются также на уровне штатов, что уже более существенно. В частности, исследование Data for Progress зафиксировал отставание Трампа от Байдена даже в республиканском Техасе — 48% против 49%.