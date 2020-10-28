Китай нам не друг: США и Индия сплотились против Пекина

Госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер посетили с визитом Нью-Дели и провели встречу в формате «два плюс два». В диалоге приняли участие министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар и министр обороны страны Раджнатх Сингх.

По итогам переговоров стороны объявили о подписании Базового соглашения об обмене и развитии сотрудничества в сфере обороны. Этот шаг стал продолжением антикитайской политики Вашингтона, в рамках которой он стремится укрепить свое сотрудничество с союзниками в Азии.

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«Большие события происходят по мере того, как наши демократии объединяются, чтобы лучше защитить граждан наших двух стран и, действительно, свободного мира. Наши лидеры и наши граждане со все большей ясностью видят, что Коммунистическая партия Китая не является другом ни демократии, ни верховенству закона, ни прозрачности, ни свободе судоходства, ни фундаменту свободного и открытого, процветающего Индо-Тихоокеанского региона», — сказал Помпео журналистам после переговоров с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром и министром обороны Раджнатхом Сингхом.

«Оборонные связи между нашими двумя странами остаются ключевой опорой двусторонних отношений. Основываясь на наших общих ценностях и интересах, мы плечом к плечу поддерживаем свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион для всех, особенно в свете растущей агрессии и дестабилизирующих действий Китая», — сказал Макр Эспер.

Его индийский коллега подчеркнул, что соглашение укрепляет приверженность обеих сторон к «закону и свободе судоходства» и обеспечивает «территориальную целостность и суверенитет всех государств». Эспер также добавил, что

Соединенные Штаты планируют продать Индии больше истребителей и беспилотников. Согласно заключенному договору, Нью-Дели получит доступ к спутниковым изображениям и ряду топографических, морских и аэронавигационных данных, что повысит точность индийских систем вооружений. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник в индийском министерстве обороны, Вашингтон также сможет предоставить Индии передовые средства навигации для самолетов.

Подписание договора произошло на фоне обострения ситуации на индо-китайской границе в Гималаях. В ночь на 16 июня в долине Галван, которая находится в спорном регионе Ладакх, произошло массовое столкновение между китайскими и индийскими солдатами. Согласно условиям двустороннего соглашения, стороны не могут использовать огнестрельное оружие в спорных территориях. Однако это не стало препятствием для конфликта — военнослужащие устроили массовую потасовку, в которой участвовали около 500 человек.

В результате инцидента погибли по меньшей мере 20 индийских военных, 76 получили ранения. Китай данные о жертвах не приводит, индийские СМИ сообщали о 40 погибших китайских военных. Инцидент стал самым кровопролитным столкновением на границе за несколько десятков лет.

Через неделю командиры армий обеих стран договорились о взаимном выводе войск из этого спорного района. Еще через неделю Индия и Китай начали укреплять участок демаркационной линии между двумя странами в восточной части гималайского региона. Индийская сторона начала возводить ограждения, китайская — расширила аванпост в конце дороги от баз КНР, расположенных в глубине китайской территории.

В начале сентября Китай обвинил индийские войска в незаконном вторжении на территорию КНР со стороны границы в Гималаях.

«Индийская сторона серьезно подорвала территориальный суверенитет Китая, нарушила двусторонние соглашения и важный консенсус, а также нанесла ущерб миру и спокойствию в приграничных районах, что противоречит недавним усилиям обеих сторон для деэскалации напряженности», — заявляла пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин.

То, что процесс деэскалации, начатый с момента столкновения сторон в июне, не принес особого успеха, не вызвал удивления у экспертов, учитывая наличие территориальных споров стран. Прямой конфликт все еще остается отдаленной перспективой, уже в июне стало ясно, что отношения между двумя крупнейшими державами в Азии ухудшаются.

Вашингтон, последовательно проводящий антикитайскую политику и пытающийся заручиться поддержкой своих союзников в регионе, решил, что ему есть что предложить. Договор об обмене и развитии сотрудничества в сфере обороны, который обеспечит Индию новыми военными технологиями, несомненно, призван, в том числе, укрепить позиции Нью-Дели в его конфликте с Пекином.

Антикитайская политика стала одним из ключевых пунктов в предвыборной программе президента США Дональда Трампа, который борется за переизбрание. И тот факт, что Вашингтон в преддверие выборов активизировал свои контакты с Индией, является весьма логичным в цепочке шагов Белого дома по противостоянию с КНР.

К тому же, столкновения Пекина и Нью-Дели дало Вашингтону повод четче обозначить свою позицию и, более того, подкрепить ее яркими политическими жестами.

Через несколько недель после инцидента на границе, американский авианосец был развернут в Бенгальском заливе для проведения совместных учений с ВМС Индии. Мероприятие, несомненно, приобрело большее значение, учитывая обострение отношений между Пекином и Нью-Дели — так Вашингтон давал понять, что оказывает поддержку Индии. И хотя отношения сторон находятся на подъеме, чем больше Нью-Дели конкурирует с Пекином, тем больше укрепляются его дипломатические и военные связи с США.

Как отмечает The New York Times, к концу 2020 года Индия планирует закупить американское вооружение на сумму более $20 млрд. Ранее Нью-Дели попытался ускорить закупку 30 дронов, которые могут быть развернуты в районе границы в Гималаях.

Сейчас Нью-Дели готовится к предстоящим совместным военно-морским учениям «Малабар», которые пройдут в Индийском океане уже в следующем месяце. В них примут участие все члены так называемой «четверки» --Четырехстороннего диалога по безопасности, реализуемого США, Японией, Индией и Австралией (QUAD). Пекин утверждал, что формат был создан в качестве потенциального «азиатского НАТО», целью которого является противодействие военной мощи Китая в регионе. Недавно те же заявления начали звучать уже из Вашингтона.

Такие мероприятия проводятся каждый год, и в них, как правило, участвуют Индия, США и Япония. На этот раз, впервые за более чем десятилетие, Нью-Дели пригласил к учениям Австралию.

23 сентября в районе Индийского океана прошли уже совместные учения Индии и Австралии, в июне подписавших знаковое соглашение о взаимном доступе к военным базам для материально-технического обеспечения.

Включение Австралии вызвало обеспокоенность Пекина. Китай уже заявил, что учения дестабилизируют обстановку в регионе, однако «четверка» попросту отмахнулась от его опасений.

Встреча министров иностранных дел и обороны США и Индии, и особенно ее итог, также не могли пройти незаметно для КНР. «Мы призываем Помпео отказаться от своего менталитета времен «холодной войны», мышления с нулевой суммой и перестать твердить о «китайской угрозе», — заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине во вторник, 27 октября.