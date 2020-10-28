Лукашенко заявил о зарубежном финансировании бастующих рабочих

Страны Евросоюза, в числе которых Польша и Литва, спонсируют устраивающих забастовки белорусских рабочих. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает сайт главы государства.

«Эти 10–12 человек, ядро, которые попали на этот завод, они проплачены. Им до сих пор платят», — заявил он.

По словам Лукашенко, деньги оппозиции поступают из-за рубежа «по открытым и закрытым каналам», и власти РБ не всегда могут отследить источник. Он также заявил, что не нужно «уговаривать» бастующих вернуться к работе: «не хотят рабочие работать — не надо». При этом, добавил белорусский президент, необходимо «освободить» остальных рабочих от «проплаченных протестующих».

Реклама

Лукашенко считает, что противники Белоруссии хотят развалить экономику республики с помощью забастовок, а конкуренты государства непременно воспользуются остановкой производства.

Общенациональная забастовка началась в Белоруссии 26 октября, ее объявила лидер оппозиции Светлана Тихановская. За день до этого истек срок ультиматума властям республики, выдвинутого бывшим кандидатом в президенты.

Она потребовала от действующего главы государства уйти в отставку, прекратить насилие по отношению к протестующим белорусам и освободить политзаключенных. По словам Тихановской, если требования останутся невыполненными, то Белоруссию охватит «обвал продаж», будут бастовать предприятия и блокироваться дороги.

В тот же день в белорусских городах прошли масштабные акции протеста — силовики вновь жестоко разгоняли демонстрантов, используя резиновые дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

«Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие — единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов — это не сила. <…> Этот режим теряет власть», — считает Тихановская.

Сам Лукашенко заявил, что это он приказал разогнять протестующих в Минске на улице Орловской 25 октября.

«Это был мой приказ», — заявил Лукашенко. Президент подчеркнул, что приказ был отдан, чтобы обезопасить людей. По словам президента, протестующие хотели захватить центр города.

Забастовка в Белоруссии после этого в полном объеме так и не началась. Несколько десятков рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) и Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) вышли утром 26 октября к проходным, отказываясь выходить на работу. На предприятиях заявили, что работа продолжается, и забастовки «не начались».

27 октября премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что объявленная оппозицией общенациональная забастовка не началась. По его словам, обстановка на предприятиях республики «спокойная и рабочая».

«Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся», — отметил Головченко.

Глава правительства подчеркнул, что эта идея и не могла реализоваться, поскольку граждане Белоруссии настроены на работу и «на то, чтобы семьи получали доход».

Бывший кандидат на президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская, по официальным данным проигравшая на выборах, но результатов не признавшая, объявила о создании в республике Координационного совета оппозиции 14 августа — через неделю после голосования. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций. Штабы оппозиционных кандидатов объявили о непризнании результатов выборов — согласно данным ЦИК РБ, победил с 80% голосов бессменный с 1994 года глава страны Александр Лукашенко.

Сразу после объявления предварительных результатов в Белоруссии начались массовые акции протеста, разгоняя которые белорусская милиция и внутренние войска, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. По сообщениям белорусских и российских журналистов с места событий,

подавление протестов приобретало жестокие формы, сотни человек были избиты, многие подвергались истязаниям в СИЗО.

В дальнейшем в Белоруссии объявили о начале «всеобщей забастовки» на крупнейших промышленных предприятиях. Рабочие требовали проведения новых выборов и прекращения жестокости со стороны силовиков. Замглавы министерства труда и социальной защиты Белоруссии Игорь Старовойтов заявил, что политически мотивированные забастовки «незаконны», а с помощью стачек нужно решать вопросы, входящие в компетенцию руководства предприятия.