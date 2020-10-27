Движение к многополярности: Володин провел парламентский форум БРИКС

Шестой парламентский форум БРИКС прошел в формате видеоконференции. Темой заседания стало «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста: парламентское измерение».

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Участники форума, прежде всего, поднимали вопросы сотрудничества в условиях пандемии коронавируса в сферах здравоохранения и социальной защиты граждан, восстановления экономики, укрепление ключевых международных институтов и развития парламентского сотрудничества членов БРИКС.

Форум проходит в год председательства России в БРИКС. В начале заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин зачитал участникам заседания приветствие президента России Владимира Путина.

«Повестка дня форума в этом году созвучна основной теме и приоритетам российского председательства в БРИКС. Вам предстоит рассмотреть многие актуальные проблемы международных отношений, обменяться опытом развития институтов парламентской демократии. Особого внимания, несомненно, требует сопряжение национальных законодательных инициатив в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономического роста в условиях пандемии коронавирусной инфекции», — говорится в послании российского лидера.

Володин, выступая на заседании, в первую очередь, предложил обсудить укрепление ключевых международных институтов, включая ООН и Всемирную организацию здравоохранения.

«Хочу подчеркнуть, что попытки выстроить однополярный мир, основанный на «праве сильного», поставить под сомнение центральную роль Организации Объединенных Наций в международных делах, обеспечении глобальной стабильности и безопасности, недопустимы. Нам важно сделать все, чтобы отношения между государствами строились на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства во внутренние дела», — подчеркнул он.

По словам спикера Госдумы, международные институты и организации играют ключевую роль в обеспечении мировой безопасности, объединяя страны в борьбе с терроризмом, незаконной миграцией, наркотрафиком, коррупцией.

Вячеслав Володин также заявил, что пандемия коронавируса создала почву для усиления «политической конфронтации и недобросовестной конкуренции» и призвал противостоять этой тенденции при помощи международного сотрудничества.

Примером такого партнерства могли бы стать совместные действия стран БРИКС по производству вакцины от коронавируса, заявил спикер Госдумы, отмечая достижения всех членов коалиции в этом направлении.

«Китай и Индия являются одними из главных поставщиков лекарственных препаратов на мировом рынке. ЮАР обладает крупнейшей медицинской промышленностью на Африканском континенте, Бразилия — в Латинской Америке. Российская наука многого добилась в области исследования проблем вирусологии и микробиологии. Наша страна создала и зарегистрировала две вакцины от коронавируса. На подходе — регистрация третьей», — заявил он.

Володин также указал на один из приоритетов России — создание вместе с партнерами по БРИКС комплексной системы раннего предупреждения эпидемиологических угроз и выступил за скорейшую реализацию южноафриканской инициативы 2018 года об учреждении Центра разработки и исследования вакцин.

«Парламентарии должны создать необходимые законодательные условия для активизации сотрудничества стран БРИКС в сфере здравоохранения, сделать все для повышения эффективности систем государственного управления в борьбе с инфекционными заболеваниями. Насколько это важно, показала пандемия коронавирусной инфекции, которая оказала негативное влияние на жизнь людей, привела к кризису экономики мира», — заявил Володин.

Сотрудничество стран БРИКС также необходимо для восстановления экономики, отметил он. Володин призвал партнеров активнее работать над реализацией решения лидеров стран БРИКС, которые постановили разработать совместные меры по преодолению последствий пандемии.

«Важным шагом в этом направлении должно стать принятие до конца этого года обновленной Стратегии экономического партнерства БРИКС на период до 2025 года. Документ определит ориентиры и приоритеты нашего взаимодействия, даст новый импульс развитию торгово-инвестиционного сотрудничества пяти стран», — подчеркнул спикер Госдумы.

Вячеслав Володин, говоря о важности стремления к многополярности, отметил необходимость парламентского равноправного диалога.

«Нам необходимо отстаивать общую позицию на международных парламентских площадках. Важно обеспечить справедливые и взаимовыгодные условия для участия наших стран», — подчеркнул он.

Особое внимание, по мнению спикера Госдумы, необходимо уделить обмену законотворческим опытом в сфере цифровой экономики, искусственного интеллекта, защиты персональных данных.

«В мире ощущается запрос на объединительную повестку, защиту принципа суверенного равенства государств, права народов самим определять свою судьбу, формирование более справедливого и демократичного мироустройства. Парламентская дипломатия должна дать ответ на этот вопрос, более того — содействовать снижению конфронтации и конфликтного потенциала, совместному противодействию новым вызовам и угрозам», — подчеркнул Володин.

Также в ходе форума выступила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. В своем заявлении она подняла тему угрозы мировой безопасности.

«Крайне опасным шагом стал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сейчас над нами нависла угроза непродления договора СНВ-3, действие которого истекает в феврале 2021 года. Последствия таких необдуманных поступков могут привести к демонтажу всей глобальной системы стратегической стабильности и безопасности», — сказала Матвиенко.

Она также призвала к международному сотрудничеству, основанному на принципах уважения, доверия и открытости.

По итогам заседания планировалось принять итоговое заявление, однако оно было отложено из-за поступивших новых предложений со стороны участников форума. В связи с этим было принято решение доработать итоговое заявление.