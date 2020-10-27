«Макрон, прекрати»: Кадыров осудил нападки на ислам

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Франции Эммануэля Макрона прекратить политику поддержки свободы слова в части допущения публикаций и прилюдной демонстрации оскорбительных карикатур на основателя исламской религии Мухаммеда. В своем Telegram-канале он указал, что французский лидер идет против мусульман всего мира, а это — почти два миллиарда человек.

Кадыров обвинил Макрона в намерении исказить данную религию, создав во Франции «просвещенный ислам».

«Последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — предупредил Кадыров.

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Эммануэль Макрон, который, по мнению главы Чечни, в «сто крат хуже» террориста, целенаправленно «раздувает огонь, а не гасит его». Итогом такой политики станут масштабные инциденты во Франции, «связанные именно с мусульманским миром», выразил уверенность Кадыров.

«Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят. Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру», — обратился к политику глава российского региона.

Действия Макрона могут привести к расколу французского общества, религиозному противостоянию и человеческим жертвам – подтвердил в разговоре с «Газетой.Ru» председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов.

«Мусульмане Франции сегодня чувствуют себя изгоями под теми лозунгами, которые провозглашаются Макроном и его окружением.

Это очень большая ошибка, если это не целенаправленная кампания против мусульман Франции. Я никогда не слышал, чтобы в нашей стране какой-нибудь губернатор, а тем более президент говорил об одной части населения негативно, а о другой — позитивно. А Макрон как раз это и делает, противопоставляя одну часть общества другой. Его политика может привести к противостоянию на религиозной почве и новым жертвам», — сказал представитель духовенства.

Помимо этого, священнослужитель выразил солидарность с муфтием Чечни Салахом-Хаджи Межиевым, назвавшим президента Франции «врагом мусульман». «Я думаю, что это простая констатация факта и предостережение, поскольку действия Макрона могут привести к еще большим трагическим последствиям», — заключил собеседник издания.

Вечером 16 октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в северо-западном пригороде Париже Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати. Сам террорист был убит патрульными полицейскими через несколько минут после совершения злодеяния — силовики застрелили его. В момент стычки с правоохранителями злоумышленник кричал «Аллаху Акбар!»

Причиной теракта со стороны Анзорова была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии Мухаммеда.

После этого Эммануэль Макрон заявил, что мусульманская религия сейчас находится в кризисе, и выразил намерение воевать с исламским сепаратизмом.

По его словам, в начале декабря будет представлен соответствующий законопроект, основная направленность которого будет состоять в укреплении «республиканских ценностей».

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Макрона в желании «рассчитаться с мусульманами» и создать тоталитарную «антиисламскую систему», посоветовав ему «проверить психику».

Кувейт, Катар, Палестина, Египет, Алжир, Иордания, Саудовская Аравия на разных уровнях также выразили недовольство в связи с заявлениями Макрона. Франция же отозвала своего посла из Анкары.

Совет сотрудничества стран Персидского залива назвал заявления Макрона «безответственными» и заявил, что они направлены на «распространение культуры ненависти среди народов».

Но и президент Франции в этом противостоянии со своим турецким коллегой не остался в одиночестве.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал неприемлемыми слова Эрдогана в адрес Макрона. «Высказывания Эрдогана в адрес Макрона неприемлемы. Личное оскорбление не только не способствует позитивной повестке дня, которую ЕС хочет реализовать в отношении Турции, но и, наоборот, отталкивает от решений», — написал Конте в своем Twitter.

Политик также выразил полную солидарность с Макроном. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Анкару «остановить эту опасную спираль конфронтации».

Берлин также «вынужден принять к сведению» «клеветнические заявления» Эрдогана в адрес Макрона — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Согласно отчету Pew Research за 2017 год, сейчас во Франции проживает около шести миллионов мусульман или 9% от общей численности населения страны — это самое большое количество приверженцев исламской религии в западном государстве.