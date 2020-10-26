Курс на «Нобеля»: почему Трамп взялся за Карабах

Президент США Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире, американский лидер выразил уверенность, что это будет достаточно просто, хотя противостояние в регионе продолжается почти 30 лет.

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Трамп заговорил на эту тему, увидев несколько человек с флагом Армении в толпе своих соратников.

«Я называю это «легкий случай». Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу... Это легко, если знаешь, что делаешь», — заявил президент.

По его словам, Белый дом работает над этим вопросом и вполне может добиться успеха, так как уже урегулировал противостояние между Сербией и непризнанным Косово, а также помог установлению мира на Ближнем Востоке.

«Посмотрите на армян, они невероятные люди. Они сражаются как в аду. И вы знаете, что мы собираемся что-то сделать. Мы решим эти проблемы, мы это исправим», — продолжил Трамп.

Президент США также напомнил своим сторонникам, что его трижды номинировали на Нобелевскую премию мира, и он определенно должен ее получить как минимум за свои действия по Сирии.

Президент-миротворец?

Амбициозные планы Трампа по получению награды, которой был удостоен его предшественник Барак Обама, давно известны, вот только норвежский Нобелевский комитет пока не спешит награждать американского лидера. Награда этого года ушла Всемирной продовольственной программе ООН, хотя Трамп также числился в списке соискателей премии.

При этом попытки главы Белого дома урегулировать конфликты в разных уголках мира нельзя назвать столь успешными, как об этом говорит сам Трамп.

К примеру, если рассматривать Ближний Восток, то Трамп фактически намекает на завершение арабо-израильского конфликта из-за соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Стороны заключили договор при активном посредничестве США, и он действительно имеет особое значение. Арабские государства длительное время отказывались признавать Израиль до урегулирования всех его споров с Палестиной. Уход ОАЭ от данной установки, по сути, разрушает единую позицию арабского мира по этому вопросу и задает тон для признания Тель-Авива со стороны других государств.

Больше всего проблем это создает для Палестины, так как она теряет столь необходимую поддержку, что может заставить власти пойти на «сделку века» — еще одна инициатива Трампа, а именно план по урегулированию всех споров между палестинцами и израильтянами.

Соглашение имеет серьезный уклон в пользу Израиля, в частности, не учитывает ключевое требование палестинцев установить столицу будущего государства в Восточном Иерусалиме. Напротив, план США признает город неделимой частью еврейского государства.

В подобных обстоятельствах трудно говорить об установлении мира на Ближнем Востоке благодаря инициативам Трампа. С точки зрения ряда экспертов, раскол арабского мира вряд ли будет иметь позитивные последствия для региона, в особенности из-за желания США за счет этого создать антииранскую коалицию, в первую очередь, для реализации своей политики «максимального давления» на Тегеран.

Если же рассматривать сделку между Сербией и Косово, то тут говорить о каком-либо завершении противостояния также не приходится. Пока Белград согласился лишь на восстановление экономических отношений с Приштиной, но продолжает считать регион своей территорией.

Как говорил сербский президент Александар Вучич, позиция Сербии по косовскому вопросу после подписания в Вашингтоне соглашения о нормализации экономических отношений не изменилась.

«Очевидно, что нам предстоит очень долгий, тяжелый, даже, я бы сказал, мучительный поиск компромисса, если вообще это возможно», — подчеркнул глава Сербии.

К слову, на митинге в Нью-Гэмпшире Трамп не стал упоминать о еще одном своем достижении, которое до этого активно раскручивал как достойное Нобелевской премии — договор с Северной Кореей. Два года назад президент США пошел на переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сделав попытку урегулирования межкорейского кризиса и запуска процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.

Сам факт переговоров и достижение предварительных соглашений Белый дом активно раскручивал как остановку ядерной войны, только вот дальше встреч продвинутся не удалось. Обсуждение о денуклеаризации находится в тупике — отчасти из-за нежелания Вашингтона идти на уступки Пхеньяну, как минимум отменить часть санкций. КНДР отказывается продолжать диалог с США. Скорее всего, поэтому Трамп решил обойти эту тему стороной.

Карабахский конфликт

Впрочем, внимание президента США к карабахскому конфликту на своем митинге имеет важное значение. Во-первых, в предвыборном аспекте это ответ на критику со стороны кандидата-демократа Джо Байдена.

Он обвинял Белый дом и Трампа в пассивной позиции и передаче «пальмы первенства» по урегулированию конфликта России. Кроме того, Байден сетовал на лояльное отношение Вашингтона к Турции и Ирану, которые вмешиваются в вооруженное противостояние Армении и Азербайджана.

Во-вторых, само заявление Трампа по конфликту можно расценить как уклон Вашингтона в пользу Еревана в этом вопросе.

В-третьих, слова президента США о легком урегулировании противостояния — спорное заявление. Вашингтон играет важную роль в этом вопросе как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в рамках которой уже 28 лет ведутся соответствующие переговоры. Однако пока усилия Вашингтона, как и других государств, не дали серьезных результатов.

Конфликт обострился в конце сентября и с тех пор в регионе не удается установить полноценный режим прекращения огня. Соглашения последовательно нарушаются, в чем стороны обвиняют друг друга. Утром 26 октября начал действовать уже третий режим прекращения огня, заключенный непосредственно при посредничестве США, однако и он был сорван.