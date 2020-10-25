«Пусть лучше на себя посмотрит»: Эрдоган сделал заявление о Макроне

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь выступил с выпадами против французского коллеги Эммануэля Макрона. Глава Турции настаивает, что Макрону стоит «провериться» у медиков.

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«Тип, который сейчас руководит Францией, встает и ложится спать с мыслями об Эрдогане. Пусть лучше на себя посмотрит. Ему действительно надо провериться», — высказался Эрдоган на выступлении в городе Малатья. Трансляция велась в Twitter турецкого президента.

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что объявляет войну исламскому сепаратизму во Франции. По его словам, в начале декабря будет представлен соответствующий законопроект, основная направленность которого будет состоять в укреплении «республиканских ценностей».

По словам Макрона, особое внимание будет уделено обучению детей. Он выразил мнение, что необходимо создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. В частности, нужно «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

В ответ на это президент Турции обвинил Макрона в желании «рассчитаться с мусульманами» и создать тоталитарную «антиисламскую систему».

«Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относится к миллионам мусульман в своей стране, — это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики», — заявил Эрдоган.

В ответ на это Франция отозвала своего посла из Анкары. «Слова президента Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не способ. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения. Мы не участвуем в ненужных спорах и не приемлем оскорбления», — приводят французские СМИ заявление администрации Макрона.

В Елисейском дворце добавили, что посол Франции должен встретиться с главой республики, чтобы обсудить ситуацию с оскорблениями исходящими от турецкого лидера.

Реакция на заявления Эрдогана последовала и со стороны ЕС. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что «слова президента Эрдогана в адрес президента Макрона неприемлемы. Призываю Турцию остановить эту опасную спираль конфронтации» (цитата по РИА «Новости»).

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан также осудил мнение президента Турции. По его словам, заявление Эрдогана указывает на желание разжечь конфликт внутри Франции.

«К отсутствию каких-либо официальных знаков осуждения или солидарности со стороны турецких властей после теракта в Конфлан-Сент-Онорин в последние дни добавилась ненавистническая и клеветническая пропаганда против Франции, свидетельствующая о желании разжигать ненависть против нас и внутри нас, а также прямые оскорбления в адрес президента республики, выраженные на самом высоком уровне турецкого государства», — говорится в коммюнике министра.

Желание Макрона бороться с исламским сепаратизмом возникло после того, как 16 октября был убит французский учитель истории Самюэль Пати в Конфлан-Сент-Онорин. На своих уроках преподаватель показывал подросткам карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo.

Было возбуждено уголовное дело. Полицейские застрелили нападавшего. Он, по данным правоохранителей, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции, где проживал последние 12 лет. В Елисейском дворце обращали внимание, что от президента Турции не поступали «сообщения о соболезновании и поддержке» в связи с трагедией.