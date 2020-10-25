«Это мое мнение»: Мясников ответил Жириновскому на требование лишить его диплома

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что высказывал свое личное мнение по поводу закрытия границ России при сложившейся эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Так в своем Telegram-канале он ответил на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Во всем мире ужесточили карантин, закрыли бары, рестораны, дискотеки, комендантский час вводят. А он вот такое говорит. Это врач!» — возмутился перед этим депутат в эфире радио «КП».

По словам Жириновского, он на месте главы Минздрава РФ Михаила Мурашко отобрал бы у Мясникова диплом врача и запретил бы публично выступать. «Ну как врач такое может заявлять?» — задался вопросом Жириновский.

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Мясников в ответ заявил, что «искренне уважает Владимира Вольфовича» и понимал, что может навлечь на себя его недовольство.

«Ну, собственно, что и произошло. Владимир Вольфович, ничего личного, я высказываю свое мнение, надеясь, что оно кому-то поможет понять, что к чему. Как, собственно и Вы», — написал он (авторская пунктуация сохранена — «Газета.Ru»).

Возмущение Жириновского вызвали слова Мясникова о том, что нет смысла ограничивать вылет россиян в Турцию и на Мальдивы, поскольку в России уровень заболеваемости коронавирусом выше, чем в этих странах. Он также отметил, что жесткие ограничения не помогут бороться с эпидемией — нужно снизить тяжелую заболеваемость и смертность с помощью вакцинации. Жириновский же активно выступает за введение более серьезных мер по борьбе с коронавирусом.

В конце марта Мясников заявил, что значительного спада заболеваемости COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, можно ждать «уже в ближайшее время». «Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», — выразил мнение Мясников. Повторная вспышка может случиться осенью, добавил врач, поскольку это «сезонное явление».

По его словам, введение карантина необходимо, однако вряд ли «он продлится дольше месяца». «Индивидуальные риски равны нулю, реально — нулю. Двести заболевших на 100 миллионов... Нарываться, конечно, не надо, надо проявлять максимальное спокойствие — потому что нервы никому не помогают», — был убежден Мясников. Впоследствии он признал, что ошибался с прогнозом.

«Мы — врачи всего мира — ошиблись. Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что вверх идет-идет, плато и вниз — все это занимает два-три месяца. Но у нас это началось не когда я предсказывал, а почти на месяц позже», — заявил телеведущий.

В конце мая Мясников заявил, что коронавирус ослабел. «Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго», — заявил руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ранее Мясников также уделил особое внимание защитным маскам, которые, по его словам, имеет смысл надевать только заболевшим и медицинскому персоналу. Обычному человеку они помогут лишь тем, что заставят реже трогать глаза и рот руками. Всем заболевшим Мясников советовал оставаться дома и не заражать окружающих. Доктор-телеведущий также заявил, что обычный грипп «куда опаснее и имеет более высокую смертность», чем «страшилка-коронавирус». При этом власти Москвы в первую очередь призывают горожан строго соблюдать масочно-перчаточный режим.

Заслуженный врач Москвы Александр Мясников регулярно выступает в программах телеведущего Владимира Соловьева, комментируя отнюдь не только медицинские темы. Зимой 2018 года он говорил о протестах «желтых жилетов» во Франции.

25 октября в России за сутки выявили 16 710 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших ковидом время пандемии достигло отметки в полтора миллиона пациентов. Кроме того, общее число смертей от коронавируса в России поднялось до 26 050 человек. При этом выздоровели 1 138 522 человека.