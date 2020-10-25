По пути Белоруссии и Киргизии: с чем Молдавия идет на выборы

Молдавия вступает в заключительный этап предвыборной кампании. Ровно через неделю, 1 ноября, в стране состоится первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий президент республики Игорь Додон. Его основным соперником является бывший премьер-министр Молдавии, глава партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

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По последним опросам Ассоциации социологов и демографов Молдовы, Додон на данном этапе лидирует с 32,5% поддержки. Санду занимает вторую строчку — 18,4%. Следом идет лидер партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе — 9,2%, затем глава «Нашей партии» Ренато Усатый — 6,5%, на пятом месте Виолетта Иванова из партии «Шор» — 4,9%.

Остальные кандидаты набирают менее 4%. Так, за лидера «Партии национального единства» Октавиана Цыку готовы проголосовать лишь 1,6% респондентов, кандидата от либерал-демократов Тудора Делиу — 1,3%, а Дорина Киртоакэ от блока Unirea — 1,2%.

Эти данные указывают, что Додону вряд ли удастся одержать победу в первом туре, поскольку для этого ему необходимо заручиться поддержкой более 50% избирателей. В соответствии с законодательством республики в таких условиях будет организован второй тур голосования, в котором действующему президенту предстоит встретится с Санду.

И в этих условиях предсказать исход голосования в целом достаточно сложно. Об этом же «Газете.Ru» говорил и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По исследованию Ассоциации социологов и демографов Молдовы, если выбирать придется между Санду и Додоном, 47,5% респондентов готовы отдать свой голос за действующего президента. При этом о намерении поддержать главу партии «Действие и солидарность» заявили 38,4% опрошенных, а еще 14,1% избирателей твердо решили не идти на выборы.

Правда, Додону за последний месяц удалось укрепить позиции. Если в сентябре разрыв между лидерами предстоящего голосования составлял 6,9%, то в октябре он увеличился до 9,1%. Вероятно, в этом году в Молдавии может повториться сценария прошлой президентской гонки — в 2016 году Майя Санду проиграла Игорю Додону во втором туре, уступив 4%.

Битва взглядов

Впрочем, исход голосования во многом будет зависеть от того, как будут распределены голоса избирателей, поддерживающих тех кандидатов, которые выйдут из гонки после первого тура. Тут у Додона могут возникнуть трудности: политика зачастую называют пророссийским, тогда как его соперники по большей части выступают за сближение с Западом.

Учитывая, что Санду открыто выступает за евроинтеграцию Молдавии, а также настаивает на ее объединении с Румынией, она вполне может получить голоса других кандидатов и взять вверх над действующем президентом. Хотя также нельзя забывать о положительном отношении большинства молдаван к сближению с Россией, из-за чего Додон пользуется серьезной поддержкой.

Согласно прошлогоднему исследованию Института маркетинга и социологических опросов, поддерживают курс действующего президента 37% граждан. Более того, 41% респондентов считают сближение с Россией необходимым шагом, а резко против этого выступают только 19% молдаван.

С точки зрения местных СМИ, именно обещание поворота в сторону Москвы четыре года назад помогло Додону занять пост президента. Также это положительно сказалось на рейтингах ныне правящей «Партии социалистов Республики Молдова», которую политик возглавлял до избрания главой государства.

Тут стоит также уточнить, что экономика Молдавии во многом завязана на Россию как одного из главных торговых партнеров республики. Собственно, об этом 22 октября говорил российский президент Владимир Путин.

«Мы очень рассчитываем, что и на ближайших выборах в Молдавии молдавский народ оценит те усилия, которые предпринимает действующий президент республики для выстраивания отношений с Россией», — подчеркивал российский лидер.

Внутренние проблемы

Эту кампанию отличает то, что она проходит на фоне серьезных внутренних проблем, с которыми сталкивается Молдавия, в том числе из-за пандемии коронавируса COVID-19. Во втором квартале 2020 года в республике наблюдается самый глубокий экономический спад за последние 20 лет — ВВП снизился на 14% по сравнению с тем же периодом за прошлый год. А потом у наблюдателей возникают резонные вопросы — хватит ли Додону для победы лишь общей поддержки курса на сближение с Россией.

Вдобавок к экономическим проблемам — страна находится на грани досрочных парламентских выборов из-за фактического разрушения правящего большинства социалистов и демократов.

С июня в коалиции остались всего 50 депутатов при необходимом минимуме в 51. Причиной распада послужили «политические туристы» в рядах Демпартии, они решили уйти в группу Pro Moldova во главе с экс-спикером парламента Адрианом Канду.

Канду — один из соратников беглого олигарха и экс-лидера демократов Владислава Плахотнюка. Бизнесмен долгое время считался теневым правителем Молдавии, так как контролировал все значимые госструктуры и финансовые потоки. Конец его правлению пришел в прошлом году, благодаря совместным усилиям России, США и Евросоюза олигарха удалось отстранить от рычагов власти, он был вынужден бежать из республики.

В Молдавии возбудили ряд уголовных дел против Плахотнюка и последовательно пытаются добиться его поимки, в настоящее время требуя выдачи беглого олигарха у Кипра. Как говорил Додон, бегство депутатов из Демпартии — дело рук бизнесмена, который просто подкупил политиков. При этом официально парламентарии уходили в другую группу из-за несогласия с действиями кабмина по борьбе с коронавирусом.

Согласно конституции Молдавии, для досрочных парламентских выборов необходима отставка правительства, что уже попытались провернуть оппозиционные депутаты в июне. Голосование по вотуму недоверия провалилось, но пока угроза роспуска парламента сохраняется.

Учитывая, что Молдавия парламентская республика, обострение политического кризиса, скорее всего, лишь усугубит текущие экономические проблемы.

При учете резкого роста числа заражений коронавирусом в Европе ситуация складывается негативная. А так как Додона воспринимают как неформального лидера социалистов, все эти моменты серьезно бьют по позициям президента.

Угроза революции

Впрочем, главная проблема для молдавского лидера заключается в достаточно радикальных настроениях среди его соперников, в первую очередь, со стороны Санду.

Экс-премьер заранее обвинила власти в намерении фальсифицировать выборы и призвала своих сторонников готовиться к протестам. В ее поддержку уже выступили представители ЕС и США, которые предупредили Кишинев о необходимости провести «прозрачное голосование».

Заявление Санду можно было бы проигнорировать, если бы начиная с лета в двух других странах СНГ — Белоруссии и Киргизии — не вспыхнули демонстрации, направленные на смену действующей власти.

Сам Додон отмечал, что власти Молдавии не допустят дестабилизации ситуации после выборов, а ключевые геополитические игроки не заинтересованы в провоцировании беспорядков в стране. «После выборов в Молдове будет мир. Я все для этого сделаю. <...> У нас для этого достаточно рычагов. Силовые структуры готовы обеспечить в Молдове мир и спокойствие», — подчеркивал президент республики.

С его точки зрения, Россия, США и Евросоюз не заинтересованы в нагнетании напряженности в Молдавии. А его политические оппоненты должны отказаться от подобных планов, потому что они не смогут добиться поставленных целей подобным образом.

Однако, как говорил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, США готовят «цветную революцию» в Молдавии на случай победы Додона, в частности, настраивают оппозицию на организацию массовых протестных акций.

Американские дипломаты также пытаются убедить молдавских силовиков не препятствовать возможным уличным протестам и сразу переходить на «сторону народа», указывал глава СВР, в республике могут повториться поствыборные волнения, которые можно наблюдать в Минске и Бишкеке.

Таким образом, Молдавия приближается к президентским выборам с фактически четким противостоянием прозападного и пророссийского подхода к будущему республики, патовой ситуацией в экономике, политическим кризисом и угрозой «цветной революции».

Последний пункт вызывает наиболее серьезные опасению, особенно на фоне готовности Санду к запуску протестов задолго до выборов.