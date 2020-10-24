«Нет угрозы»: Помпео пообещал Лукашенко не нападать на Белоруссию

Вашингтон остается приверженцем суверенитета и независимости Белоруссии и сторонником развития сотрудничества с Минском – заверил глава Госдепартамента США Майк Помпео в телефонном разговоре с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Реклама

Со своей стороны, Лукашенко в ходе получасовой беседы рассказал американскому дипломату о национальном диалоге, который сейчас ведется в Белоруссии, сообщает агентство «БелТА».

Лукашенко также назвал Россию своим «главным союзником», отметив поддержку Москвы в трудный для Минска период и при этом акцентировав внимание Помпео на невмешательство России в политику Белоруссии.

Помимо этого, белорусский лидер напомнил главе американского внешнеполитического ведомства, что Россия и Белоруссия будут совместно реагировать на возникающие внешние угрозы, например — в случае агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран.

В ответ Помпео заверил, что ни НАТО, ни Польша или Литва не являются угрозой для Белоруссии.

В этот же день американское посольство в Белоруссии посоветовало своим гражданам, проживающим в республике, запастись едой, как минимум на три дня, иметь при себе наличные и избегать массовых скоплений людей.

Такой совет был опубликован в связи с «народным ультиматумом», который экс-претендент на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская ранее выдвинула властям республики и срок которого истекает 25 октября.

Литву и Польшу Лукашенко обвиняет в поддержке протестов, которые длятся с 9 августа – когда оппозиция не признала результаты президентских выборов, на которых, по данным республиканской ЦИК, Лукашенко победил Тихановскую с 80% голосов против 20%.

В прошлом месяце Помпео провел встречу в Вашингтоне с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом. Он выразил гостю признательность за роль, которую литовские власти играют в ситуации вокруг Белоруссии.

«Госсекретарь выразил признательность Литве за ее лидирующую роль в обеспечении независимости и территориальной целостности Белоруссии, а также демократических прав народа этой страны», — говорилось в заявлении Госдепа США.

Со своей стороны, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва нарушает суверенитет Белоруссии и перешла все грани приличия в отношении этой страны — ранее Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко.

Лавров отметил, что сейчас Белоруссия не нуждается в посреднических услугах для урегулирования обстановки в стране. По его мнению, в первую очередь, такой политикой занимаются США и Канада.

Американские власти занимаются раскруткой Тихановской, подтверждал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве «народных лидеров» и будущих руководителей «демократической Белоруссии», — указал глава спецслужбы.

Руководитель разведывательного ведомства пояснил, что Вашингтон в несколько раз увеличил финансирование белорусских антиправительственных сил после того, как в республике начались массовые выступления противников переизбрания Лукашенко на должность президента страны.

При этом Нарышкин обратил внимание, что Запад начал подготовку протестов задолго до голосования.

«США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных НПО (неправительственных организаций) направили на организацию антиправительственных выступлений порядка $20 млн», — детализировал госслужащий.

По словам главы российской разведки, эти деньги предназначались для формирования «независимых блогеров» и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовки активистов к проведению уличных акций.

«Наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности, в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по «ненасильственным протестам», — напомнил Нарышкин.

Посол РФ в США Анатолий Антонов также указывал, что Россию беспокоят попытки США повлиять на внутренние дела Белоруссии.

«Белоруссия — наш союзник, партнер по Союзному государству, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. Мы озабочены попытками оказать давление на белорусское руководство и дестабилизировать обстановку в стране», — говорил дипломат.

По словам посла, «белорусы могут сами разобраться в нынешней ситуации».