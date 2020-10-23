Предвыборный шаг: США взялись за Нагорный Карабах

Госсекретарь США Майк Помпео 23 октября провел встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Встречи проходят по отдельности.

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Подробности этих переговоров до сих пор неизвестны, однако президент США Дональд Трамп уже заявил об «очень хорошем прогрессе». «Мы говорим об этом, мы разговариваем с Арменией. У нас очень хорошие отношения с Арменией. Там живут очень хорошие люди. Очень целеустремленные, невероятные люди. Посмотрим, что будет. Думаю, что в этом отношении есть очень хороший прогресс», — сказал Трамп журналистам.

Других комментариев со стороны Вашингтона по итогам переговоров пока не последовало. Конфликтующие стороны ограничились сдержанными заявлениями. Так, пресс-служба МИД Армении заявила, что дипломаты в ходе встречи подтвердили необходимость выполнения достигнутых договоренностей о немедленном прекращении огня, а также продолжения мирного процесса в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Азербайджанский МИД сообщил, что глава ведомства доложил Помпео о «деструктивной политике армянской стороны, целенаправленном обстреле мирного населения Азербайджана, массовой вербовке наемников и террористов из-за границы и других вопросах».

Перед встречей госсекретарь рассказал, что хочет услышать от министров сведения об обстановке на местах и попытаться найти пути к деэскалации вооруженного конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В целом, до сих пор США демонстрировали, по большому счету, прохладное отношение к конфликту.

По началу роль Вашингтона ограничивалась участием президента Дональда Трампа с совместном заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции. Политики подчеркнули, что они «самым решительным образом осуждают эскалацию насилия» и призвали «к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон».

«Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — говорилось в совместном заявлении лидеров.

Главы государств также выразили скорбь по погибшим и соболезнования семьям убитых и раненых в результате боевых действий.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин проводили телефонные разговоры с конфликтующими сторонами и друг с другом, а также активно комментировали происходящее. Французский лидер, к примеру, заявлял, что Париж располагает доказательствами участия сирийских боевиков из Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

9 октября глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Переговоры продлились более десяти часов, по их итогам было объявлено о перемирии между сторонами.

Вашингтон же, казалось, не так вовлечен в конфликт. По сути, единственной публичной реакцией Белого дома, стали заявления Майка Помпео с призывами прекратить насилие.

Однако визиты глав МИД в США сигнализируют о том, что Вашингтон активизирует свои усилия по урегулированию возобновившегося конфликта, в результате которого с конца сентября погибли сотни людей.

Недавно Помпео заявил журналистам, что участие Турции в конфликте усугубляет ситуацию. «Теперь у нас есть турки, которые вмешались и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая риск и увеличивая огневую мощь в этой исторической битве. Урегулирование этого конфликта должно осуществляться путем переговоров и мирных дискуссий, а не посредством вооруженного конфликта, и уж точно не с привлечением третьих стран, которые прибудут, чтобы предоставить свою огневую мощь для решения ситуации, которая уже стала пороховой бочкой», — говорил Помпео.

Такое заявление резко увеличило роль США в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Признание участия Турции — это уже достаточно серьезный политический жест.

Именно действия Анкары, как члена НАТО, поставили Белый дом в сложное положение.

В целом, Вашингтон, так или иначе, уже оказался втянут в конфликт между Арменией и Нагорным Карабахом, когда свою роль в нем начала играть Турция. Армения уже не раз заявляла о прямом участии Анкары в боевых действиях, и это, в определенной степени, связывает руки Вашингтону.

Турция и сама активно демонстрирует свою роль, по крайней мере, делая достаточно резкие заявления. В результате любая внешняя позиция по конфликту между Арменией и Азербайджаном неизбежно упирается во взаимоотношения с Анкарой. По этому вопросу однозначно высказалась только Франция — Макрон вообще не раз уже негативно высказывался в отношении Анкары по сразу нескольким внешнеполитическим темам, его отношения с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом испорчены.

Россия действует более аккуратно, однако у нее больше пространства для маневра. А вот США, как основной гарант НАТО, попали в более сложное положение, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«США, во-первых, как участник Минской группы, как медиатор, должны находиться над конфликтом. А во-вторых, США не могут оказать жесткого давления на ту же Турцию, которая является главной причиной нынешней войны. Турция по-прежнему член НАТО, поэтому идти на прямое давление и еще большее обострение отношений с ней США сейчас не могут, поэтому они взяли определенную паузу», — считает Дмитрий Суслов.

К тому же, от каких-то движений Трампа предостерегает сложная геополитическая обстановка в регионе, где переплетены интересы Вашингтона.

«С одной стороны, в Америке влиятельное армянское лобби и мы помним, что год назад палата представителей официально признала геноцид армян [в Османской империи]. С другой стороны, США поддерживают тесные отношения с Азербайджаном. Именно США создали нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан. И США пытались как-то исправить конфликт с Анкарой, который усилился после истории с приобретением Турцией систем С-400 (поставки новейших российских систем ПВО С-400 — «Газета.Ru»)», — отмечает эксперт.

Впрочем, если Вашингтон и решил взять паузу по началу, то теперь он, похоже, намерен громче заявить о своей роли. Сегодня Дональд Трамп заявил журналистам, что он лично участвует в переговорах по Нагорному Карабаху. Однако на вопрос, общался ли он с лидерами Армении или Азербайджана, Трамп ответил: «Не хочу говорить».

В целом, встреча Помпео с главами МИД Армении и Азербайджана дают администрации Трампа шанс лишний раз продемонстрировать роль мирового лидера всего за две недели до президентских выборов. И, судя по всему, глядя на Россию, глава МИД которой провел уже несколько встреч с конфликтующими сторонами, Вашингтон решил последовать ее примеру, активизировав работу внешнеполитического ведомства. К тому же, более привлекательной эту ситуацию для вовлечения США делает тот факт, что перемирие, о котором стороны договорились при посредничестве России, не соблюдается. Соответственно, если Вашингтон договорится о работающем режиме тишины или других ощутимых результатах, то это принесет администрации Трампа дополнительные политические очки.

Вместе с тем, главе Белого дома, занятому своей избирательной кампанией, совсем не до конфликтов на постсоветском пространстве, отмечает глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

«У него на первом месте стоят интересы США. Трамп относится к тем, кого мы называем «националистами», то есть к тем, кто предпочитает, в первую очередь, рассматривать американские дела, и рассматривать все остальное — с точки зрения американских интересов, а не растрачиваться направо и налево в каких-то конфликтах, — отмечает эксперт. — Там с одной стороны — Россия, с другой — Турция, и Закавказье — Грузия, США пытаются с Азербайджаном заигрывать, пытаются и Армению втянуть в свою орбиту влияния, поэтому им совершенно в данной ситуации таскать каштаны из огня не очень выгодно».