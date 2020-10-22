«Подать сигнал России»: ЕС ввел санкции за кибератаку на бундестаг

Европейский союз совместно с Великобританией ввели санкции против двух россиян, которые якобы несут ответственность за кибератаку на бундестаг в 2015 году, передает ТАСС.

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«Совет сегодня ввел ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одного органа, которые несли ответственность или принимали участие в кибератаке на федеральный парламент Германии в апреле и мае 2015 года», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Европейские политики заверили, что «кибератака была нацелена на информационную систему парламента и повлияла на ее способность функционировать в течение нескольких дней». По их данным, злоумышленники похитили «значительный объем данных», а также затронули «почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель».

В официальном журнале ЕС уточнили, что ограничительные меры вводятся в отношении Игоря Костюкова, который является начальником Главного управления Генштаба ВС РФ, а также против Дмитрия Бадина.

Второй россиянин якобы является «офицером военной разведки 85-го Главного центра специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации». Помимо этого, рестрикции будут действовать и против этого «центра ГРУ».

В Совете ЕС подчеркнули, что теперь в черный список за совершение кибератак против стран-членов союза входят 8 физических и 4 юридических лица.

По этим же обвинениям были введены санкции против двух россиян и со стороны британских властей. «Великобритания заморозит счета и запретит въезд на свою территорию двум российским офицерам ГРУ и введет санкции против подразделения ГРУ 26165 под кодовым именем APT28 («Эй-пи-ти-28») и Fancy Bear («Фэнси бэр»), которые ответственны за кибератаку на парламент Германии в 2015 году», — говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

В ведомстве обратили внимание, что ограничения «призваны подать сигнал России о том, что она столкнется с последствиями из-за своей злоумышленной киберактивности». «Меры вступают в силу немедленно», — заверили британские дипломаты.

Кибератака на сети немецкого парламента началась 30 апреля 2015 года. тогда многие депутаты получили рассылку одинаковых электронных писем с сообщениями якобы от ООН. В них находилась вредоносная ссылка. Чтобы помешать распространению вируса пришлось на время отключить всю IT-систему бундестага. Всего было похищено не менее 16 Гбайт данных, включая электронные письма парламентариев, отмечает ТАСС.

В начале мая этого года Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск российского гражданина Дмитрия Бадина. Правоохранители Германии подозревали, что он причастен к этому кибернападению. В Германии уверены, что Бадин является членом хакерской группы Fancy Bear.

Из-за этого резонансного события российский посол в Берлине Сергей Нечаев был вызван во внешнеполитическое ведомство ФРГ. Госсекретарь МИД Германии Мигель Бергер от имени федерального правительства осудил эту «хакерскую атаку».

В министерстве сообщили, что проинформировали посла о том, что против российских граждан будут введены европейские киберсанкции. В середине июля немецкие власти обратились к странам Евросоюза, чтобы те ввели санкции в ответ на хакерскую атаку бундестага пятилетней давности.

При этом в России неоднократно отвергали обвинения в причастности к этому нападению. Подчеркивалось, что Москве не были предоставлены доказательства в поддержку версии о связях киберпреступников с Россией.

При этом летом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле не знали об этой ситуации и не знают, почему Германия заявляет о якобы связях Бадина с Главным разведуправлением (ГРУ).