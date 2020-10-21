Продление СНВ-3: почему Россия пошла на уступки США

Россия и США сдвинулись с мертвой точки по процессу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3).

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В среду постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в преддверии видеоконференции министров обороны НАТО 22-23 октября заявила, что стороны близки к согласию. «Мы воодушевлены тем фактом, что мы с Россией очень близки к достижению соглашения [по СНВ-3], — сказала она. — США предложили российским партнерам «улицу с двусторонним движением»: мы согласимся на замораживание ядерных арсеналов, и Россия согласится на продление договора на год. Это дает нам проверяемую возможность заморозки арсеналов и время начать переговоры на долгосрочную перспективу о новом Договоре об СНВ».

В этот же день госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга заявил о согласии Москвы продлить договор на условиях Вашингтона.

«Россия дала принципиальное согласие заморозить все свои ядерные боеголовки, мы очень рады этому, — уточнил дипломат. — Но нам нужно, чтобы переговорщики от России и США собрались вместе как можно скорее, чтобы продолжить прогресс с целью окончательно оформить поддающееся проверке соглашение».

Москва действительно пошла на уступки. По крайней мере, она выразила готовность продлить СНВ-3 всего на год (вместо предполагаемых договором пяти лет) и заморозить ядерный арсенал. При этом ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал условия США «неприемлемыми».

16 октября президент России Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову получить от США «хоть какой-то внятный ответ» на предложение Москвы по договору.

«В этой связи у меня есть предложение, а именно — продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода... Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ», — сказал Владимир Путин главе МИД РФ на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Советник главы Белого дома Роберт О'Брайен написал вTwitter, что идея России продлить договор безо всяких условий «обречена на провал».

Иными словами, признаков того, что стороны сумеют договориться, не было. Однако 20 октября МИД РФ выпустил заявление, в котором сообщалось, что «Россия предлагает продлить ДСНВ на один год и при этом готова вместе с США взять на себя политическое обязательство о том, чтобы «заморозить» на данный период количество имеющихся у сторон ядерных боезарядов».

Администрация президента США Дональда Трампа считает, что СНВ-3 соответствует только интересам Москвы, поэтому Белый дом настаивает на выработке нового соглашения. А для того, чтобы у сторон было время его создать, Вашингтон предлагает продлить СНВ-3 всего на год.

Предложение США взять на себя обязательство заморозить все ядерные боезаряды также, казалось бы, пришлось не по вкусу российской стороне. Дисбаланс в тактическом ядерном оружии действительно существует, и он складывается в пользу Москвы. Заморозка, которую предлагают США, этот дисбаланс устранит. А вот обеспокоенность, которую высказывала Россия относительно наращивания потенциала США в других сферах — противоракетной обороны, милитаризации космоса и новых видов вооружений в обычном оснащении — остается без внимания. И это серьезная уступка со стороны Москвы.

США настаивают на том, что новое соглашение, которое придет на смену СНВ-3, должно включать Китай. Россия в ответ заявляет, что в таком случае к переговорам должны присоединиться Франция и Великобритания. Пекин уже твердо дал понять, что не собирается становиться участником договора. А США оставляют без внимания встречное предложение России подключить их союзников.

Победа предвыборного штаба Трампа

В заявлении МИД РФ подчеркивается, что время на подготовку нового соглашения будет использовано «для проведения комплексных двусторонних переговоров о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями».

Для президента США, борющегося за переизбрание, заключение соглашения с Россией — возможность повысить свои шансы на победу на выборах.

Вашингтон достаточно долго демонстрировал равнодушие по вопросу продления СНВ-3. Поведение Белого дома коренным образом изменилось этим летом, когда Трамп, вероятно, понял, что его бездействие подарило демократам возможность для серьезной критики в преддверие выборов.

Президент США заработал репутацию импульсивного политика. Соединенные Штаты при нем вышли из почти всех основополагающих договоров в сфере безопасности с Россией (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договор по открытому небу).

О необходимости продления СНВ-3 твердило все мировое сообщество и, что гораздо важнее, противники Трампа из Демпартии. Кандидат в президенты от демократов Джо Байден дал понять, что в случае своей победы продлит договор без всякий предварительных условий, на чем настаивала Россия. И все его заявления сопровождались критикой в отношении президента, который своими действиями угрожает стратегической стабильности и ведет к гонке вооружений.

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, стремление Вашингтона поставить предварительную точку в истории с продлением СНВ-3 носит предвыборный характер. Дональд Трамп таким образом рассчитывает лишить своего конкурента почвы для критики.

«Трамп хочет оспорить подобные обвинения, заявляя, что он готов договариваться с Россией до президентских выборов, и тем самым показать, что он, на самом деле, не нарушает безопасность, а укрепляет ее и проводит ответственную внешнюю политику», — отмечает эксперт.

Вместе с тем президент не оставляет своих намерений — не просто продлить СНВ-3, а заключить куда более амбициозное соглашение с участием главного соперника США — Китая. Нынешние договоренности с Россией становятся авансом перед избирателями. И, более того, глава Белого дома получает основания для критики в адрес Байдена, который готов продлить договор без всяких условий.

«Если удастся добиться данной договоренности до выборов, то это, безусловно, сработает в пользу Трампа. Это позиционирует его прямо перед выборами в качестве ответственного мирового лидера, который усиливает американскую и международную безопасность, — поясняет Дмитрий Суслов. — Он будет говорить, что Байден просто слил американские интересы и продлил бы договор на российских условиях, ослабив американскую безопасность, а он, Трамп, якобы договорился о том, чтобы продлить СНВ-3 на более выгодных для США условиях, и укрепил американскую безопасность».

По словам директора Института стратегических оценок Сергея Ознобищева, Россия пошла на уступки, осознавая, что президент США сможет вписать это достижение в свою предвыборную программу.

«Для нашего политического класса и правящей элиты перспектива диалога с демократами представляется весьма проблемной, потому что возникнут те вопросы, о которых мы уже забыли, — это права человека, «экспансия России», вмешательство Росси во внутренние дела других государств, вмешательство в выборы.

Все это будет поднято и раскручено достаточно широко. Американское общественное мнение и настроения элит будут подталкивать к тому, что Америка должна оказывать активное противодействие России на многих направлениях, чего сейчас нет», — обращает внимание эксперт.

Гарантированное в случае победы Байдена продление СНВ-3, судя по всему, выглядит не так привлекательно для российского руководства с учетом других последствий для Москвы, считает Сергей Ознобищев. К тому же продление договора на год оставляет для России открытыми возможности для маневров в переговорном процессе о разработке будущего соглашения.

«Сейчас политическая реальность и не очень благоприятная перспектива развития политических процессов в Америке нас подтолкнула к тому, чтобы мы заявили о готовности к продлению совместно [договора] с США, и, тем самым, будет в предвыборной всей программе Трампа закрыт очень большой пробел», — резюмирует эксперт.