«В планах нет»: Путин исключил повторение тотального карантина

Российский президент Владимир Путин заверил, что власти страны не планируют вводить в России жесткие и тотальные меры в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС.

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«По поводу возможности жестких, тотальных ограничительных мер — мы не планируем этого делать, у правительства нет таких планов», — сказал глава страны во время встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

В частности, к Путину обратился глава совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Он отметил, что сейчас стоит сложная задача. Необходимо «найти правильный баланс мер, который бы позволил» с одной стороны «сохранить жизни и здоровье жителей России», а с другой «обеспечить возможность заработка, сохранения заработной платы, сохранения занятости».

Бизнесмен считает, что «достичь этого можно не вводя жесткие ограничительные меры по примеру тех, которые были весной». «Важно сохранить работу экономики, работу малого и среднего бизнеса, в первую очередь они, не крупный бизнес, сегодня оказались в наиболее уязвимом положении», — пояснил Мордашов.

Предпринимателя поддержал и глава «Фосагро» Андрей Гурьев. Он возглавляет координационный штаб РСПП по противодействию коронавирусу. «Сегодня тотальных запретов не требуется. Нужен просто жесткий контроль за соблюдением тех ограничительных мер, которые уже введены у нас на предприятиях», — считает Гурьев.

Президент России добавил, что, несмотря на рост заболеваемости, стоит обратить внимание — российские «медики в целом научились бороться, появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются».

«Генеральный путь борьбы — это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемых специалистами и врачами, и, конечно, вакцинация», — считает Путин.

Он подчеркнул, что вакцинацию надо «разворачивать по всей стране».

В то же время Владимир Путин посоветовал предпринимателям выработать со специалистами «конкретные корпоративные меры предосторожности» в борьбе с распространением инфекции.

«Специалисты предлагают общие меры, но на предприятиях ситуация меняется от одного предприятия, от одного трудового коллектива к другому, специфика работы разная», — отметил президент.

Он обратил внимание, что было бы неплохо обратиться к медикам, чтобы те сказали, какие меры были бы эффективны «в данном конкретном случае или на данном конкретном предприятии».

При этом Путин призвал представителей бизнеса тщательно следить за ситуацией на предприятиях и соблюдением антикоронавирусных мер, чтобы избежать даже точечных ограничений.

«Нужно строго следить за соблюдением на предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами, врачами, медиками, санитарными врачами, потому что от четкого соблюдения этих правил и будет зависеть в конечном итоге и ритмичная работа самого предприятия, и не нужно будет вводить даже точечных ограничений, если все соблюдать», — отметил он, уточнив, что это касается всех отраслей жизни российского общества.

Российский президент заверил, что «правительство тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с пандемией в отдельных отраслях». По его словам, принимаемые меры поддержки малого, среднего и крупного бизнеса основываются на анализе того, что происходит в целом в экономике и в отдельных отраслях.

На встрече была также затронута тема перехода части сотрудников на дистанционный режим работы. По мнению президента, эту систему необходимо совершенствовать, так как к ней есть много вопросов.

«Нужно обеспечить интересы бизнеса (работодателей) и интересы работников, там много вопросов текущего характера», — сказал он. В качестве примера вопросов он отметил проблему фиксации соблюдения требования закона о времени на обеденный перерыв. «Но этим, безусловно, надо заниматься», — резюмировал президент.

Ранее министр труда и соцзащиты России Антон Котяков сообщил, что в настоящее время на удаленке находятся порядка 7% трудоустроенных россиян, что составляет 3,7 млн человек.