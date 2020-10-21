Вторая волна в действии: как пандемия влияет на мировую политику

Конгресс депутатов Испании 21 октября проводит дебаты по предложению о выражении недоверия левому коалиционному правительству Педро Санчеса.

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Еще в конце июля крайне правая партия «Вокс» заявила о своем намерении внести в парламент инициативу о вынесении вотума недоверия правительству. Оппозиция недовольна тем, как правительство борется с пандемией коронавируса.

«Правительство Санчеса — худшее в мире, из тех, кто столкнулся с коронавирусом», — заявил председатель «Вокс» Сантьяго Абаскаль.

Голосование пройдет 22 октября, но, похоже, для вынесения вотума недоверия голосов все же не хватит. Главная оппозиционная «Народная партия» уже заявила, что не поддержит инициативу «Вокс». Испания, судя по всему, станет первой страной Евросоюза, в которой будет зарегистрирован 1 млн. случаев коронавируса (сейчас там выявлено 988 тыс. случаев). «Вокс» обвиняет правительство в «преступном бездействии» и подрыве демократических институтов.

Испания стала второй европейской страной после Италии, столкнувшейся с масштабами пандемии. В марте Мадриду пришлось ввести жесткий карантин. Однако вскоре после того, как кривая случаев заражений и летальных исходов начала выравниваться, премьер-министр Петро Санчес настоял на том, чтобы начать постепенный выход из карантина. Так Испания начала снимать ограничения к летнему туристическому сезону.

Когда количество случаев коронавируса снова начало расти, у правительства меньшинства оказались связаны руки. Любые национальные меры требовали поддержки либо консервативных оппозиционных партий, либо каталонских националистических сил. Премьер-министру пришлось возложить ответственность на местные власти. В результате Испания, столкнувшись со второй волной коронавируса, не смогла дать скоординированный отпор.

Вместе с тем, правительству все же пришлось периодически вмешиваться. Так, например, руководство страны приказало ввести тотальный карантин в Мадриде, местные власти начали сопротивляться этому решению, в результате чего Санчес объявил о введении режима ЧП на территории автономного сообщества Мадрид в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе, что позволило ему воспользоваться расширенными полномочиями.

Так или иначе, Испания — далеко не единственная страна, где правительству, помимо борьбы с пандемией пришлось также столкнуться с недовольством оппозиции.

Весной, в начале кризиса, политическая жизнь по всему миру замерла. Однако, когда первая волна начала спадать, во многих странах оппозиционные силы решили воспользоваться случаем, чтобы укрепить свои позиции. В качестве поводов для атаки используются меры по борьбе с самой пандемией, попытки противостоять экономическому кризису и расширение полномочий правительства.

Германия

На европейском пространстве Германия продемонстрировала образцовую борьбу с пандемией. Там относительно небольшой уровень смертности от коронавируса. Однако в германском бундестаге растет недовольство действиями федерального правительства.

Поводом для критики стали намерения Берлина продлить и расширить полномочия министерства здравоохранения во главе с Йенсом Шпаном после 31 марта 2021 года. Новая версия законопроекта о защите от инфекций позволит министру самостоятельно издавать указы, поскольку это «необходимо для защиты населения от риска серьезных инфекционных заболеваний».

Инициатива также предусматривает, что федеральный министр здравоохранения сможет контролировать все внутренние и международные поездки и назначать перечень правил для аэропортов и морских портов, если этого потребует эпидемиологическая ситуация.

Сразу несколько депутатов заявили, что расширение полномочий подрывает демократические институты.

«В условиях парламентской демократии я считаю, что наделение федерального правительства все большей и большей властью с помощью обычных законов проблематичным», — сказала в разговоре с Bild депутат ХДС Яна Шимке.

«Если мы, как парламент, не выполним нашу задачу сейчас, то демократии будет нанесен непоправимый ущерб. Это работа парламента — принимать важные решения, — а не членов правительства», — заявил заместитель председателя бундестага Вольфганг Кубикки от Свободной демократической партии (СвДП).

Члены бундестага с недовольством отмечают, что роль парламента уменьшается. При этом, в законопроекте о защите от инфекций предполагается, что что бундестаг будет иметь возможность вносить изменения и отменять постановления министра здравоохранения. Однако, так или иначе, депутаты критикуют действия властей, и причина их недовольства может крыться в приближающихся парламентских выборах.

Важно, что канцлер Германии Ангела Меркель уже не раз заявила, что не будет баллотироваться в 2021 году, соответственно, на кону стоит пост канцлера. О недовольстве расширением полномочий министерства здравоохранения заявили в Свободной демократической партии и Социал-демократической партии. И, по всей вероятности, депутаты, критикуя власти и заявляя о подрыве демократии, попросту начали предвыборную борьбу.

Великобритания

Логика правительств, расширяющих свои полномочия, ясна. Это делается для того, чтобы власти могли немедленно реагировать на эпидемиологическую ситуацию в стране, не тратя время на обсуждение в парламентах, а затем и голосование депутатов по каждой мере борьбы с пандемий.

В марте Палата общин Великобритании проголосовала за закон, предоставляющий правительству чрезвычайные полномочия на шесть месяцев. Действие инициативы постепенно подходит к концу, а Соединенное Королевство, как и многие другие страны, столкнулись со второй волной пандемии. 30 сентября правительство снова вынесло на голосование вопрос о продлении своих расширенных полномочий. Депутаты большинством голосов одобрили инициативу, однако, на этот раз без противоречий не обошлось.

В Великобритании сложилась достаточно трудная ситуация с коронавирусом, и правительству пришлось отражать огромный поток критики, как со стороны журналистов, так и со стороны оппозиции. И, более того, недовольство действиями премьер-министра Бориса Джонсона и его кабмина высказывали и в рядах правящей Консервативной партии.

В результате глава объединяющего рядовых консерваторов «Комитета 1922» Грэм Брейди предложил поправку к законопроекту, расширяющему полномочия правительства. Эта инициатива подразумевает, что все новые ограничения руководство страны должно согласовывать с парламентом и проводить голосования по вопросу о необходимости их введения. При поддержке парламентской оппозиции изменения в текст закона, которые существенно ограничат свободу действий правительства, могли быть утверждены, однако спикер Палаты общин не стал выносить ее на голосование.

Примечательно, что главная оппозиционная Лейбористская партия поддержала законопроект о продлении расширенных полномочий правительства. Однако лейбористы продолжают серьезно критиковать Бориса Джонсона за борьбу с пандемией. На этом фоне рейтинги оппозиционной партии растут. В конце сентября результаты социологического исследования, проведенного компанией Opinium, показали, что консерваторы уступают по популярности лейбористам.

Канада

В Канаде, тем временем, разгорелся коррупционный скандал на фоне пандемии. Летом независимый комиссар по вопросам конфликта интересов и этики начал расследование в отношении премьер-министра Джастина Трюдо и Уильяма Морно, который на тот момент занимал пост министра финансов. Внимание комиссара привлек тот факт, что фонд WE Charity без объявления тендера был назначен единственным управляющим государственной программой распределения студенческих стипендий в рамках федерального проекта помощи учащимся, которые стали волонтерами во время пандемии COVID-19. Вскоре журналисты выяснили, что фонд тесно связан с семьями Трюдо и Морно. Последний вскоре объявил о своей отставке.

В октябре оппозиционная Консервативная партия предложила создать антикоррупционный комитет, который должен будет проверить расходование денежных средств правящей Либеральной партии. Накануне голосования по этому вопросу лидер правительства в Палате общин Пабло Родригес заявил, что создание комитета будет приравниваться к вотуму недоверия.

«Их предложение — это не что иное, как опасный политический план, призванный парализовать правительство. Они это делают в то время, когда мы все должны сосредоточиться на обеспечении безопасности и здоровья канадцев во время пандемии [нового коронавируса]», — заявил Родригес. добавив, что комитет будет мешать властям нормально работать в условиях пандемии.

Джастин Трюдо подчеркнул, что, хотя проведение досрочных выборов во время пандемии не соответствует интересам канадцев, его партия все же готова к роспуску парламента, так как обвинения в коррупции являются достаточным основанием для этого. «Если консерваторы говорят, что это правительство полностью коррумпировано, тогда, я думаю, им придется столкнуться с последствиями этого», — сказал он.

И консерваторы и либералы понимают, что проведение досрочных выборов, спровоцированное оппозицией, не сыграет ей на руку в условиях пандемии. Правительство Канады же пытается использовать кризис в своих интересах, чтобы избежать лишних неудобств.

США

В США пандемия значительно испортила шансы президента Дональда Трампа на переизбрание. Выборы состоятся уже 3 ноября, а демократы продолжают припоминать главе Белого дома каждое его заявление о несерьезности коронавируса. Президента критикуют за то, что он недооценил уровень угрозы в результате чего США стали лидерами во всем мире по уровню заражений. На дебатах, к примеру, кандидат от демократов и бывший вице-президент Джо Байден припомнил Трампу его совет использовать отбеливатель для лечения коронавируса.

Глава Белого дома действительно долгое время демонстрировал оптимизм, когда пандемия начала распространяться по всему миру. Лишь 13 марта Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США, а также ввел 30-дневный запрет на въезд из стран Европы. Однако уже через десять дней президент «устал» от карантина и начал подготовку к отмене жестких ограничительных мер. 25 марта президент США в интервью Fox News заявил, что уже к Пасхе (12 апреля) рассчитывает «открыть страну». Однако глава Белого дома все же решил повременить с этим и объявил о выходе США из карантина 16 апреля.

Однако ситуация в стране все же была критической, и оппоненты Трампа продолжают использовать стратегию Вашингтона по борьбе с пандемией против главы государства.

Проблема состоит еще и в том, что вспышка коронавируса лишила президента его главного козыря — экономических достижений. Сейчас президент пытается всеми силами вернуть экономику страны в свое русло, однако, факт остается фактом — предъявить избирателям исторический минимум безработицы он уже не может.

Кому сыграла на руку пандемия

Шансы действительно воспользоваться промахами правительства во время пандемии есть у оппонентов президента США. Для демократов кризис в разгар предвыборной гонки стал подарком. То, что противники Трампа активно критикуют его во время выборов — логично. К тому же, уровень поляризации в американском обществе также создает благоприятную почву для настоящего противостояния двух политических сил из-за пандемии и экономического кризиса.

Однако в других странах у оппозиции практически нет шансов воспользоваться ситуацией в свою пользу. Рейтинги лидеров, как правило, растут во времена кризисов и пандемия не стала исключением. И даже заявления о том, что расширение полномочий правительства угрожает демократии, пока не вызывает особого отклика. Об этом, например, твердили итальянские националисты. Однако местные выборы в Италии показали, что популярность правых сил начала постепенно сходить на нет.

Вероятно, именно поэтому британские лейбористы поддержали инициативу продления расширенных полномочий правительства, демонстрируя, тем самым, что они готовы отложить на второй план политическое противостояние и свои собственные интересы. То же сделала и испанская оппозиционная Народная партия, не оказав, по крайней мере, публичной поддержки «Вокс» в их намерении вынести вотум недоверия правительству.

В Канаде и вовсе воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы отразить атаки оппозиции. В правящей в Германии ХДС также спокойно смотрят на недовольство бундестага.

«Люди голосуют за популистов, когда дела идут хорошо, но когда дела становятся серьезными, они голосуют за партии, которым они могут доверять, что поможет им преодолеть кризис», — сказал премьер региона Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, один из претендентов на пост канцлера Германии.