Провал «Слуги народа»: зачем на Украине отменяют второй тур выборов

Депутаты из правящей партии «Слуга народа» внесли на рассмотрение Верховной рады постановление об отмене повторного голосования на местных выборах, которые пройдут в стране 25 октября. Согласно документу, парламентарии предложили отменить второй тур при избрании депутатов сельского, поселкового, городского совета и сельского, поселкового, городского главы.

Необходимость отмены повторного голосования депутаты связали с карантином, установленным на Украине для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Основная цель инициативы, как утверждается в пояснительной записке, заключается в недопущении чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины и обеспечение противодействия коронавирусу, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций. То есть в «Слуге народа» желают отменить второй тур выборов для «снижения уровня угрозы жизни и здоровью населения».

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Такое предложение за четыре дня до выборов выглядит как минимум провокационно, учитывая, что подобные изменения требуют серьезного обсуждения. При этом будет ли оно принято — большой вопрос, поскольку в графике Рады нет пленарных заседаний до конца октября, что опять-таки связано с ситуацией с коронавирусом.

Шанс на изменение

По решению парламента, в текущем месяце состоялось лишь одно пленарное заседание 20 числа, на нем этот вопрос не поднимался. Новое заседание должно пройти лишь 3 ноября, то есть уже после местных выборов. Может ли парламент в последний момент изменить свои планы и собраться, к примеру, за два дня до голосования — сказать сложно. Пока никаких предпосылок для этого нет.

Однако, как заявил в беседе с «Газетой.Ru» директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, шанс на возможное утверждение этого предложения все же имеется.

«Собрать кворум для голосования для них проблем не представляет. Соответствующий опыт у «Слуги народа» уже имеется. Я думаю, что все шансы на это есть», — считает эксперт.

При этом сам проект уже вызвал ряд противоречий даже внутри правящей партии. Так, депутат Александр Качура сказал «Стране.ua», что инициатива — лишь самодеятельность ряда парламентариев.

«Этот вопрос не обсуждали внутри фракции. Проект только появился. У нас заседание комитета не планируется ближайшие несколько недель. Это постановление одноразового действия. Мы уже не внесем изменения до 25 октября», — уверен депутат.

С его точки зрения, это предложение само по себе малоперспективно, так как вопрос о втором туре регулируется избирательным законодательством. Качура подчеркнул, что рассмотрение любых инициатив по отмене повторного голосование не планируется и, по сути, невозможно.

Цель — сохранить лицо

Впрочем, если рассматривать возможное утверждение изменений менее чем за неделю до выборов, а скорее всего за несколько дней до голосования, то стоит указать на не слишком позитивные рейтинги правящей партии.

Согласно октябрьскому опросу социологической службы «Рейтинг», за «Слугу народа» на местных выборах готовы проголосовать 16,7% украинцев, второе место уходит пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,5%, а замыкает тройку лидеров «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко — 13,2%.

Также, предварительно, 5% порог удастся преодолеть партии «Батькивщина» — 8,6% и партии «За будущее» — 7,4%. Последняя была создана относительно недавно на основе одной из фракций Верховной рады.

Отмена второго тура выборов могла бы помочь кандидатам от «Слуги народа» уверенно закрепиться на местах, избежав угрозы выбывания во втором туре.

Однако, как не раз писали украинские СМИ, по большей части в регионах популярностью пользуются представители местных элит, которые скорее всего и станут победителями выборов.

С точки зрения Погребинского, для правящей партии уход от второго тура необходим как раз из-за этого, хотя формально они ссылаются на снижение вероятности заражения коронавирусом среди населения.

«Тут есть политический смысл, поскольку в огромном количестве субъектов, где будет проходить избирательная кампания, партия президента не окажется даже на втором месте — то есть не сможет попасть во второй тур. Это будет демонстрировать провал «Слуги народа» на местных выборах очень ярко. Одно дело, когда побеждает популярный на местах человек, но совсем другое, когда во второй тур вместо правящей партии попадает «Европейская солидарность» на Западе и «Оппозиционная платформа — За жизнь» на Востоке», — отметил эксперт.

Эта политическая идея для «Слуг народа» — гораздо важнее заботы о здоровье людей, подчеркнул Погребинский, отметив, что усилия правящей партии по борьбе с пандемией вряд ли можно назвать успешными.