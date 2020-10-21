Не выгонять: мэрия объяснила слова главы Екатеринбурга о «безмасочниках»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не призывал выгонять из автобусов и троллейбусов людей без масок, а просил горожан быть сознательными и соблюдать масочный режим в период пандемии коронавируса COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь городского главы Анатолий Карманов, передает ТАСС.

«Эта информация не соответствует действительности. Как глава города может призывать выгонять кого-то без масок и перчаток из общественного транспорта? Это не так», — подчеркнул он.

По словам Карманова, мэр просил также проявить гражданскую позицию, а фраза была вырвана из контекста беседы.

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Накануне мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в прямом эфире E1.RU согласился с призывом «выталкивать» из общественного транспорта людей без масок и перчаток.

«Можно и нужно. Все видят увеличение количества заболевших. Все понимают, что это может привести к новому режиму ограничений», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

По словам Высокинского, ограничения из-за COVID-19 затронули почти всех граждан, повлияв на экономику, трудовой режим и образование. Вводить карантин снова власти не хотят, добавил он.

«Многие понимают, что ограничения — это не то, к чему нужно стремиться. Поэтому мы говорим, что нужно соблюдать масочный режим», — добавил Высокинский. Мэрия Екатеринбурга также разъяснила слова мэра — с людьми без масок в общественных местах нужно взаимодействовать только в рамках правового поля.

«Если кондуктор отвлекся, а рядом человек снял маску, необходимо тактично попросить его надеть маску», — говорится в сообщении пресс-службы.

В Екатеринбурге ежедневно проходят рейды по соблюдению масочного режима — на транспорте и местах скопления людей.

В Свердловской области сейчас действует как масочный режим, так и ряд ограничительных мер иного характера. В регионе открыты парки, кафе, рестораны, торговые центры и прочие предприятия сферы услуг. Однако запрещены фан-зоны на концертах и закрыты детские игровые комнаты в ТЦ. Всего в Екатеринбурге и области зафиксировано более 33 тыс. случаев COVID-19.

В начале 2020 года Владимир Путин заявил, что хамство государственных служащих недопустимо. «Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям. Если этого нет, то человек должен оставить это место работы и найти себе другое применение», — сказал президент.

Эти слова он произнес после решения об отставке губернатора Чувашии Михаила Игнатьева. Поведение руководителя региона вызвало большой скандал. В январе нынешнего года в сети появилось видео с торжественной церемонии вручения ключей от пожарных машин в Чебоксарах. На записи видно, как губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, выдавая ключи офицеру МЧС, поднимает руку выше, чтобы сотрудник подпрыгнул за ними. Инцидент произошел во время смотра аварийно-спасательной техники.

Ролик вызвал резкое осуждение — главу региона обвинили в оскорблении сотрудника МЧС. Впоследствии Игнатьева также исключили из «Единой России» за оскорбление чести офицера и неподобающее поведение. В мае он скончался от коронавируса.

Случается чиновничье хамство и на менее высоких уровнях госвласти — в сентябре экс-глава пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич была отстранена от должности из-за опубликованной в соцсетях аудиозаписи, на которой слышно, как она называет пострадавших в результате паводка жителей города Тулун «бичевней» и «быдлом».

Поначалу Алашкевич отказалась от комментариев по данному вопросу, заявив, что они будут звучать неубедительно. Впоследствии Алашкевич написала заявление на увольнение. «Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — заявила она в Facebook. По словам чиновницы, она обсуждала ситуацию в затопленном Тулуне «грубо и эмоционально», но искренне.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ранее начал служебное расследование относительно слов подчиненной. Предварительная экспертиза показала, что запись действительно была смонтирована. Скандал привлек внимание Путина. По словам российского президента, если чиновница действительно говорила оскорбительные вещи про сограждан, пострадавших от паводка, то она непорядочный человек.