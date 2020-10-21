Фото с девочками: в ноутбуке Байдена-младшего нашли компромат

Фотографии с несовершеннолетними девочками были найдены на ноутбуке сына бывшего вице-президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Об этом в эфире телеканала Newsmax TV сообщил адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

Он продемонстрировал материалы из личной переписки Хантера и Джо Байденов, согласно которым сын кандидата в президенты США от демократов якобы общался в видеочате с некой девочкой-подростком, будучи при этом обнаженным. При этом несовершеннолетняя факт такого общения впоследствии отрицала.

Джулиани также заявил, что на компьютере Хантера были найдены фотографии девочек. Все материалы были переданы адвокатом Трампа в полицию Делавэра.

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По его словам, ранее ФБР изучало жесткий диск ноутбука Хантера Байдена почти полгода, однако ничего не предприняло. Переписку раскрыл Джулиани некий человек, ремонтировавший жесткие диски, среди которых был и диск Байдена-младшего.

Из переписки также следует, что Хантер мог устроить для представителя украинской энергетической компании Burisma встречу со своим отцом, когда тот был вице-президентом.

Американский лидер Дональд Трамп заявил на фоне этой публикации, что Байден — лжец и коррупционер. Он напомнил, что его соперник на выборах ранее неоднократно заявлял, что не обсуждал с Хантером какие-либо деловые вопросы.

В то же время помощник Джо Байдена признал, что краткая встреча с украинским представителем была «крайне маловероятна, но технически возможна».

17 октября Дональд Трамп сообщил, что бывшего вице-президента страны Джо Байдена необходимо посадить в тюрьму вместе с родственниками.

«Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Джорджия. В это время толпа начала скандировать: «Посадить их!»

«Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон], — заявил президент. — Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает? <...> На мой взгляд, это преступная группа».

Ранее газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка Хантера Байдена и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом.

В другом послании Пожарский советуется Байденом-младшим. Он спрашивает, как можно было бы использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

При этом кандидат на пост президента США от Демократической партии заявлял, что не имел никаких связей с Burisma и даже не обсуждал это со своим сыном. В его штабе утверждают, что с Пожарским он не встречался. Как заявил представитель штаба Эндрю Бейтс, это подтверждает официальное расписание политика в тот период.

Тем не менее публикация вызвала широкий резонанс. Дональд Трамп в очередной раз упрекнул Байдена в коррумпированности.

«Мы только что узнали из сенсационных документов, опубликованных замечательной газетой New York Post, о том, что Джо Байден нагло лгал о своей непричастности к коррупции его сына в бизнесе», — сказал американский президент во время встречи со сторонниками в штате Айова.

«Хантеру платили за возможность обращаться к его отцу — вице-президенту», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп напомнил, что, будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден «отвечал за Украину и Россию». «Как показывают эти электронные письма, неоднократные заявления Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его деловых связях, были ложью», — уверен он.

«Он лгал вам снова и снова», — добавил Трамп, заявив, что «не было более коррумпированной администрации, чем администрация Обамы и Байдена». Американский президент резюмировал: «Теперь мы видим, что Байден — коррумпированный политик, которому нельзя претендовать на пост президента».